Akşam Postası / 16 Temmuz 2018

1- CHP yönetimi rahat: İnce kurultayı toplayamaz, güçlü irade yok

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Muharrem İnce’nin ekibinin seçimli olağanüstü kurultaya dair delegelerden imza toplamaya başlaması üzerine, yeterli imzaların toplanamayacağını söyledi.

2- ‘OHAL sonrası’na hazırlık: Gözaltı süreleri ve gösterilere dair düzenleme Meclis’te

18 Temmuz’da biteceği açıklanan OHAL sonrası için bazı kanunlardaki değişikliğe ilişkin kanun teklifi Meclis başkanlığına sunuldu.

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3- AKP’den ‘bedelli’ yalanlaması: Kulis bilgiler doğru değil, ekimde gündemde

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, bedelli askerliğin ekimde gündeme geleceğini söyledi.

4- MİT TIR’ları davası: Hapis cezası alan gazeteci Erdem Gül’e beraat

Suriye’ye giden MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada ‘gizli belge ve bilgileri açıklamak’ suçundan beş yıl hapis cezası alan Cumhuriyet’in Ankara temsilcisi Erdem Gül beraat etti.

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5- ‘Yeni’ yargı: HSK’dan Yargıtay’a 100, Danıştay’a 12 yeni üye

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Yargıtay’a 100, Danıştay’a 12 yeni üye seçildi.

6- Müftülükle anlaşıldı: İÜ, botanik bahçesini kullanmaya devam edecek

İstanbul Üniversitesi, Diyanet’e devredilen İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi’nin öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından eğitim ve bilimsel amaçlı olarak kullanılmaya devam edeceğini söyledi

7- ‘Bağlanan’ DT ve DOB’da değişiklik: Eski statü geldi, dışarıdan müdür atanabilecek

Bir önceki cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yönetim ve ödeneğiyle ilgili kararların cumhurbaşkanlığına bağlandığı Devlet Tiyatroları (DT ) ile Devlet Opera ve Balesi (DOB), dün yayımlanan cumhurbaşkanı kararnamesiyle eski statülerine getirildi.

8- ‘İcraatın içinden’: Erdoğan her ay TRT’de yarım saatlik program yapacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TRT’de ayda bir 30 dakikalık ‘İcraatın içinden’ diye bir program yapacağı bildirildi.

9- İnsan Hakları İzleme Örgütü: Türkiye, Suriyeli sığınmacıları kayda almayı durdurdu

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Türkiyeli yetkililerin yeni gelen Suriyeli sığınmacıları kayda almayı durdurduğunu öne sürdü.

10- Diyanet’in eski başkanı Görmez’den ‘FETÖ’ sorusuna: Ayrılık olmasın diye çabaladım

Eski Diyanet İşleri başkanı Mehmet Görmez, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra Gülen Cemaati’yle hükümet arasında bir arabuluculuk yapıp yapmadığına dair soruya, “Bu ayrılık olmasın diye gösterdiğim bir çaba var. Ama bu çaba böyle bir toplantı falan değil” diye yanıt verdi.

11- İnce: Damadını ekonominin başına getiren birine piyasalar kredi vermez

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz ve doların düşeceği yönündeki seçim vaadini hatırlatarak, “Damadını ülkenin Hazinesinin ve Maliyesinin başına getiren bir Cumhurbaşkanına, piyasalar kredi verir mi? Doğal olarak vermez, vermeyecek” dedi.

12- Oktar’ın müridi sahte gıda intoleransı testiyle milyonlarca lira vurgun yapmış

Gözaltındaki Adnan Oktar’ın müridlerinden Ferit Erdem Rahvancı’ya ait bir şirketin sahte gıda intoleransı testiyle binlerce kişiden milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.

13- İşsizlik yüzde 9.6’yla tek haneye indi; genç işsizliği yüzde 16.9

İşsizlik oranı nisan döneminde yüzde 9.6’ya geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranı da yüzde 16.9’a düştü.

14- ‘El öpme’ gündemi: Bahçeli’den Akşener’e ‘hakaret’ten suç duyurusu

MHP, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında ‘hakaret’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.