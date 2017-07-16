Akşam Postası / 16 Temmuz 2017

1- Tanrıkulu’ndan ‘kayyım raporu’: Madde madde ‘hafıza silme’ operasyonu

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Doğu illerinde belediyelere atanan kayyımların faaliyetlerine ilişkin hazırladığı raporda, “Kayyımların icraatları iktidarın Kürt sorunu konusunda geldiği noktanın özeti mahiyetindedir” dedi.

2- Kılıçdaroğlu’na mesaj: Hakkındaki belgeleri temizlemek için daha çok vakit ayır

Darbe girişiminin birinci yıldönümünde Ankara’daki Şehitler Abidesi’ni açan Erdoğan, köprüdeki konuşmasında olduğu gibi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenmeye devam etti.

Reklam

3- Kerimoğlu anlattı: Kılıçdaroğlu, Yazıcı’yla uçaktan indi, Ankara’ya dönmek istedi

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun darbe girişimi gecesi evinde kalmasıyla ilgili yeniden başlatılan tartışmaya dair, Kılıçdaroğlu’nun saklanmasının söz konusu olmadığını söyledi.

4- HDP lideri Demirtaş dahil: Meclis’e 31 vekile ait 43 fezleke daha gönderildi

Meclis’e 31 vekile ait 43 fezleke gönderildi. Böylece bugüne dek parlamentoya gönderilen dokunulmazlık dosyası 246’yı buldu.

5- Gözaltına alınan HDP’li vekil Taşdemir ifadesinin ardından serbest

Gözaltına alınan HDP Ağrı milletvekili ve Kadın Meclisi sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

6- Gerekçe ’15 Temmuz’ paylaşımları: Yönetmen Altıoklar hakkında gözaltı kararı

Yönetmen Mustafa Altıoklar hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldı.

7- Bu da Sedat Peker’in 15 Temmuz mesajı: Cezaevlerini basacağız, ağaçlara asacağız

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Peker, darbe girişiminin yıldönümünde konuştu: “Sayın cumhurbaşkanımızın bu dünyadaki misafirliği biterse diktatör neymiş görecekler. Onları en yakın bayrak direklerine, ağaçlara basacağız.”

8- ‘Yerim destanınızı’ yazısı nedeniyle gözaltına alınan Yeliz Koray serbest

Darbe girişiminin yıldönümünde gerçekleştirilen etkinlikleri eleştirdiği ‘Yerim destanınızı’ başlıklı yazısı nedeniyle gözaltına alınan Kocaeli Koz gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü Yeliz Koray serbest bırakıldı.

9- ‘Odak noktamız Türk halkı’ diyen Juncker: Avrupa’nın Türkiye’ye uzattığı el duruyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Alman Bild am Sonntag gazetesine yazdığı makalede bütün görüş ayrılıklarına rağmen AB kapısını Türkiye’ye açık tutmak istediklerini söyledi.

10- CHP: Adalet Yürüyüşü’ne AKP’lilerin yüzde 12’si, toplumun yüzde 60’ı destek verdi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ankara’dan İstanbul’a 25 günlük yürüyüşün ardından Maltepe’de büyük bir mitingle son bulan Adalet Yürüyüşü’ne desteğin yüzde 60 düzeyinde olduğunu söyledi.

11- PKK’nın kaçırdığı öğretmen Necmettin Yılmaz’a son görev

PKK tarafından kaçırıldıktan sonra cenazesi Pülümür çayında bulunan öğretmen toprağa verildi.

12- Almanya ‘çekilme’yi tartışıyor: Ziyaret izni olmadan askerler Konya’da kalamaz

Türkiye’nin Konya’daki NATO üssü için Alman milletvekillerine verilen ziyaret iznini iptal etmesi Alman siyasetinde de yankı buldu.

13- HDP’li Kürkçü’nün ‘ittifak şartı’: Kılıçdaroğlu Yenikapı’nın hata olduğunu itiraf etmeli

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, partisiyle CHP arasında olası bir ittifak için ‘Yenikapı’yla hesaplaşmayı’ şart koştu: “Eğer bir gün bir ittifak olacaksa, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yenikapı’ya çıkarak Erdoğan rejimini kutsamalarının bir hata olduğunu itiraf etmesi gerekir.”

14- Yüksel Caddesi’nde 250’nci günde ‘rutin’ müdahale: Beş kişi gözaltına alındı

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek eyleminde beş kişi gözaltına alındı.

15- Konyaspor başkanının ‘sözleri çarpıtılmış’: İzmir Marşı’yla sorunumuz yok

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, basketbol maçlarında bir gelenek halini alan ve statlara da sıçrayan İzmir Marşı hakkındaki sözlerinin çarpıtıldığını savundu.

16- Fatih Terim’in ‘mekanını bastığı’ Aydoğdu: Korkağın teki, gördüğüm yerde döveceğim

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in iki damadı ve korumasıyla birlikte İzmir Alaçatı’daki restoranını bastığı Selahattin Aydoğdu, “Başına ne geleceğini bildiği için kaçtı. Erkek adam kaçmaz ama ben ona erkek demiyorum. Gördüğüm yerde onu döveceğim” dedi.