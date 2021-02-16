Akşam Postası / 16 Şubat 2021

1. Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a beş soru: Neden 13 kişiye sahip çıkmadınız?

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Irak’taki Gare operasyonunun ardından iktidara sert sözlerle yüklendi.

2. Akar’dan Gare bilgilendirmesi: Mağarada sadece göz yaşartıcı bomba kullanıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Irak’taki Gare operasyonu sırasında mağara girişinde yalnızca göz yaşartıcı bomba kullanıldığını söyledi.

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3. Berberoğlu: 1304’üncü fezlekeyi 1’inci sıraya almak sadece hukukla izah edilemez

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 95 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde yüzlerce fezleke bulunduğunu belirterek, “Benim fezlekem 1304’üncü. 1304’üncü sıradaki fezlekeyi birinci sıraya almak, sadece hukukla izah edilmesi mümkün olmayan bir şey” dedi.

4. İnce: CHP oylarımı bölmezse gelecek seçimde iktidarım

CHP’den ayrılarak Memleket Hareketi çatısı altında siyaset yapan Muharrem İnce, ‘oyları bölünmezse’ iktidar olacağını söyledi.

5. Van’da tutuklanan gazetecilerin 15 yıla kadar hapsi istendi

Van’ın Çatak ilçesinde iki köylünün helikopterden atıldığı iddialarının haberleştirilmesiyle ilgili beş gazeteci hakkında Van başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

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6. Kavala’nın kurduğu Anadolu Kültür’e kapatma davası

Tutuklu işadamı Osman Kavala’nın kurduğu Anadolu Kültür A.Ş., Ticaret Bakanlığı’nın kapatma davası açtığını duyurdu.

7. Torununa cinsel istismardan 28 yıl ceza aldı: Hastalığı ve yaşı nedeniyle tutuklanmadı

Fotoğraf: Serra Akcan/csgorselarsiv.org

Adana’da torunu A.K.A.’ya (5) yönelik ‘çocuğa nitelikli cinsel istismar’ suçundan 28 yıl hapse çarptırılan mimar A.A.’nın (69), yaş durumu, hastalıklar ve duruşmalara düzenli katıldığı gerekçesiyle tutuklanmamasına karar verdi.

8. Soylu ‘yalnız değil’: 15 ülkede siyasilerin homofobik ve transfobik ifadeleri artışta

Fotoğraf: bulgbti Instagram

Türkiye dahil Avrupa ve Orta Asya’daki 15’ten fazla ülkede siyasetçilerin homofobik ve transfobik söyleminde artış var.

9. Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Fotoğraf: AA

Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu.

10. Eğitim-Sen: Köy okulları eskisi gibi değil, yüz yüze eğitimin sonuçları ağır olabilir

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), yüz yüze eğitimin başladığı köy okullarıyla ilgili uyardı: Köy okulları eskiden olduğu gibi her köyde bulunan küçük ölçekli okullar değil. Kırsal bölgelerdeki okullarda risk yokmuş gibi gösterilerek gerekli önlemler alınmadan yüz yüze eğitime başlanmasının sonuçları ağır olabilir.

11. Yargıtay, maske takmayanlar için ‘Kabahatler Kanunu’ kararını kaldırdı

Yargıtay, maske takmayanlara ‘Kabahatler Kanunu’ uyarınca ceza verilmesine ilişkin 14 Aralık 2020 tarihli kararını kaldırdı.

12. Dolar/TL Ağustos 2020’den beri en düşük seviyede: Döviz hesapları takip ediliyor

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın sıkı politika duruşunu uzun süre devam ettireceği söylemi ve küresel risk iştahındaki canlı seyirle Ağustos 2020’den beri ilk kez 6.95’in altında işlem görüyor.

13. Hukuk fakültelerinin başarı sıralaması yükseltildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), hukuk fakülteleri için başarı sıralamasını 125 binden 100 bine yükseltti. Karar, 2021-2022 tercih döneminde geçerli olacak.

14. Krala hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası alan rapçi kendini üniversite binasına kilitledi

Fotoğraf: Reuters

İspanya’da, monarşi ve polise hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen bir rapçi, kendini Katalonya’daki bir üniversite binasına kilitledi.

15. Güney Koreli istihbaratçılar: Kuzey Kore, Pfizer’in aşı teknolojisini çalmaya çalıştı

Güney Koreli istihbaratçılar, Kuzey Kore’nin, ABD’li ilaç şirketi Pfizer’den Covid-19 aşısında kullanılan teknolojiyi çalmaya çalıştığını açıkladı.