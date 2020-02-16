Akşam Postası / 16 Şubat 2020

1. Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomiye güvenin arttığını söyledi.

2. Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Yahu kardeşim, sen dilini tutamıyor musun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın dış politikasını eleştirirken, ‘sözlerinin arkasında durmadığını öne sürdüğü’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Yahu kardeşim sen dilini tutamıyor musun” diye seslendi.

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3. Bahçelievler’deki hasarlı binadan zabıta eşliğinde eşyalarını aldılar

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde yedi katlı boş bina çökünce hasar gören ve tahliye edilen Öztürk Apartmanı’nın bazı sakinleri kapıda nöbet tutan zabıta ve polis ekipleri eşliğinde binadan eşyalarını aldı.

4. Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı 19 Mayıs’ta açılacak, yolculuk yarım saate inecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun birinci etabı Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı’ndaki ilk test sürüşünü yaptı.

5. ‘Corona’dan ölenlerin sayısı 1669’a yükseldi

Çin’in Wuhan kentinde başlayan, yeni tip corona virüsünün neden olduğu hastalık Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1669’a, virüsün görüldüğü hasta sayısı 67 bin 88’e yükseldi.

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6. İşsizlik ödeneğine 2 milyon kişi başvurdu; yarısı almaya hak kazandı

Geçen yıl işini kaybeden 1 milyon 955 bin çalışan, İŞKUR’a işsizlik ödeneği almak için başvurdu. Ancak başvuru yapanların 1 milyonu işsizlik ödeneği alma hakkı kazandı.

7. Davutoğlu: İçinden çıktığımız partilerin devamı değiliz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçmiş partilerinin devamı olmadıklarını ifade ederken, geçmişte parti içinde söylediklerine kulak tıkandığını aktardı.