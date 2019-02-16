Akşam Postası / 16 Şubat 2019

1. Kartal’da çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu: Çökmenin nedeni beton kalitesi

Kartal’da Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişilerce hazırlanan ve soruşturma dosyasına sunulan ön inceleme raporunun detayları ortaya çıktı. Rapora göre çökmenin nedeni beton kalitesi.



2. İlaç, gübre ve tohumda da tanzim satışı geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilaç, gübre ve tohumda da tanzim satışları olacağını açıkladı.

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3. Yapımcılar birliğinden Yılmaz Erdoğan’a eleştiri: Netflix kararına şaşırdık

Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP), halen vizyonda olan ‘Organize İşler: Sazan Sarmalı’ filminin yayın platformu Netflix’e konmasına tepki gösterdi.



4. Sığınma evine yerleşen eşini eşya almaya geldiğinde öldürüp intihar etti

Ankara’da İdris B. şiddet gördüğü gerekçesiyle sığınma evine yerleşen eşi Ayten B.’yi, eşyalarını almak için eve döndüğünde pompalı tüfekle öldürüp, aynı silahla intihar etti.



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5. Soylu ‘Teröre ev sahipliği yapıyor’ demişti: İçişleri Bakanlığı tazminat ödeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “O yaşlı adam teröre ev sahipliği yapıyor” demesi üzerine tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Abdi Aykut’a ‘haksız tutukluluk’ gerekçesiyle tazminat ödenmesine hükmedildi.

6. 91 bin seçmenin kaydı donduruldu: YSK’dan vatandaşa ‘kontrol edin’ çağrısı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, beyan ettikleri yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen 91 bin 93 kişinin seçmen kaydının dondurulduğunu belirtti ve vatandaşlara kayıtlarını kontrol etmeleri çağrısı yaptı.



7. Gözlemevi duyurdu: Suriye’de IŞİD’in elinde tek bir toprak parçası kalmadı!

Britanya merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ülkenin doğusundaki son IŞİD toprağının Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından ele geçirildiğini bildirdi.

