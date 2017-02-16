Akşam Postası / 16 Şubat 2017

1- ‘Referandumda başarısız olursak iç savaşa hazır olun’ diyen AKP’li istifa etti

“Referandumda başarısız olursak iç savaşa hazır olun” dediği için istifası istenen Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem istifa etti.

2- Erdoğan’a göre Türkiye’de basın özgürlüğü Batı’dan fazla: Hükümete eleştiri getirilebiliyor

Türkiye’nin hapisteki gazeteci sayısında ‘dünya liderliği’ sürerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’de basın özgürlüğünün Batılı ülkelerden daha çok olduğunu savundu.

3- Türkiye Yıldırım’a güzel: Güvenli bir ülkeyiz, turist sayısı ve turizm geliri artıyor

Başbakan Binali Yıldırım, turizmin erimesine rağmen, turist sayısının ve turizm gelirinin arttığını savundu. Yıldırım, 7 Haziran 2015’ten bu yana 1500’e yakın asker, polis ve sivilin hayatını kaybettiği Türkiye’nin ‘güvenli bir ülke’ olduğunu da öne sürdü.

4- ABD ziyareti sonrası konuşan DSG yöneticisi: Türkiye yaklaşırsa çatışma çıkar

Büyük bölümünü YPG’lilerin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’nin siyası kanadının eş başkanı İlham Ahmed, Türkiye’nin IŞİD’den kurtarılan yerlere yaklaşması halinde çatışma çıkacağını söyledi.

5- ‘El Bab tamamen kuşatıldı’ diyen Bakan Işık: Sırada Menbiç ve Rakka var

El Bab’ın tamamen kuşatıldığını açıklayan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bundan sonraki hedeflerin Menbiç ve Rakka olduğunu söyledi.

6- HDP’li Önder’in tahmini: ‘Evet’ oranı yüzde 40-42 olacak

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 16 Nisan’da yapılacak ‘başkanlık sistemi’ referandumunda çıkacak ‘Evet’ oyu oranını yüzde 40-42 olarak tahmin etti.

7- İstanbul Üniversitesi’nde hocalara veda, ihraçlara tepki: Altı öğrenci gözaltına alındı

İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampusu, akademiye yönelik son kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen akademisyenleri uğurladı. Öğrenci ve akademisyenlerin katıldığı protesto eyleminde altı öğrenci gözaltına alındı.

8- Akademik kıyıma GSÜ’den itiraz: Binasız üniversite olur, hocasız üniversite olmaz

Galatasaray Üniversitesi öğretim üyeleri, akademik ihraçları da içeren 686 sayılı kanun hükmünde kararnameyle akademinin ‘çölleştirilmesine’ karşı bir araya geldi.

9- ‘Diren üniversite’: İstanbul, Galatasaray, Marmara’nın ardından Koç da ayakta

Kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) akademisyen ihraçlarına yönelik İstanbul’daki üniversitelerde yapılan peşi sıra eylemlere Koç Üniversitesi de katıldı.

10- Prof. Gözaydın’ı ziyaret eden CHP’li Tanrıkulu: Adaletli bir ülkede yaşama temennisi var

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 51 gündür tutuklu bulunan Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın cezaevinde sıklıkla kitap okuduğunu ve adaletli bir ülke temennisinde bulunduğunu söyledi.

11- Şeffaflık Derneği referandum sürecini ‘takipte’: ‘Hayır’a 80’in üzerinde gözaltı

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin, ‘Anayasa Değişikliği Referandumu Kampanya İzleme Çalışması’na göre son bir ayda ‘Hayır’ kampanyası yürüten 80’in üzerinde kişi gözaltına alındı.

12- Başsavcı duyurdu: Zencani, zimmetine geçirdiği parayı getirmeden idam edilmeyecek

Üstü kapatılan 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi işadamı Rıza Sarraf’ın ortağı olarak da anılan İranlı Babek Zencani’nin onanan idam cezasının zimmetine geçirdiği paraları geri vermeden uygulanmayacağı açıklandı.

13- Esad, Trump’a ‘ısındı’: ‘Vize kısıtlaması’ Suriye halkına değil, teröristlere yönelik

Seçilmesinden bu yana ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik ‘sıcak’ açıklamalar yapan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD’nin uyguladığı ‘vize kısıtlaması’nın Suriye halkına yönelik olmadığını söyledi.

14- Yeni konut ürünlerinin KDV’si yüzde 18’den yüzde 1’e düşürüldü

Maliye bakanlığı, 150 metrekarenin altındaki yeni konutlarda kullanılan ürünlerin KDV’sini yüzde 18’den yüzde 1’e düşürdü.

15- ‘Bu kadar yetki bir insana verilir mi’ diyen Furkan Vakfı’nın konferansına yasak

Furkan Vakfı’nın 19 Şubat’ta Diyarbakır’da düzenlemeyi planladığı ‘İmana Ulaşmak’ konulu konferansına izin verilmedi.

16- TBB Başkanı Feyzioğlu’na göre PKK başkanlığı ‘can-ı gönülden’ destekliyor

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, PKK’nın 2010 referandumunda ‘darbe’ indirdiğini ve bunu tamamlamak için ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliğini ‘can-ı gönülden’ desteklediğini söyledi.

17- HDP’li Kürkçü: Medyanın lağım çukurlarından feyz alarak vekil suçlayamazsınız

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, kendisi için “Türkiye’ye gelemiyor” diyen AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ’a yanıt verdi: “Türk medyasının lağım çukurlarından feyz alarak vekil suçlayamazsınız.”

18- HDP’li vekil Ayhan Bilgen’e 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

19- İBB Pendik açıklarında üç yapay ‘spor adacığı’ oluşturacak

İstanbul büyükşehir belediyesi Pendik açıklarında toplam yüzölçümü 603 bin 500 metrekare olacak birbiriyle bağlantılı üç yapay adacık oluşturacak.

20- Boğaziçi Üniversitesi arazisinin altından geçecek: Hisarüstü’nden Aşiyan’a füniküler hattı

Boğaziçi Üniversitesi’nin bulunduğu Sarıyer’in Rumeli Hisarüstü mahallesinden Aşiyan sahiline füniküler hattı yapılacak.

21- 15 Temmuz gecesi sela okuyan imama engel olmaya çalışan iki kişiye para cezası

15 Temmuz darbe girişimi esnasında ezan ve sela okuyan Küçükçekmece Gültepe Camii imamına engel olmaya çalışan iki kişiye para cezası verildi.

22- Trump’ın ekibinde ikinci fire: Çalışma bakanlığı için önerilen Puzder adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın çalışma bakanlığı için önerdiği Andrew Puzder adaylıktan çekildi.