Akşam Postası / 16 Ocak 2021

1. Linkedin de temsilci atadı: Sosyal medya şirketlerine reklam yasağının ‘eli kulağında’

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, temsilci atamayan sosyal ağ sağlayıcılarına reklam verilmesinin yasaklanmasına ‘günler kaldığını’ duyurdu.

2. Yeniçağ: Yazarımız Uğuroğlu’na saldıranlar serbest kaldı

Yeniçağ gazetesi, Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu’na saldıranların serbest bırakıldığını bildirdi.

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3. Kadir Şeker hakkındaki karar bozuldu: Yeniden yargılanacak

Sevgilisini döven adamı engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle mahkum edilen Kadir Şeker’in cezası bozuldu.

4. AYM ihlal görmedi: Çatışma yok, silahı tutukluk yapmış ama vurularak öldürülmesi ‘hukuka uygun’

Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında İstanbul’da bir evde polis tarafından öldürülen Gülay Özarslan’ın annesinin yaptığı başvuruda yaşam hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

5. İstanbul’da birçok ilçede kar yağışı

Fotoğraf: AA

İstanbul’un birçok ilçesinde bugün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı hakim oldu.

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6. İstanbul’un barajları dolmaya başladı

İstanbul’da doluluk oranları yüzde 20’nin altına düşen barajlardaki su seviyesi hızla yükselmeye başladı.

7. CHP’den hak ihlalleri raporu: 2020’de ne yaşandı?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2020 yılına dair insan hakkı ihlallerini raporladı.

8. Hong Kong veri eksikliği nedeniyle Sinovac aşısının uygulanmasını erteleyebilir

Hong Kong’da, Çinli Sinovac firmasının ürettiği Covid-19 aşısının dağıtımının veri eksikliği nedeniyle ertelenmesi söz konusu.