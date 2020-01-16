Akşam Postası / 16 Ocak 2020

1- Eski komutan Metin İyidil tutuklandı

Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek’in eski komutanı Metin İyidil tutuklandı.

2- Alman bakan duyurdu: Hafter ateşkese uyacak

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya Ulusal Ordusu’nun (LNA) başındaki General Halife Hafter’in ateşkesi kabul ettiğini söyledi.

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3- Fırıncılar odası, valiliğe iletti: Ekmek 1.5 lira olsun

İstanbul Fırıncılar Odası, ekmek fiyatına zam istedi.

4- AKP kulisi: ‘Trenden inenler söylemini nasıl açıklayacağız’ diye transfere karşı çıktılar

AKP’nin belediye başkanı transferlerine başlamasının parti içinde huzursuzluk yarattığı, bazı yöneticilerin, transferi konuşulan isimlerin geçmişte AKP’den aday gösterilmeyip başka partilerden seçildiğini hatırlatarak, “Aday yapılmayıp başka partilere gidenlerin geri alınması ne kadar etik. ‘Trenden inenler’ söylemini nasıl açıklayacağız” diye tepki gösterdiği öne sürüldü.

5- Bazı ilçelerde seçim kurulu sayıları yeniden düzenlendi

Bazı ilçelerde 2018 yılı nüfus sayıları ve 19 Aralık 2019 tarihi itibariyle artan seçmen sayısı nedeniyle ilçe seçim kurulları yeniden düzenlendi.

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6- ‘Merkez’ faizi 75 baz puan daha indirerek yüzde 11.25’e çekti

Merkez Bankası (MB) yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 75 baz puanlık indirimle yüzde 11.25 seviyesine çekti.

7- ‘Zihinsel engelli kadına tecavüz’ davasında beraat: ‘Zeka geriliğini bildiklerine dair delil yok’

Yüzde 70 oranında zihinsel engelli A. M.’ye cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla yargılanan Müslüm D., Gökhan Ö.ve Yasin C.’nin davasında savcı, mütalaasında sanıkların mağdurun durumunu bilmelerine imkan olmadığı yönünde görüş bildirdi. Üç sanık beraat etti.

8- İBB, Adalar’daki faytonları 70 milyon liraya satın alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar ilçesindeki tescilli fayton plakalarını yaklaşık 70 milyon lira karşılığında satın alacak.

9- Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli istifa etti

Fenerbahçe, futbol takımında sportif direktör olarak görev yapan Damien Comolli’nin istifa ettiğini duyurdu.

10- Genç arkeologun intiharına ‘mobbing’ incelemesi

Diyarbakır’da intihar eden 33 yaşındaki arkeolog Merve Kaçmış’ın ‘mobbing’e (psikolojik şiddet) uğradığı yönündeki iddiaların ardından idari soruşturma başlatıldı.

11- İstanbul’da işçilerin kaldığı konteynerde yangın: Bir işçi öldü

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti.

12- Hakkari’de atış eğitiminde iki asker hayatını kaybetti

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada iki asker hayatını kaybetti, iki asker de yaralandı.

13- Putin, iktidarını uzatmak için hükümeti değiştirdi: Rusya’nın yeni başbakanı Mişustin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kararnameyle Mihail Mişustin’i başbakanlığa atadı.

14- Özel sektörün dış borcu yüzde 7 azaldı; bir yılda 52 milyar dolar ödenecek

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu Kasım 2019, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.6 (15.9 milyar dolar/93.6 milyar lira) azaldı. Şirketlerin bir yıl içinde ödemesi gereken anapara 51.8 milyar dolar (305 milyar lira).

15- Eski Nissan CEO’suyla ilgili soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı

Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un Japonya’dan Lübnan’a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada yeni görüntülere ulaşıldı.

16- Vatikan ilk defa bir kadını üst düzey pozisyona atadı

Vatikan, devletler arası ilişkiler sekreterliğinin çok taraflı ilişkilerden sorumlu müsteşarlığına 66 yaşındaki İtalyan avukat Francesca Di Giovanni’yi atadı. Böylece Vatikan yönetimi ilk defa bir kadını üst düzey pozisyona getirmiş oldu.