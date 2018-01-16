Akşam Postası / 16 Ocak 2018

1. Freedom House raporu: Türkiye ilk kez ‘özgür olmayan’ ülkeler arasında

Washington merkezli Freedom House (Özgürlük Evi) adlı düşünce kuruluşu, 2018 Dünyada Özgürlükler Raporu’nda Türkiye’yi ilk kez özgür olmayan ülkeler kategorisine aldı.

2. Amerikalı albay: Afrin operasyon alanımızda değil

ABD öncülüğünde Suriye’de faaliyet gösteren uluslararası koalisyonun sözcüsü albay Ryan Dillon’ın Türkiye’nin operasyon yapmak üzere olduğu Afrin’in koalisyonun harekat alanı içinde olmadığını söylediği bildirildi.

Reklam

3. Trump, Erdoğan’ın telefonuna ‘Dönerim’ deyip dönmemiş: ‘Ben ona dönmem’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’tan beklediği telefonunu gelmediğini, kendisinin de aramaya niyetinin olmadığını söyledi.

Erdoğan’ın hedef aldığı CHP’li Kaftancıoğlu: Acziyetini göstermesi açısından manidar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Marjinal derneğin başında olması gereken tip” diyerek hedef aldığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Hedef göstermesi içinde bulunduğu durumun acziyetini göstermesi açısından manidardır” dedi.

4. Özgür Gündem davası: Beş gazeteciye toplam dokuz yıl dokuz ay hapis cezası

Özgür Gündem gazetesine destek vermek amacıyla başlatılan ‘nöbetçi yayın yönetmeni’ kampanyasına katılan gazetecilerin yargılandığı davada toplam dokuz yıl dokuz ay hapis cezası verildi.

5. Maaşını alamayan işçi İŞKUR önünde soyundu: Bu devleti protesto ediyorum

İzmir’de isyan eden bir işçi, üzerindeki kıyafetleri çıkarıp İŞKUR binasının önüne fırlatarak, “İşçiyim ben, aç işçi! Benim hakkımı savunmuyorlar, patronun avukatlığını yapıyorlar” dedi.

6. ‘Kayıp 700 bin avro’ davasında karar çıktı: Altı polise adli para cezası

Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun evinde cinayet günü bulunan 700 bin avroyu tutanaklara geçirmediği ve güvenlik kamerası görüntülerini yeterince incelemediği iddiasıyla haklarında dava açılan altı polis memuru ve görüntüleri sildiği öne sürülen üç site görevlisinin yargılandığı dava karara bağlandı. Üç hakimin değiştiği ve 8,5 yıl süren davada mahkeme heyeti, altısı polis sekiz sanığı 6’şar bin TL adli para cezasına çarptırdı. Bir sanık ise beraat etti.

7. Bilal Erdoğan uzlaşmadı: ‘Hakaret’ten hapsi istenen Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a ‘basın yoluyla alenen hakaret’ ettiği iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davada ara karar gereği gidilen Uzlaşma Bürosu’nda taraflar uzlaşmaya varamadı.

8. İşitme engelli genci döven saldırgan: Vurduklarımın çoğu denk gelmedi

Adana’da işitme engelli 20 yaşındaki Agit Acun’u bindiği minibüste öldüresiye dövmelerinin ardından tutuklanan dört üniversite öğrencisinin ifadeleri ortaya çıktı.

9. Erdoğan duymasın: SGK’daki bütçe açığı 30 milyar liraya dayandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun müdürlüğü döneminde ‘batırmak’la suçlandığı Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki bütçe açığının 30 milyar lirayı geçeceği tahmin ediliyor.

10. Silüeti bozup Erdoğan’ı arkadaşına ‘küstüren’ 16/9’a mahkemeden onay

İstanbul’un silüetini bozduğu gerekçesiyle tartışılan 16/9 kulelerine ilişkin mahkemeden karar çıktı. Mahkeme kulelerin imar planının geçerli olduğuna hükmetti.

11. ‘Kanal İstanbul’ için uzman uyarısı: İstanbul, lodos estiğinde çürük yumurta kokacak

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) dün ‘Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru’ olarak güzergahı açıklanan ‘Kanal İstanbul’ projesi için uyardı: “İstanbul lodos estiğinde dayanılmaz bir şekilde çürük yumurta kokusuna maruz kalacaktır.”

12. Soma faciasında ölen kardeşlere iki ayrı tazminat kararı

Soma’da 301 madencinin can verdiği faciada hayatını kaybeden Fedai ve Özcan Bozdağ kardeşlerle ilgili tazminat davasında iki farklı karara imza atıldı.

13. Berberoğlu için tutukluluğa devam kararı: ‘Kelepçe’ istemediği için salona gelmedi

MİT TIR’ları davası nedeniyle tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutukluluğunun devamına karar verildi.

14. THY’den geniş koltuğa ek ücret: Dış hat 19-70 dolar, iç hat 15-29 lira

Türk Hava Yolları (THY) ve alt markası Anadolujet, ek gelir sağlamak adına acil çıkışlardaki koltuklardan sonra diz mesafesi geniş koltuklardan da ek ücret almaya başladı. Dış hat uçuşlarında geniş koltuk seçimi yapacak yolcular 19 ila 79 dolar arası ek ücret ödeyecek.

15. Kaplan ‘Türk’ diye sadece Önder’i kastetmiş: Haddini bilmez

Eski milletvekili Hasip Kaplan, HDP eş başkanlığına bir Türk’ün getirilmemesi yönünde yaptığı açıklamada Türkleri değil, şahıs olarak Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hedeflediğini söyledi.

16. Baydemir’e ‘Kürdistan’ cezası: 12 bin 322 lira

TBMM’de yaptığı konuşmada ‘Kürdistan’ dediği için ‘genel kuruldan geçici olarak çıkarılma’ cezası alan HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’e 12 bin 322 lira para cezası verildi.

17. Gerekçe Hazinedar’ın uzaklaştırılması: Beşiktaş’ta 1300 öğrencinin bursu kesildi

Beşiktaş Kültür Hizmet ve Sosyal Yardım Vakfı (Beltaş), Murat Hazinedar’ın Beşiktaş belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılması ardından içine düştüğü ekonomik darboğazı gerekçe göstererek 2017-2018 yılında 1300 kadar öğrenciye verdiği bursu durdurdu.

18. Rusya’yla ‘domates krizi’: Gazeteci Çiğdem Toker’e 1.5 milyon liralık dava

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker’e, Agrobay Seracılık tarafından ‘Rusya’ya domatesler de ‘Bayburt’tan’ başlıklı yazısı nedeniyle 1.5 milyon liralık dava açıldı.

19. 25 Nisan’da: Yeni ‘The Handmaid’s Tale’ sezonundan ilk fragman

Feminist yazar Margaret Atwood’un distopik öyküsünden uyarlanan ‘The Handmaid’s Tale’ dizisinin ikinci sezonundan ilk fragman yayınlandı.