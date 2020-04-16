Akşam Postası / 16 Nisan 2020

1- ‘Corona’ günlüğü | ABD’de can kaybı 4 bin 931 artışla 30 bin 990’a çıktı

Son 24 saate 4 bin 931 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 30 bin 990’a yükseldi.

2- ‘Corona’ önlemleri | Okulların tatil süresi kadar telafi eğitimi yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. ‘Yazın iki ay okullar açık olacak’ yorumu doğru değil.”

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3- DSÖ uyardı: Türkiye’nin durumu ciddiyetini koruyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge, Covid-19 salgınında ‘Türkiye’nin durumunun ciddiyetini koruduğunu’ söyledi.

4- Barodan Salda Gölü’ndeki tahribat için suç duyurusu

Ankara Barosu, ‘millet bahçesi’ çalışmaları kapsamında Salda Gölü’ne iş makinesi ve kamyon sokulmasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

5- Öldürülen sağlıkçıların yakınları: Yasa için geç kalındı

Sağlık çalışanı yakınlarını kaybeden aileler, çalışanlara şiddete cezayı ağırlaştıran ve ceza ertelemesini ortadan kaldıran yasa için geç kalındığını düşünüyor.

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6- ‘Köstebek’ olduğundan şüphelenilen eski istihbarat polisini çete öldürmüş

Sedat Şahin’in liderliğini yaptığı suç örgütüne ilişkin iddianamede eski bir polisin ‘köstebek’ diye örgüt elemanları tarafından öldürüldüğü belirtildi.