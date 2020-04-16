Akşam Postası / 16 Nisan 2020

1- ‘Corona’ günlüğü | ABD’de can kaybı 4 bin 931 artışla 30 bin 990’a çıktı
Son 24 saate 4 bin 931 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 30 bin 990’a yükseldi.
2- ‘Corona’ önlemleri | Okulların tatil süresi kadar telafi eğitimi yapılmayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. ‘Yazın iki ay okullar açık olacak’ yorumu doğru değil.”
CHP’li başkanlardan altı ‘corona’ önerisi: Sokağa çıkma yasağı ya da tam tecrit
Havalimanı arazisindeki hastane inşaatında bina bölümüne geçildi
Pazarda ‘corona’ denetimi: 342 esnaf ve müşteriye ceza
Kısa çalışma ödeneği uygunluk tespiti beklenmeden, beyana göre verilecek
Bursa’daki Bosch fabrikası, tam kapasite üretim için mayısı işaret etti
Profesörden siyah maske uyarısı: Korunmak için uygun değil, ancak süs olur
‘Corona’ paketi yasalaştı: İşveren işçiyi üç ay ücretsiz izne ayırabilecek
Sokağa çıkma yasağı boyunca gazeteler evlere dağıtılacak
3- DSÖ uyardı: Türkiye’nin durumu ciddiyetini koruyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge, Covid-19 salgınında ‘Türkiye’nin durumunun ciddiyetini koruduğunu’ söyledi.
Doktor ‘corona’lı günlerini anlattı: Akciğer tomografim korku filmi gibiydi, bakamadım
Halk sağlığı profesörü: Açıklamalarla önce panik, sonra rehavet yaratılıyor
Avustralya teste alternatif geliştirdi: Vaka sayısını atık sudan tespit edecek
TTB’den bakanlığa 21 soru: DSÖ’nün tanı kodları neden kullanılmıyor?
4- Barodan Salda Gölü’ndeki tahribat için suç duyurusu
Ankara Barosu, ‘millet bahçesi’ çalışmaları kapsamında Salda Gölü’ne iş makinesi ve kamyon sokulmasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.
5- Öldürülen sağlıkçıların yakınları: Yasa için geç kalındı
Sağlık çalışanı yakınlarını kaybeden aileler, çalışanlara şiddete cezayı ağırlaştıran ve ceza ertelemesini ortadan kaldıran yasa için geç kalındığını düşünüyor.
6- ‘Köstebek’ olduğundan şüphelenilen eski istihbarat polisini çete öldürmüş
Sedat Şahin’in liderliğini yaptığı suç örgütüne ilişkin iddianamede eski bir polisin ‘köstebek’ diye örgüt elemanları tarafından öldürüldüğü belirtildi.