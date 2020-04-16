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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 16 Nisan 2020

1- ‘Corona’ günlüğü | ABD’de can kaybı 4 bin 931 artışla 30 bin 990’a çıktı

Son 24 saate 4 bin 931 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 30 bin 990’a yükseldi.

2- ‘Corona’ önlemleri | Okulların tatil süresi kadar telafi eğitimi yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. ‘Yazın iki ay okullar açık olacak’ yorumu doğru değil.”

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CHP’li başkanlardan altı ‘corona’ önerisi: Sokağa çıkma yasağı ya da tam tecrit

Havalimanı arazisindeki hastane inşaatında bina bölümüne geçildi

Pazarda ‘corona’ denetimi: 342 esnaf ve müşteriye ceza

Kısa çalışma ödeneği uygunluk tespiti beklenmeden, beyana göre verilecek

Bursa’daki Bosch fabrikası, tam kapasite üretim için mayısı işaret etti

Profesörden siyah maske uyarısı: Korunmak için uygun değil, ancak süs olur

‘Corona’ paketi yasalaştı: İşveren işçiyi üç ay ücretsiz izne ayırabilecek

Sokağa çıkma yasağı boyunca gazeteler evlere dağıtılacak

3- DSÖ uyardı: Türkiye’nin durumu ciddiyetini koruyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge, Covid-19 salgınında ‘Türkiye’nin durumunun ciddiyetini koruduğunu’ söyledi.

Doktor ‘corona’lı günlerini anlattı: Akciğer tomografim korku filmi gibiydi, bakamadım

Halk sağlığı profesörü: Açıklamalarla önce panik, sonra rehavet yaratılıyor

Avustralya teste alternatif geliştirdi: Vaka sayısını atık sudan tespit edecek

TTB’den bakanlığa 21 soru: DSÖ’nün tanı kodları neden kullanılmıyor?

4- Barodan Salda Gölü’ndeki tahribat için suç duyurusu

Ankara Barosu, ‘millet bahçesi’ çalışmaları kapsamında Salda Gölü’ne iş makinesi ve kamyon sokulmasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

5- Öldürülen sağlıkçıların yakınları: Yasa için geç kalındı

Sağlık çalışanı yakınlarını kaybeden aileler, çalışanlara şiddete cezayı ağırlaştıran ve ceza ertelemesini ortadan kaldıran yasa için geç kalındığını düşünüyor.

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6- ‘Köstebek’ olduğundan şüphelenilen eski istihbarat polisini çete öldürmüş

Sedat Şahin’in liderliğini yaptığı suç örgütüne ilişkin iddianamede eski bir polisin ‘köstebek’ diye örgüt elemanları tarafından öldürüldüğü belirtildi.

SON HABERLER

Profesörden siyah maske uyarısı: Korunmak için uygun değil, ancak süs olur

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, yıkanabilir olması nedeniyle çok sayıda kişinin kullanmayı tercih ettiği siyah maskelere karşı uyardı. Pullukçu, “Siyah maskeler ancak cerrahi maskenin üzerine süs olarak takılabilir. Bu maskeler korunmak için uygun değil” dedi.

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