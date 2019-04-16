Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 16 Nisan 2019

1. AKP İstanbul’daki seçimin iptali için YSK’ya resmen başvurdu

Fotoğraf: DHA

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verdi. Yavuz, YSK’ya üç valizle gitti.

CHP sözcüsü: ‘FETÖ’ tipi bir kumpasla karşı karşıyayız

AKP İstanbul’da mazbata verilmemesi için başvurdu

YSK kararı verdi: Seçim yenilenirse alınan mazbata iptal edilir

Maltepe’de oy sayım kurulu sayısı ikiden altıya çıkartıldı

Yıldırım’ın kardeşi de seçimi ‘mundar etmiş’: Seçmen kaydı başka evde çıktı

Kılıçdaroğlu partililerin sakin kalmasını istedi: İmamoğlu göreve başlayacak

2. Berat Albayrak: Seçim tekrarı yatırımcıyı etkilemez

Fotoğraf: @BeratAlbayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul seçimlerinin ABD ziyareti sırasında gündeme gelmediğini söyleyerek “İstanbul seçimleri ne olursa olsun piyasa tarafından satın alındı” diye konuştu.

Reklam

Dolar seçim belirsizliğiyle üç haftanın zirvesini test etti: Lirada kayıp yüzde 5

Perakende satışta yüzde 5 düşüş

Sanayi üretimi şubatta yüzde 5.1 azaldı

3. ‘Avukata darp’a başsavcılık savunması: Araca doğru koşarak hakaret etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir avukatın cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edildiği iddiasıyla ilgili yaptığı açıklamada avukatın ‘cumhurbaşkanının bulunduğu araca doğru koşarak hakaretlerde bulunduğunu’ söyledi.

4. Yeni başkan şaşakaldı: Diyarbakır’da kayyım halkın parasıyla saray yapmış

Bugün mazbatasını aldıktan sonra belediye binasına geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, önceki dönemde şehri yöneten kayyımın kendine yaptırdığı lüks odayı Twitter’da paylaştı.

5. Tarihi Delikkemer’de inşaat

Antalya’nın Kaş ilçesindeki Delikkemer bitişiğinde inşaat başladı.

Reklam

6. HDP’li Kaya ve Çoban’a ‘eş başkanlık’ davası: Dört yıla kadar hapis istemi

Van’da HDP’li Bekir Kaya ve Hatice Çoban’a, yasal olmamasına rağmen ‘eş başkanlık sistemi’ni kullanmaları nedeniyle dört yıla kadar hapis cezası istendi.

7. Notre Dame yangını: İsa’nın dikenli tacı ve 9’uncu Louis’nin tüniği kurtarıldı

Fransa’nın başkenti Paris’le özdeşleşen Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangın sırasında tarihi yapının içindeki değerli sanat eserleri ve dini objelerin bir kısmının kurtarıldığı açıklandı.

Macron, Notre Dame’ı yeniden inşa etme sözü verdi; iş dünyası kayıtsız kalmadı

8. Gazeteci Hasan Cemal’in dokuz yıl dört ay hapsi istendi

Gazeteci Hasan Cemal hakkında bir köşe yazısında ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı gerekçesiyle bir yıl 10 aydan dokuz yıl dört aya kadar hapis cezası istendi.

9. ABD’li danışman güvenli bölgeyi anlattı: YPG sınırdan çıkarılacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Operasyonları Kıdemli Danışmanı Rich Outzen, Suriye’de oluşturulacak güvenli bölgeyle YPG’nin sınırdan çıkarılacağını söyledi.


SON HABERLER

Ekonomist Muratoğlu: Alınan dış borcu seçim kampanyasına harcadılar

MİNEZ BAYÜLGEN [email protected] 31 Mart yerel seçimlerini İstanbul belirsizliğiyle geride bırakan Türkiye’de ekonomik göstergeler bir türlü düzelemiyor. ABD’de yabancı yatırımcıların kapısını çalan ve eli boş ekonomi yönetimi şimdi ne yapacak? Her geçen gün yoksullaşan vatandaşı nasıl günler bekliyor? Yakın zamanda Youtube yayınlarına başlayan Sözcü gazetesi yazarı ekonomist Murat Muratoğlu ile konuştuk. Hazine ve Maliye Bakanı […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...