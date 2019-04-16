Akşam Postası / 16 Nisan 2019

1. AKP İstanbul’daki seçimin iptali için YSK’ya resmen başvurdu
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verdi. Yavuz, YSK’ya üç valizle gitti.
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2. Berat Albayrak: Seçim tekrarı yatırımcıyı etkilemez
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul seçimlerinin ABD ziyareti sırasında gündeme gelmediğini söyleyerek “İstanbul seçimleri ne olursa olsun piyasa tarafından satın alındı” diye konuştu.
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3. ‘Avukata darp’a başsavcılık savunması: Araca doğru koşarak hakaret etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir avukatın cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edildiği iddiasıyla ilgili yaptığı açıklamada avukatın ‘cumhurbaşkanının bulunduğu araca doğru koşarak hakaretlerde bulunduğunu’ söyledi.
4. Yeni başkan şaşakaldı: Diyarbakır’da kayyım halkın parasıyla saray yapmış
Bugün mazbatasını aldıktan sonra belediye binasına geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, önceki dönemde şehri yöneten kayyımın kendine yaptırdığı lüks odayı Twitter’da paylaştı.
5. Tarihi Delikkemer’de inşaat
Antalya’nın Kaş ilçesindeki Delikkemer bitişiğinde inşaat başladı.
6. HDP’li Kaya ve Çoban’a ‘eş başkanlık’ davası: Dört yıla kadar hapis istemi
Van’da HDP’li Bekir Kaya ve Hatice Çoban’a, yasal olmamasına rağmen ‘eş başkanlık sistemi’ni kullanmaları nedeniyle dört yıla kadar hapis cezası istendi.
7. Notre Dame yangını: İsa’nın dikenli tacı ve 9’uncu Louis’nin tüniği kurtarıldı
Fransa’nın başkenti Paris’le özdeşleşen Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangın sırasında tarihi yapının içindeki değerli sanat eserleri ve dini objelerin bir kısmının kurtarıldığı açıklandı.
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8. Gazeteci Hasan Cemal’in dokuz yıl dört ay hapsi istendi
Gazeteci Hasan Cemal hakkında bir köşe yazısında ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı gerekçesiyle bir yıl 10 aydan dokuz yıl dört aya kadar hapis cezası istendi.
9. ABD’li danışman güvenli bölgeyi anlattı: YPG sınırdan çıkarılacak
ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Operasyonları Kıdemli Danışmanı Rich Outzen, Suriye’de oluşturulacak güvenli bölgeyle YPG’nin sınırdan çıkarılacağını söyledi.