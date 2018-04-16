Akşam Postası / 16 Nisan 2018

1. PKK saldırısı: Üç asker hayatını kaybetti

Şırnak’taki PKK saldırısında üç asker hayatını kaybetti.

2. Moody’s: TL’deki değer kaybı nedeniyle Türkiye’yi zor günler bekliyor olabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, TL’deki değer kaybı nedeniyle enflasyonun artmasını beklediğini, bankacılık sisteminin de olumsuz etkilenebileceğini bildirdi. Kuruluşa göre Türkiye ekonomisini zorlu günler bekliyor olabilir.

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3. CHP 81 şehirde OHAL’e karşı ses yükseltti

CHP, yedinci kez uzatılacak OHAL’i protesto etmek için tüm yurtta oturma eylemi düzenledi.

4. Sayı altıya yükseldi: İki şeker fabrikası daha satıldı

Ilgın Şeker Fabrikası 637 milyon lira bedelle Alteks’e, Turhal Şeker Fabrikası 569 milyon lira bedelle Kayseri Şeker’e satıldı. Erzurum Şeker Fabrikası’na alıcı bulunamadı.

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5. Tutuklu ABD’li rahip: FETÖ, inancıma hakaret

ABD’nin iadesini istediği tutuklu Amerikan vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson ilk kez hakim karşısına çıktı. Brunson, “FETÖ inancıma hakaret” dedi. Savunması sırasında ağlayan rahip fenalaştı.

6. Askerleri Atina’ya bilgi satmakla suçlayan ‘FETÖ savcısı’ Yunan sınırında yakalandı

Fethullah Gülen cemaatinin kurguladığı ‘kumpas‘ olarak bilinen operasyonlardan İzmir merkezli askeri casusluk davasının savcısı Zafer Kılınç, Edirne’nin İpsala ilçesinde eşi ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı.

7. Haksız yere 1176 gün hapsin ‘tazminat’ı 626 lira!

12 Eylül darbesinden sonra açılan ve 32 yıl süren Dev-Sol davasında 1176 gün hapis yattıktan sonra suçsuz bulunarak beraat ettirilen Doğan Işık’a 626 lira tazminat ödenmesine hükmedildi.

8. Gözaltına alınan Boğaziçili: Otopark işkencehaneye döndü

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto eylemi sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘terörist’ ve ‘vatan haini’ diyerek hedef gösterdiği öğrencilerden biri, “Kuzey Kampus’ün karşısındaki otopark işkencehaneye döndü, gözaltına alınmadan önce oraya götürülüyorsunuz, orada dayak yiyorsunuz” dedi.

9. İnsan Hakları Anıtı’na ‘abluka’nın gerekçesi: Sanat eserini koruduk

Ankara valiliği, Yüksel Caddesi’ndeki eylemler sürerken ‘abluka’ya alınan İnsan Hakları Anıtı’nın ‘sanatı ve sanatçı korumak için’ kordonla çevrildiğini bildirdi.

10. ‘Kardak gibi’: Ege’deki kayalığa dikilen Yunan bayrağı kaldırıldı

Başbakan Binali Yıldırım, Aydın’ın Didim ilçesi açıklarındaki bir kayalığa dikilen Yunan bayrağını Türk askerlerinin kaldırdığını açıkladı.

11. ‘Ayırdık’ iddiasına yanıt: Rusya ile ilişkimiz Macron’un ayıracağı kadar zayıf değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuelle Macron’un ‘Türkiye ile Rusya’yı ayırdık” yolundaki açıklamasına, “Rusya ile ilişkilerimiz Fransa cumhurbaşkanının ayıracağı kadar zayıf değil” diye yanıt verdi.

12. Çiftlik Bank’ın kurucusunun yeni fotoğrafı çıktı: Aqua Park’ta bir CEO…

Yüksek kar payı vaadiyle topladığı paralarla ortadan kaybolan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın, Dubai’de lüks bir otelde tatil yaparken görülen fotoğrafı ortaya çıktı.

13. Derik’teki saldırının tutuklu sanığı kendini ateşe verdi

Mardin’in Derik ilçesinde kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’in hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili davada tutuklu yargılanan sanık Şerif Mesutoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yalnız ifade verdiği odada üzerine sıvı madde döküp kendini ateşe verdi.

14. ‘Sigara almadı’ diye önce eşini dövdü, sonra kardeşini öldürdü

Konya’da bir adam, eve gelirken sigara almadığı bahanesiyle eşini dövdü, ardından da eşinin 20 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

15. Eroin kuryesi iki polis, 98 kilogram uyuşturucuyla yakalandı

Erzincan’da 98 kilogram eroinle yakalanan iki kişinin, başka bir narkotik operasyonunda açığa alınan polisler olduğu ortaya çıktı.