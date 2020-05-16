Akşam Postası / 16 Mayıs 2020

1- ‘Corona’ önlemleri | Dört kentte maske zorunlu kılındı

Amasya, Şanlıurfa, Isparta ve Eskişehir’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

2- ‘Corona’ günlüğü | Dünyada ölü sayısı 310 bine çıktı

Dünya genelinde 4 milyon 648 bin 982 vaka bulunurken, ölü sayısı 309 bin 41’e ulaştı.

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3- RTÜK başkanı: Cumhurbaşkanının talimatını emir telakki ederiz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ülke TV’de yazar Sevda Noyan’ın sözlerinin kurul gündemine geleceğini söylerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatının kendileri için emir olduğunu söyledi.

4- ’12-17 yaşları doğurmak için ideal’ diyen Özgüven’in görevine son verildi

İstanbul Aydın Üniversitesi, Akit TV’deki bir programda 12-17 yaşındaki kız çocuklarının ‘mükemmel vücutları olduğunu’ savunarak, “İstediğiniz doktora sorun, bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş” diyen öğretim üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven’in görevine son verdi.