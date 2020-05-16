Akşam Postası / 16 Mayıs 2020

1- ‘Corona’ önlemleri | Dört kentte maske zorunlu kılındı
Amasya, Şanlıurfa, Isparta ve Eskişehir’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
Araştırma: Ortaokul ve liselilerin yüzde 53’ü uzaktan eğitime devam etmek istiyor
TFF başkanı: Her şey iyi giderse Süper Lig maçları temmuzda seyircili oynanır
Vali: Türkiye’deki ‘corona’ cezalarının yarısı Gaziantep’te kesildi
Yasak öncesi ‘tedbirleri ihlal’den 10 bin kişiye işlem
Salgın hastanesine tabela asıldı: ‘Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi’
Jandarmadan, Sarıyer’de atlı birlikle denetim
Uşak’ta, 26 berberin ‘corona’ testi pozitif çıktı
Salgın sürecinde, çalışma hayatıyla ilgili hizmet veren ALO 170’e 6.4 milyon çağrı geldi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm başlar
2- ‘Corona’ günlüğü | Dünyada ölü sayısı 310 bine çıktı
Dünya genelinde 4 milyon 648 bin 982 vaka bulunurken, ölü sayısı 309 bin 41’e ulaştı.
Çin, erken dönem ‘corona’ numunelerini yok ettiğini kabul etti: Güvenlik için
Oxford’da, ‘corona’ aşısını geliştiren ekipte yer alan profesör: Pahalı olmayacak
3- RTÜK başkanı: Cumhurbaşkanının talimatını emir telakki ederiz
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ülke TV’de yazar Sevda Noyan’ın sözlerinin kurul gündemine geleceğini söylerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatının kendileri için emir olduğunu söyledi.
4- ’12-17 yaşları doğurmak için ideal’ diyen Özgüven’in görevine son verildi
İstanbul Aydın Üniversitesi, Akit TV’deki bir programda 12-17 yaşındaki kız çocuklarının ‘mükemmel vücutları olduğunu’ savunarak, “İstediğiniz doktora sorun, bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş” diyen öğretim üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven’in görevine son verdi.