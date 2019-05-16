Akşam Postası / 16 Mayıs 2019

1- Öcalan’a avukatlarıyla görüşme imkanı

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşme yasağı sona erdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi” dedi.

2- Öcalan’ın avukatlarla görüşme yasağı nisan ortasında kalkmış

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşme yasağı geçen ay kalkmış. Öcalan’ın avukatları, 6 Mayıs’taki açıklamada, söz konusu yasağın 2 Mayıs’taki görüşmeden iki hafta kadar önce kalktığının duyurulduğunu aktardı.

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3- ‘Sayın Öcalan’ diyen cumhurbaşkanlığı yetkilisi: Sehven oldu

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Burhanettin Duran, PKK lideri Abdullah Öcalan için yanlışlıkla “Sayın Öcalan” dediğini söyledi.

4- Adana valiliği duyurdu: KHK’lı Prof. Savaş’a pasaportu nihayet veriliyor

Adana valiliği, cezaevinde geçirdiği süreçte kansere yakalanan, beraat ettiği halde kendisine pasaport verilmeyen Profesör Doktor Haluk Asuman Savaş’a istisnai haller kapsamında pasaport düzenleneceğini açıkladı.

5- Çavuşoğlu: S-400’ler NATO sistemine entegre edilmeyecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “S-400’ler NATO sistemine entegre edilmeyecek, tamamen bizim kontrolümüzde olacak” dedi.

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6- DSP lideri: 23 Haziran’da hiçbir adayı desteklemeyeceğiz

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul belediye başkanlığı hiçbir adayı desteklemeyeceklerini açıkladı.

7- Deneyimli başkandan kriz uyarısı: Türk belediyeciliği iflas etti

CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ‘dün belediye başkanı seçilenlerin bugün görevi bırakmak istediğini’ belirterek devlet ekonomisinin iflas etmesi nedeniyle belediyelere ayrılan payların düşmesi sonucu ‘çöp bile toplayamayacak hale gelen belediyelerin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu’ öne sürdü.

8- İBB’de vaziyet: Borç 27 milyar, 500 müteahhit alacaklı, çekler karşılıksız

İstanbul büyükşehir belediye binası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) son onaylanan bilançosunda borç miktarı 27 milyar liraya yaklaştı. Alacaklı 500 müteahhide altı aydır düzenli ödeme yapılamamış, hatta karşılığı olmayan çekler verilmiş. Belediyenin 30 milyon liraya mal olan ‘Eyüp Gençlik Merkezi’ Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulu üyeliğini yürüttüğü Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) genel merkezi yapılmış.

9- Seçim kararı sonrası liradan kaçış: Döviz birikimleri bir haftada 2 milyar dolar arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz birikimleri 10 Mayıs ile biten haftada yaklaşık 2 milyar dolar artışla 181.22 milyar dolara yükseldi.

10- Ticaret savaşında son durum: Trump Huawei’ye ağır yaptırımlar getirdi

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei’ye ağır yaptırımlar getirdi.

11- 26 çocuğa işkenceyle suçlanan beş sanık tahliye edildi

Tokat’ın Turhal ilçesindeki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sevgi Evleri’nde, yaşları dört ila 12 arasında değişen 26 çocuğa işkencede bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan beş sanık ilk duruşmada tahliye edildi.

12- Avusturya’da ilkokul öğrencilerine başörtü yasağı getirildi

Avusturya’da ilkokul öğrencilerin başörtüsü takmasının engellenmesini öngören yasa meclisten geçti. Kararın ayrımcı bir düzenleme olarak mahkemeye götürüleceği öngörülüyor.

13- Bir ilk: Tamamen sentetik yaşayan organizma geliştirildi

Britanya’daki Cambridge Üniversitesi’nde görevli biliminsanları, DNA’sı insan eliyle değiştirilmiş, tamamen sentetik yaşayan organizma geliştirdi. Tıbba katkı sağlayacak organizma bir ilk.