Akşam Postası / 16 Mayıs 2018

1- Ahmet Hakan’ın siyasilere ‘havale ettiği’ oyuncu Barış Atay gözaltında
Oyuncu Barış Atay, ‘tekmeci müşavir’ Yusuf Yerkel’in ‘özrü’nden sonra yaptığı açıklamalardan sonra bugün sabah saat 06.00’da polisler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
2- AKP Genel Merkezi’ndeki zirvede gündem ekonomi değil İran’mış
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la toplantısının İran ile yapılan yerel para birimi ticareti anlaşmasıyla ilgili olduğu ortaya çıktı.
Bankalar birliğinden hükümete destek: Riskleri yönetebilecek kabiliyetteyiz
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Erdoğan: 24 Haziran’dan sonra faiz düşücek; Başdanışman: Faiz talimatla düşmez
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3- Fakıbaba ‘ticari misilleme’yi takmadı: İsrail gibi küçük bir ülkeye ihracat yapsak ne olur
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İsrail’in Ankara’ya yönelik diplomatik misilleme kapsamında Türkiye’den yaptığı tarım ürünleri ithalatını durdurmasıyla ilgili “Hiçbir anlam ifade etmiyor. Bizim gibi büyük bir ülke, İsrail gibi küçük bir ülkeye ihracat yapsa ne olur, yapmasa ne olur?” dedi.
İsrail’den ticari misilleme: Türkiye’den tarım ürünü almayı durdurdular
4- Bakanlıktan Karamollaoğlu’na ‘sitemkar’ yalanlama: İsrail’le anlaşma yok
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İsrail’le enerji anlaşması yapıldığını söyleyen cumhurbaşkanı adayı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu yalanladı.
5- Çavuşoğlu’ndan Mavi Marmara’nın iptalini isteyen Kılıçdaroğlu’na: Fırsatçılık faydasız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail’le Mavi Marmara’yla ilgili yapılan sözleşmenin iptalini isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi: “Böyle bir durumda fırsatçılık yapılması doğru bir yaklaşım değil.”
6- İsrail tehdit eder gibi: Türkiye’ye verdiğimiz istihbaratlarla IŞİD saldırılarını önledik
İsrail’in, ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması nedeniyle sokağa çıkan Filistinlileri katletmesi üzerine Türkiye ile tansiyon her geçen gün artarken, İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz’dan tehdit gibi bir açıklama geldi.
7- Dışişleri, İsrail’in İstanbul başkonsolosuna da ‘Ülkene dön’ dedi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Ankara büyükelçisinin ardından İstanbul başkonsolosunun da bir süreliğine ülkesine dönmesini istedi.
8- Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda kullanılacak oy pusulası belli oldu
Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) çekilen kuraya göre, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda kullanılmak üzere adaylar için hazırlanan oy pusulası yayınlandı.
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9- ‘Uyuşturucu ticareti’ davasında karar: Çağatay Ulusoy ve Cenk Eren’e hapis cezası
Çok sayıda ünlü ismin yargılandığı dava beş yılın ardından hapis cezalarıyla sonuçlandı.
10- İTÜ’nün ‘yasaklı isimler listesi’: Üç öğrenci kulübünün etkinliğine izin yok
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, üç farklı öğrenci kulübünün etkinliklerine ‘yasak isimler listesi’ bildirerek izin vermedi.
11- ‘Yine, yeni, yeniden’: Hükümet, beş yıl içinde Türkiye’yi AB’ye sokmayı hedefliyor
Almanya merkezli Die Welt gazetesine konuşan veren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye’nin beş yıl içerisinde Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasını hedeflediklerini söyledi.
12- ‘Ekonomi uçuruma yuvarlanıyor’ diyen Akşener çözüm önerilerini sıraladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ülke ekonomisini ‘uçuruma yuvarlanacak bir otobüse’ benzetirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ıysa ‘bu otobüsün yorgun şoförü’ olarak tanımlayıp ekonomiyle ilgili çözüm önerilerini sundu.
13- Darbe gecesi attığı tweetler nedeniyle gözaltına alınan avukat Deveci tutuklandı
Darbe girişimi sırasında Twitter’dan yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan avukat Sibel Sevinç Deveci, ‘FETÖ propagandası yapmak’ iddiasıyla tutuklandı.
14- Başvuru sonrası Demirtaş’ın avukatı: Birkaç gün içinde tahliye edilecek
HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, “Hiç kuşkum yok birkaç gün içinde Sayın Demirtaş bence tahliye edilecek” dedi.
Eşini ziyaret eden Başak Demirtaş: İçeride tek kişilik miting yapacak
15- Buldan’dan Akşener’e: Ben dahil hiçbir Kürt oy vermeyecek
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Selahattin Demirtaş’ın tutuksuz yargılanması gerektiğine yönelik sözleri için “Başta kendim olmak üzere Sayın Akşener’e hiçbir Kürdün oy vermeyeceğini bugünden ifade etmek isterim” dedi.
16- Beyin ölümü gerçekleşmişti: İBDA/C lideri Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti
Geçen hafta beyin ölümü gerçekleşen Salih Mirzabeyoğlu mahlaslı İBDA-C lideri Salih İzzet Erdiş hayatını kaybetti.