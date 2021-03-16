Akşam Postası / 16 Mart 2021

1. Demirtaş’tan ‘reddi hakim’ talebi: AİHM kararı uygulansın

HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, reddi hakim talebinde bulundu.

2. Bakanlığın iznini iptal ettiği Kanadalı şirket: Kaz Dağları’ndan hiçbir yere gitmiyoruz

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bölgede altın çıkarma ruhsatının uzatılmaması gerekçesiyle Kaz Dağları’ndaki iznini iptal ettiği Kanadalı Alamos Gold şirketinin iştiraki Doğu Biga Madencilik’in genel müdürü Ahmet Şentürk 60 yıllık ruhsat hakları olduğunu belirterek, “Kaz Dağları’ndan hiçbir yere gitmiyoruz” dedi.

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3. CHP liderinden Bahçeli’ye: Andımız okunsun istiyorsan Erdoğan’a telefon açarsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Andımız’ kararı sonrası Danıştay’ı eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslendi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirmesini istedi.

4. Kuyumculardan ‘500 gram’ isyanı: 17.5 ton altın kamu bankalarına yatacak

İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Ticaret Bakanlığı tarafından kuyumculara yönelik hazırlanan yönetmelik taslakta geçen 500 gram altın teminatın sektöre zarar vereceğini ve kaldırılması gerektiğini söyledi.

5. Reform kulisi: Paket bürokraside de hayal kırıklığı yarattı; Albayrak’ın etkisi sürüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘reform’ çalışmaları kapsamında duyurduğu ekonomi paketinin, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve ekibinin hazırladığı şekliyle çıkmadığı, Cumhurbaşkanlığı’nda önemli değişiklikler yapıldığı belirtildi.

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6. AYM’den gazeteci Gün’ün başvurusuna ret: İfade ve basın özgürlüğü ihlal edilmedi

Anayasa Mahkemesi, Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin dava kapsamında 25 Ağustos 2016’dan bu yana tutuklu yargılanan FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün’ün bireysel başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, Gün’ün kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti.

7. Gazeteci Hakan Aygün’e Twitter paylaşımı nedeniyle hapis cezası

Fotoğraf: DHA

Gazeteci Hakan Aygün’e Twitter hesabından ‘Ey IBAN edenler…’ diye paylaşım yapıldığı gerekçesiyle hapis cezası verildi.

8. 388’inci kayıp… Üç aydır yoğun bakımda tedavi gören profesör Covid-19’a yenildi

Fotoğraf: DHA

Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

9. Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan değişiklikle, taşıt satışlarında taksitlendirme sınırlaması yeniden düzenlendi.

10. Covid-19 sonrası ameliyat araştırması: En az yedi hafta ertelenmeli, ölüm oranı artıyor

Britanya’daki Anestezistler Birliği (AAGBI) mümkün olan durumlarda Covid-19 geçiren hastalarda, ameliyatların enfeksiyondan en az yedi hafta sonrasına ertelenmesini önerdi.

11. İsrail’de, Roma hükmünden kaçan Yahudilere ait parşömenler bulundu

İsrail’deki Korku Mağarası’nda, bölgedeki Roma hükmünden kaçan Yahudilere ait parşömenler bulundu.