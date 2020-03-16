Akşam Postası / 16 Mart 2020

1- ‘Corona’ önlemeleri genişletildi: Sinema, konser, hamam, kahvehaneler kapandı

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği ‘coronavirüs tedbirleri” başlıklı ek bir genelgeyle, bugün saat 00:00 itibarıyla tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino ve birçok mekanın faaliyetlerini geçici bir süreliğine durdurdu.

2- KONDA: İki kişiden biri devletin ‘corona’ya karşı yeterli önlem aldığına inanmıyor

Toplumun yüzde 45’i devlet kurumlarının yeni tip corona virüsüne karşı yeterli önlem aldığına ve topluma doğru bilgi verildiğine inanmıyor.

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3- TTB: Salgın ciddi boyutlara ulaşabilir, ‘corona’ poliklinikleri oluşturulmalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman, son birkaç gündeki görüntünün corono virüsü salgının ciddi boyutlara ulaşabileceğini gösterdiğini belirterek, “Hekimler içinde büyük bir infial var, hastalarının olduğunu biliyorlar bunlar açıklanmıyor, ekipman eksikliği var” dedi.

4- Diyanet: Camilerde cemaatle namaza ara verildi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cami ve mescitlerde, cemaatle kılınan cuma ve nakit namazlarına ara verileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

5- ‘Corona’ önlemi: Çağlayan’da tutuklu dosyalar hariç duruşmalar ertelendi

İstanbul’daki Çağlayan adliyesinde 14 Nisan’a kadar yalnızca tutuklu sanık bulunan davaların görülmesi kararlaştırıldı.

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6- Zorunlu olmadıkça evden çıkılmadı: İstanbul’da yolcu sayısı yarı yarıya düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) paylaştığı veriler, corona virüsü nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadığını ortaya koydu.

7- Vaka artınca: Sokakta maske ve eldiven takanların sayısı yükseldi

Dünyada ve Türkiye’de corona virüsünün yayılmasının devam etmesiyle birlikte, İstanbul’da maske takanların sayısında artış oldu.

Fotoğraf: DHA

8- Simülasyon: ‘Corona’dan korunmanın en etkili yolu ‘sosyal mesafe koyma’

Corona virüsünün yayılma hızına ve salgından korunma alternatiflerine dair geliştirilen dört farklı simülasyon modelinde en etkili önlem olarak ‘artırılmış sosyal mesafe koyma’ öne çıktı.

9- Britanya’da bakanlığın ‘corona’ belgeleri sızdı: 2021 baharına kadar sürecek

Britanya’da basına sızan sağlık bakanlığı raporuna göre ‘corona’ salgını 2021 baharına kadar sürecek ve 8 milyon kişi hastaneye yatırılacak.

10- Wall Street yüzde 10 düşüş yüzünden durdu, petrol fiyatı 30 doların altını gördü

Yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle ABD borsalarında sert düşüş yaşandı. Mali kriz korkusuyla bugünkü Dow Jones ve Nasdaq endeksleri açılışta yüzde 10’a yakın düşüş yaşayınca, hisse alım satım işlemleri bir kez daha zorunlu olarak 15 dakikalığına durdu.