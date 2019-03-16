Akşam Postası / 16 Mart 2019

1. Ölüm onları güvenli diye göç ettikleri Yeni Zelanda’da buldu

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki El Nur ve Linwood camilerine yönelik saldırılarda ölen 49 kişinin kimlikleri ülke ve dünya basınına yansımaya başladı. Yetkililerin henüz resmi olarak açıklamadığı kurbanlar arasında Suriye’deki savaştan kaçan da var, Sovyet işgali sırasında Afganistan’dan Yeni Zelanda’ya göç eden de… Üç yaşındaki Mücat İbrahim’in kurbanlar arasında olması ise yürekleri dağladı; dünyanın dört bir yanından aileye destek mesajı yağdı.

2. Yeni Zelanda’daki saldırıyı öven Ekşi Sözlük yazarına tutuklama

Yeni Zelanda’daki terör saldırısını övmekle suçlanan Ekşi Sözlük yazarı gözaltına alındı.

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3. Camileri tarayan saldırgan çıplak ayak ve mahkum kıyafetiyle hakim karşısında

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki El Nur ve Linwood camilerine girip etrafa ateş açarak 49 kişiyi öldüren saldırgan Brenton Tarrant hakim karşısına çıktı.

4. Erdoğan Yeni Zelanda’daki cami katliamı görüntülerini mitingde izletti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda’daki cami saldırısının görüntülerini Tekirdağ’da düzenlediği mitingde izletti.



5. Yavaş’tan Temelli’ye: Terör örgütlerine mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun

CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş, HDP Genel Başkanı Sezai Temelli’nin ‘oy‘ göndermeli açıklamasına tepki gösterdi.

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6. Kısa kısa: Haftanın kültür sanat haberleri

Haftanın öne çıkan kültür sanat haberlerini derledik.

7. Köylüler bir yıldır direniyor: Bursa’da tarım alanlarını bitirecek santrale yargı engeli

Bursa’nın Büyükorhan ilçesindeki Karaağız köyünün çevresindeki tarım arazilerinin yakınına inşaa edilmek istenen biyokütle enerji santrali için açılan davalardan birinde yürütmeyi durdurma kararı verildi.

8. Ölenlerin yasını tutan Yeni Zelanda bayrakları yarıya indirecek, etinlikler iptal

Cuma namazı sonrasında Christchurch kentindeki iki camiye yönelik saldırının şokunu atlatmaya çalışan Yeni Zelanda’da bayraklar yarıya indirilecek.

9. Anne-babası cinsiyet değiştirmesine onay vermeyince devlet aldı!

Britanya’da, kendisini ‘erkek’ olarak tanımlayan 15 yaşındaki bir kız çocuğu anne-babası cinsiyet değiştirmesi konusunda destek vermediği için ailesinden alınarak koruyucu aileye verildi.





