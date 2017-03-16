Akşam Postası / 16 Mart 2017

1- Erdoğan Die Welt muhabiri için ‘kapıyı kapattı’: Ajan terörist bedelini ödeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tutuklu Die Welt muhabiri Deniz Yücel’i ‘terörist’ ve ‘ajan’ diye nitelemeyi sürdürerek, son sözü söyledi: “Neymiş Alman vatandaşıymış, ne vatandaşı olursa olsun. Bunlar Türkiye’de ajan teröristlik yapıyorsa bedelini ödeyecek.”

2- Bakan Bozdağ’dan Alman mevkidaşına: Bize talimat veremezsiniz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in serbest bırakılmasını talep eden Alman mevkidaşı Heiko Maas’a eleştirel bir mektup yazarak ‘Hayır’ dedi.

3- Türkiye’yle kavga yaradı: Hollanda seçimlerinin galibi Rutte, Wilders ikinci

Türkiye’ye gerginliğin yanısıra göç ve milliyetçiliğin siyasi gündemi işgal ettiği Hollanda’da dün yapılan genel seçimlerdeki ilk sonuçlara göre Başbakan Mark Rutte’nin partisi ipi en önde göğüsledi.

4- Hollanda’daki seçim sonuçlarından herkes memnun: Türkiye ve Le Pen hariç

Hollanda’da dün yapılan seçimleri Başbakan Mark Rutte’nin partisi VVD’nin kazanması Avrupa’ya rahat bir nefes aldırdı.

5- Hollanda seçimlerinde Erdoğan da ‘oy aldı’

Hollanda’da dün düzenlenen seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da oy çıktı.

6- Çavuşoğlu Hollanda’daki seçimlere baktı, Avrupa’da din savaşları gördü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin bir süredir gerilim yaşadığı Hollanda’daki seçim sonuçlarını şu sözlerle yorumladı: “Yakında Avrupa’da din savaşları da başlar, başlayacak.”

7- Yıldırım boş yere Türkiye’ye yonttu: Hollanda’ya ayar verdik, ırkçılığı frenledik

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin Hollanda’daki seçimlere ‘ayar vererek’ ırkçılığın yükselişini engellediğini öne sürdü.

8- Merkel ve Hollande’dan Erdoğan’a ortak ‘Nazi’ tepkisi: Kabul edilemez

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Nazi benzetmesi’nin kabul edilemez olduğunu söyledi.

9- Canikli duyurdu: Yeni KHK’lar yolda

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, yeni kanun hükmünde kararnameler (KHK) yayınlanacağını söyledi.

10- Türkiye, ‘NATO yaptırımı’nı doğruladı: Sadece Avusturya’ya yönelik

Türkiye, NATO’nun ortak ülkeleriyle yapılacak bazı eğitim ve benzeri çalışmaları engellediğini doğruladı.

11- Meclis’teki üç parti, Hollandalı muhataplarıyla dostluk ilişkisini sonlandırdı

Türkiye-Hollanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ertuğrul Soysal “AK Parti olarak Hollanda ile olan dostluk grubu ilişkilerimizi bugün itibariyle sonlandırmış bulunuyoruz” dedi. Soysal, CHP ve MHP grup başkan vekillerinin de istifalarını verdiğini, HDP grubundan da aynısını beklediklerini söyledi.

12- Kılıçdaroğlu ülkücülere seslendi: Leyla Zana’nın ‘Evet’ için çalıştığını biliyorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ülkücülere seslendiği konuşmasında kendisinin de milliyetçi olduğunu söylerken, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın da referandumda ‘Evet’ kampanyası yürüttüğünü ileri sürdü.

13- MHP’li eski ilçe başkanları ‘Hayır’dan yana: ‘Tek adamlık’ hedefine ortak olmayacağız

MHP İstanbul teşkilatında görev yapmış 139 ilçe başkanı, 16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu vereceklerini açıkladı.

14- Akşener’e yasak: Niğde toplantısı iptal edildi

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP milletvekili Meral Akşener’in Niğde’de yapacağı toplantı valilik tarafından iptal edildi.

15- Putin detay vermedi: Türkiye ile Suriye’de terör konusunda başka planlarımız var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Ankara’nın Suriye’de ‘terör’le mücadeleyle ilgili başka planları olduğunu söyledi.

16- Merkez Bankası borç verme faizini 0.75 puan artırdı: Dolara etkisi sınırlı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 8’de sabit tutarken borç verme faizini 0.75 puan artırarak yüzde 11.75’e yükseltti.

17- Menbiç’te çark: Bakan Işık’a göre ‘diplomasi askeri seçeneğin önünde’

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye’nin ‘Fırat Kalkanı’ harekatında defalarca El Bab’dan sonraki hedef ilan ettiği Menbiç’te diplomatik seçeneğin askeri seçeneğin önünde olduğunu söyledi.

18- Pentagon noktayı koydu: Rakka operasyonuna Kürtler kesin olarak katılacak

IŞİD’e karşı yürütülen operasyonun ABD’li sözcüsü Albay John Dorrian, Rakka operasyonunda Kürtlerin kesin olarak bulunacağını, Türkiye’nin rolünün ise halen görüşülmekte olduğunu söyledi.

19- Gerekçe ‘provokasyon ihtimali’: İstanbul ve Ankara’da Nevroz yasaklandı

İstanbul ve Ankara valilikleri, Nevroz etkinliklerini yasakladı.

20- Türkiye yaşlanıyor: 65 yaş üstü nüfus son beş yılda yüzde 17 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun geçen yıla ilişkin ‘İstatistiklerle Yaşlılar’ çalışmasına göre Türkiye’deki 65 yaş ve üstü nüfus son beş yılda yüzde 17,1 artarak 6 milyon 651 bin 503 kişiyi buldu.

21- CHP’li Böke’nin Boğaziçi’ndeki konuşması iptal: ‘Sarayı kaybetme telaşı sardı’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke’nin Boğaziçi Üniversitesi’nde yapacağı konuşma iptal edildi.

22- Bağımsız vekil Nazlıaka: Bilgi Üniversitesi etkinliğimi engelledi, rektör ‘Baskı altındayım’ deyip özür diledi

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki etkinliğe katılmasının engellendiğini söyledi.

23- Bilgi rektör vekilinden Nazlıaka’ya yalanlama: ‘Baskı altında olduğum’ terimini kullanmadım

İstanbul Bilgi Üniversitesi rektör vekili Prof. Dr. Ege Yazgan, okulda bugün gerçekleşecek konuşması iptal edilen bağımsız vekil Aylin Nazlıaka’yı yalanladı: “Hiçbir biçimde ‘baskı altında olduğum’ terimini kullanmadım.”

24- ‘Çalışmalar son noktada’: Evlendirme programları KHK’yla yasaklanabilir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, evlendirme programlarının kanun hükmünde kararnameyle (KHK) yasaklanabileceğini söyledi.

25- Yeni Zelanda’da bir nehir ‘canlı varlık’ olarak tanındı, hukuki statü verildi

Yeni Zelanda’da yerli halk Maoriler tarafından kutsal sayılan Whanganui Nehri ‘canlı varlık’ olarak tanınarak hukuki statü verildi.

26- Yürütmesi durduruldu: Trump’ın yenilenmiş ‘vize yasağı’ da mahkemeye takıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk versiyonu mahkemeye takılan ‘vize yasağı’nın ‘yumuşatılmış’ versiyonu da yürürlüğe girdikten birkaç saat sonra hukuka takıldı.

27- IMF’nin Paris ofisine gönderilen zarf açıldığı an patladı: Bir kişi hafif yaralandı

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Paris ofisine gönderilen bir zarf açıldığı anda patladı, bir kişi hafif yaralandı.