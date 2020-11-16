Akşam Postası / 16 Kasım 2020

1. Moderna: Covid-19 aşımız yüzde 94.5 etkili oldu

Fotoğraf: Reuters

ABD’li biyoteknoloji şirketi geliştirdiği Covid-19 aşısının hastalığı önlemede yüzde 94.5 oranında etkili olduğunu açıkladı.

2. Kanal İstanbul’a karşı çıktı diye İmamoğlu’na soruşturma açılmış

Fotoğraf: İBB

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Kanal İstanbul projesine karşı çıktığı için bölücük suçlamasıyla soruşturma açıldığını söyledi.

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3. Ümit Özdağ, İYİ Parti’den ihraç edildi

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edildi.

Adana milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti’den istifa etti

4. Vaniköy Camisi’ndeki yangınla ilgili soruşturma: İmam dahil beş kişi ifade verdi

İstanbul Boğazı’ndaki tarihi Vaniköy Camisi’nde dün çıkan yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespitine yönelik soruşturma kapsamında, imamın da aralarında bulunduğu beş kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.

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5. Trump büyük harflerle haykırdı: Seçimi ben kazandım

ABD Başkanı Donald Trump seçimleri kazandığını bir kez daha iddia etti. Twitter hesabından büyük harflerle seçimi kazandığını ‘haykıran’ Trump’a Twitter itiraz etmekte gecikmedi.

6. Dört astronotu taşıyan Falcon 9, uzaya fırlatıldı: Altı ay kalacaklar

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ABD’li SpaceX’e ait Dragon uzay aracını ilk tam operasyonel mürettebatıyla uzaya gönderdi.

7. Bütçe görüşmelerine ‘corona’ arası: HDP’li vekilin testi pozitif çıktı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı’nın Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine görüşmelere ara verildi.