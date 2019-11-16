Akşam Postası / 16 Kasım 2019

1- Erdoğan’dan EYT çıkışı: Seçim kaybetsek de yokum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ’emeklilikte yaşa takılanlar’ (EYT) için bir düzenleme olmayacağını açıkladı.

2- El Bab’da bombalı saldırı: 10 sivil hayatını kaybetti

Suriye’de ‘Fırat Kalkanı’ harekat bölgesinde yer alan El Bab kentinde bomba yüklü araçla saldırı meydana geldi. 10 kişi hayatını kaybederken en az 30 kişi de yaralandı.

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3- İBB başkanı: ‘Zam yapmıyoruz’ diye bir taahhüdümüz yoktu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ’nin suya zam kararı almasıyla ilgili bir soruyu “Zam yapmayacağız” diye bir taahhütlerinin bulunmadığını söyleyerek yanıtladı.

4- Mardin’de üç HDP’li belediyeye kayyım atandı

Mardin’in Derik, Mazıdağı ve Savur ilçelerinin HDP’li belediyelerine, İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atandı.

5- Gülten Kaya: Ahmet yaşasaydı hayatın tüm kirliliğini şarkılarla yüzümüze çarpardı

Ölümünden 10 yıl önce, 1990’da seslendirdiği, ‘Sevgi Duvarı’ albümündeki, sözleri Ali Çınar’a ait ‘Kendine İyi Bak’ şarkısının nakaratı belki de ondan geriye kalacaklara, özellikle adını ve ilkelerini yaşatmayı yaşam biçimi edinen eşine mesaj niteliğindeydi.

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6- Karaköy’de genci darp eden kadın adliyede

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir kadını darp etmesi sonrası gözaltına alınan saldırgan adliyeye sevk edildi.

7- Pendik’te saldırı: Aynı aileden üç kişi silahla öldürüldü

İstanbul’un Pendik ilçesinde bir kişi, aynı aileden üç kişiyi silahla vurarak öldürdü.

8- Profesör: Kağıthane ve Alibeyköy’de yüksek basınçta maskesiz dışarı çıkmayın

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Selahattin İncecik, Kağıthane ilçesiyle Eyüpsultan ilçesinin Alibeyköy semtinde yüksek basınçlı günlerde maskesiz dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi.

9- Tiyatrocu Yıldız Kenter yoğun bakımda

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden 91 yaşındaki Yıldız Kenter yoğun bakıma kaldırıldı.

10- Barış Pınarı Harekatı’nda yaralanan asker hayatını kaybetti

Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı’nda yaralanan bir asker hayatını kaybetti.

11- Gaziantep’teki cami inşaatında çökme: Mühendisin cansız bedenine ulaşıldı

Gaziantep’te yapılan Türkiye’nin ikinci en büyük camisinin inşaatında iskele çöktü, inşaat mühendisi Korkut Küçükcan (37) enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinden oluşan 100 kişilik ekip, yaklaşık 33 saat sonra Küçükcan’ın cansız bedenine ulaştı.

12- ABD, astronotlarını istasyona taşıması için Rusya’ya 4 milyar dolar ödedi

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) raporunda, ABD ve partner astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) Rus uzay aracı Soyuz’la gidebilmesi için Rusya’ya yaklaşık 4 milyar dolar (23 milyar lira) ödendiği kaydedildi.