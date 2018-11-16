Akşam Postası / 16 Kasım 2018

1- Gerekçe ‘Gezi’yi organize etmek’: Anadolu Kültür’e operasyonda 13 gözaltı

Tutuklu işadamı Osman Kavala’nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür’e yönelik operasyonda aralarında akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Toplamda 20 kişi hakkında gözaltı kararı var.

2- Bahçeli ‘af’ isterken: Çakıcı’nın 24 adamı gözaltına alındı

Hükümlü organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’yla irtibatlı olduğu belirlenen 24 şüpheli, 11 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

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3- İçişleri, Ünye ve Elbistan belediye başkanlarını görevden aldı

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin belediye başkanı Durmuş Küçük ve Ordu’nun Ünye ilçesinin belediye Ahmet Çamyar’ı görevden aldı.

4- BBC muhabiri yazdı: Telekineziden Kabataş’a yalan haber ve komplolar

BBC Türkiye muhabiri Mark Lowen Türkiye’de gederek yaygınlaşan ‘yalan haber’ olgusunun peşine düştü.

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5- 188 asker ve sivile gözaltı: ABD elçiliğine saldırı şüphelisine ‘mahrem imam’ tespiti

Hava Kuvvetleri’ndeki ‘FETÖ yapılanması’ kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında 100 asker ve askerlerle bağlantılı ‘sivil imam’ olduğu öne sürülen 88 kişi gözaltına alındı. ABD büyükelçiliğine saldırının şüphelisi de gözaltında.

6- Sanayi üretiminde yüzde 3’e yakın düşüş

Sanayi üretimi eylülde bir önceki aya ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azaldı.

7- Jeffrey açık konuştu: PYD, PKK’nın uzantısı ama onlar olmadan IŞİD’le savaşamayız

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye’nin terör örgütü olarak kabul ettiği PYD’yi ilk kez açıkça ‘PKK’nın uzantısı’ olarak nitelerken, buna rağmen örgütle işbirliği yapmalarının nedeninin IŞİD’e karşı mücadele olduğu görüşünü yineledi.

8- Atatürk Havalimanı saldırısı davasında altı sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Atatürk Havalimanı’nda 46 kişinin can verdiği IŞİD saldırısı sonrası açılan davada altı sanık ‘anayasayı ihlal’ ve ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçlarından 46’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

9- Pentagon F-35’lerin Türkiye’ye satışına ilişkin raporu Kongre’ye sundu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 100 adet F-35 uçağının Türkiye’ye teslimatına ilişkin raporu Kongre’ye sundu.

10- Bir yıl aradan sonra: Kerkük petrolü Türkiye üzerinden sevk edilecek

Irak’ın Kerkük kentindeki kuyulardan çıkarılan ham petrol yaklaşık bir yıl aradan sonra yeniden Türkiye üzerinden ihraç edilmeye başlandı.

11- Çipras: ‘Türk Akımı’nın Yunanistan’dan geçmesi için uğraşıyoruz

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ‘Türk Akımı’ doğalgaz boru hattının Türk-Yunan sınırı üzerinden devam etmesi ve Yunan toprakları üzerinden Avrupa’ya uzanması için Brüksel’de çalışma yürüttüklerini söyledi.

12- Kılıçdaroğlu, ‘Millet’ ekibini topluyor: Karamollaoğlu ile de görüşecek

CHP yerel seçimlere 24 Haziran genel seçimlerindeki ‘millet ittifakı’ benzeri bir işbirliğiyle girmek için harekete geçti.

13- AKP, seçim için Turkcell ile anlaştı: Sanal odalarda propaganda dönemi

AKP, yerel seçimlerde propaganda çalışmalarını cep telefonu uygulamaları üzerinden oluşturulacak ‘sanal odalar‘da yapmak üzere Turkcell ile anlaştı.

14- Hollanda endişeli: Türk okulları denetimden uzak kalacak

Hollanda, Ankara tarafından Türkiye kökenli çocukların ‘dil, kültür ve dinini unutmaması amacıyla’ açılması planlanan 15 okulun, her türlü denetimden uzak olacağından kaygılı.

15- Diyarbakır valiliği ‘Leyla Güven eylemleri’ni yasakladı

Diyarbakır valiliği ezaevinde açlık grevi eylemini sürdüren DTK Eş Başkanı Leyla Güven için yapılacak her türlü eylem ve etkinliği 15 gün boyunca yasakladı.

16- Tüp bebekte evlilik koşulu… Taşıyıcı annelik yasak… Embriyo ticaretine cezai yaptırım…

TBMM’den geçen ‘torba yasa’ tasarısı, güvenlik soruşturmasına takılan hekimlerin kamu hastanelerinde görev almasını engelleyen maddeyle gündemi meşgul etse de sağlık alanında çok sayıda yeni düzenlemeyi de beraberinde getiriyor.

17- Rusya’dan Sütaş’a ihracat yasağı: Ürünlerinde zararlı maddeler var

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Sütaş’tan süt ürünü alımını yasakladı.

18- Dokuz Eylül’de öğrencisiz bölümde akademik ve idari kadro

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde hiç öğrencinin alınmadığı Spor Bilimleri Fakültesi’nde akademik ve idari kadrolar bulunuyor.