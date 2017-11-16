Akşam Postası / 16 Kasım 2017

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1- Yabancılar, bir haftada borsa ve tahvilden ‘1 milyar 46 milyon dolar’ çıkardı

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü 10 Kasım’la biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net 513 milyon 600 bin dolar azaldı.

2- Yıldırım’a göre liseye geçiş sistemi ‘oldukça basit’: Kafa karıştırmaya çalışanlar var

Başbakan Binali Yıldırım, liseye geçişte TEOG’un yerine getirilen yeni sistemin oldukça basit olduğunu savunarak, “Kafa karıştırmaya çalışanlar var” dedi.

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3- Berkin davasında yine tutuklama yok: TÜBİTAK raporu utanç verici

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili dava 13 Aralık’a ertelendi.

4- Kuzey Irak’ta PKK saldırısı: İki asker hayatını kaybetti

Kuzey Irak’taki PKK saldırısında bir asker hayatını kaybetti.

5- ABD’den yanıt geldi: Sarraf’ın sağlığı iyi

ABD’de dolandırıcılıktan yargılanan işadamı Rıza Sarraf’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

6- AYM’ye göre HDP’li vekil Yıldırım’ın tutuklanmasında hukuka aykırılık yok

Anayasa Mahkemesi (AYM) tutuklu HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım’ın tutuklanmasının hukuki olmadığına yönelik yaptığı başvuruyu reddetti.

7- BDDK’dan 30 bankaya: Oger’in 4.75 milyar dolarlık borcunu takibe almayın

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türk Telekom’un sahibi Oger Telecom’un ödeyemediği 4.75 milyar dolarlık (yaklaşık 18 milyar 400 milyon lira) krediyi takibe almamaları için bankalara talep ilettiklerini söyledi.

8- Feyzioğlu ‘karışmadı’: Nuriye ve Semih’i evlat edinecek sempati beklenmesin

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için, “Nuriye ile Semih’i evlat edinecek bir sempati içinde olmamı kimse benden beklemesin” dedi.

9- Fırıncılar Federasyonu ‘Gizli zam yok’ dedi: 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 200 gram ekmeğin 1 liradan satılacağını açıkladı.

10- AKP ‘rafa kaldırdı’: Belediye başkanlarıyla ilgili gündemde yeni bir tasarruf yok

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, belediye başkanlarının istifasına dair sürecin ‘şu anlık’ bittiğini söyledi.

11- Bu söz ABD Kongresi’nde söylendi: Erdoğan ‘papaz’ için fidye istiyor

ABD Kongresi’nde, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonuçlarının ele alındığı oturumda Türkiye’ye yönelik ağır eleştiriler yapıldı.

12- Türkiye’nin iklim koruma notu: Çok kötü

56 ülke ve Avrupa Birliği’nin iklimi korumaya yönelik performansını ortaya koyan bir raporda ‘çok kötü’ notu verilen Türkiye 47’nci sırada yer aldı.

13- Fark edilmeyecek: Uçaklarda ‘sivil ve silahlı güvenlik görevlisi’ uygulaması başlıyor

Meclis’te kabul edilen torba yasa maddesine göre sivil hava araçlarında özel eğitimli silahlı güvenlik görevlileri bulundurulabilecek.

14- Dört kişiye ‘dudak dolgusu’ yapan sahte doktora altı yıl hapis cezası

Adana’da kendini estetik uzmanı olarak tanıtıp dört kişiye dudak dolgusu yapan ‘sahte doktor’ Soner Gülnaz, altı yıl hapis ve 4 bin 100 lira adli para cezasına çarptırıldı.

15- Memur-Sen başkanı değişikliği sindiremedi: Mustafa Sabri yüreklerden asla inmez

Hükümete yakın Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Atatürk için ölüm fetvasını kaleme alan son şeyhülislam Mustafa Sabri’nin adının Tokat’taki imam hatip lisesinden silinmesini kınadı.

16- 2 ton bonzai yapılabilecek hammadde ele geçti: Bir polis tutuklandı

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bir yolcuya ait iki valizde 2 ton bonzai üretilebilecek 21 kilo hammadde ele geçirildi. Biri polis beş kişi tutuklandı.

17- 10 günde ikinci: Erdoğan ve Putin 22 Kasım’da Soçi’de görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 22 Kasım’da Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşecek.

18- Çavuşoğlu açıkladı: Dışişleri personelinin yüzde 25’i uzaklaştırıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘FETÖ’yle mücedele kapsamında bugüne kadar bakanlık personelinin yüzde 25’inin uzaklaştırıldığını açıkladı.

19- Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kundakçısına dört yıl iki ay hapis

Kadıköy’de Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni (MSGM) kundaklayan Mehmet Ali Aligül’e, ‘yakarak mala zarar verme’ suçundan dört yıl iki ay hapis cezası verildi.

20- Yeni başkan Uysal ‘Havaray iptali’ni savundu: Belki de Kadir bey iptal edecekti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, iptal edilen ‘Havaray’ projesiyle ilgili olarak “Kadir beyin doğru projesinin her zaman yanındayız. Belki de Kadir bey bırakmamış olsaydı kendisi iptal edecekti” dedi.

21- Üniversite öğrencisine ‘Atatürk’e hakaret’ suçlamasıyla idari soruşturma

Karabük Üniversitesi rektörlüğü, bir öğrenci hakkında Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla idari soruşturma başlattı.

22- ‘Dijital’e soğuk reklamcılara duyurulur: Murdoch’ın gazeteleri ayakta kalmakta zorlanıyor

Dünyanın her yanında yatırımları bulunan, ABD merkezli medya kuruluşu News Corporation’ın Avustralyalı patronu Rupert Murdoch dijital reklama ilgi yüzünden bazı gazetelerin ayakta kalmakta zorlandığını söyledi.

23- Demirtaş’a bugüne kadar 2 bin 232 mektup gönderildi

Tutuklu HDP lideri Selahattin Demirtaş’a tutuklandığı 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana 2 bin 232 mektup ulaştı.