Akşam Postası / 16 Haziran 2020

1-Kritik eşik 2 bin: Vaka sayısındaki artış kısıtlamaları getirebilir

Corona virüsü salgınında ‘normalleşme’ döneminde gevşetilen önlemlerin, günlük vaka sayısının 2 bini aşması durumunda kısmen yeniden alınabileceği öne sürüldü.

2- Pandemi döneminde CHP’li belediyeler: 6 milyona yakın aileye yardım yapılmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüsü nedeniyle belediyeleri aracılığıyla 5.7 milyon aileye yardım yapıldığını bildirdi.

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Fotoğraf: İBB (Arşiv)

3- ‘Corona’ önlemleri | Adliyede duruşmalar başladı, Çağlayan’da kuyruk var

İstanbuldaki Çağlayan adliyesinde yeniden davalar görülmeye başlandı. Adliye binası önünde kuyruk olduğu görüldü.

4- ‘Corona’ günlüğü | Dünyada vaka sayısı 8.1 milyon oldu

Dünyada vaka sayısı 8.1 milyonu geçerken, 4.2 milyon kişi iyileşti, 439 bin kişi hayatını kaybetti.

5- DEVA’dan Yerlikaya ve Şahin’e istifa çağrısı: Atamalar liyakate aykırı

DEVA Partisi kamu bankalarına yapılan atamaların adalete, liyakat ve görevin gereklerine uygun olma ilkelerine aykırı olduğunu ve toplumun vicdanını zedeleyici nitelikte olduğunu belirtti.

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6- Emeklilik sigortası ve kıdem tazminatı çalışmalarında detaylar belli oldu

Üzerinde çalışılan yeni tamamlayıcı emeklilik sigortası sisteminin (TES) detayları belli oldu.

7- TEMA başkanı: Türkiye’nin yüzde 80’i çölleşme riski altında

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, ‘Türkiye’nin neredeyse yüzde 80’inin çölleşme riski altında’ olduğunu belirterek mera, tarım ve orman arazilerinin yarısından fazlasında erozyon görüldüğünü açıkladı.

8- Fransa, Türkiye’nin Libya’daki ‘agresif rolünü’ NATO gündemine taşıyor

Fransa, Türkiye’nin Libya’da giderek artan ‘agresif rolünü’ NATO müttefikleriyle görüşmek istediğini açıklarken, Dışişleri Bakanlığı Ankara’yı Birleşmiş Milletler (BM) silah ambargosunu ihlal ederek ateşkes çabalarını engellemekle suçladı.