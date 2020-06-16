Akşam Postası / 16 Haziran 2020

1-Kritik eşik 2 bin: Vaka sayısındaki artış kısıtlamaları getirebilir
Corona virüsü salgınında ‘normalleşme’ döneminde gevşetilen önlemlerin, günlük vaka sayısının 2 bini aşması durumunda kısmen yeniden alınabileceği öne sürüldü.
Sağlık bakanı: Maske takmayanları uygun dille uyaralım
Profesör: ‘Oğlumun düğününü yapayım, gün sırası bende’ dersek ikinci piki yaşarız
‘Corona’ aşısını üretecek şirketin CEO’su: Bir yıl koruma sağlayabilir
Salgın yalnızlığını paylaşmak isteyenlere: ‘Yapay zekalı’ arkadaş ya da sevgili
12 ilaç SGK’nın geri ödeme listesine alındı
Britanya araştırması: Covid-19’da ölüm oranını düşüren ilk ilaç tespit edildi
2- Pandemi döneminde CHP’li belediyeler: 6 milyona yakın aileye yardım yapılmış
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüsü nedeniyle belediyeleri aracılığıyla 5.7 milyon aileye yardım yapıldığını bildirdi.
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3- ‘Corona’ önlemleri | Adliyede duruşmalar başladı, Çağlayan’da kuyruk var
İstanbuldaki Çağlayan adliyesinde yeniden davalar görülmeye başlandı. Adliye binası önünde kuyruk olduğu görüldü.
4- ‘Corona’ günlüğü | Dünyada vaka sayısı 8.1 milyon oldu
Dünyada vaka sayısı 8.1 milyonu geçerken, 4.2 milyon kişi iyileşti, 439 bin kişi hayatını kaybetti.
5- DEVA’dan Yerlikaya ve Şahin’e istifa çağrısı: Atamalar liyakate aykırı
DEVA Partisi kamu bankalarına yapılan atamaların adalete, liyakat ve görevin gereklerine uygun olma ilkelerine aykırı olduğunu ve toplumun vicdanını zedeleyici nitelikte olduğunu belirtti.
Başak Demirtaş’la ilgili tehdit içeren paylaşım yapan kişi tutuklandı
6- Emeklilik sigortası ve kıdem tazminatı çalışmalarında detaylar belli oldu
Üzerinde çalışılan yeni tamamlayıcı emeklilik sigortası sisteminin (TES) detayları belli oldu.
7- TEMA başkanı: Türkiye’nin yüzde 80’i çölleşme riski altında
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, ‘Türkiye’nin neredeyse yüzde 80’inin çölleşme riski altında’ olduğunu belirterek mera, tarım ve orman arazilerinin yarısından fazlasında erozyon görüldüğünü açıkladı.
8- Fransa, Türkiye’nin Libya’daki ‘agresif rolünü’ NATO gündemine taşıyor
Fransa, Türkiye’nin Libya’da giderek artan ‘agresif rolünü’ NATO müttefikleriyle görüşmek istediğini açıklarken, Dışişleri Bakanlığı Ankara’yı Birleşmiş Milletler (BM) silah ambargosunu ihlal ederek ateşkes çabalarını engellemekle suçladı.