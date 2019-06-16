Akşam Postası / 16 Haziran 2019

1. Erdoğan’dan ‘S-400′ mesajı: Burası kasaba devleti değil, tükürdüğümüzü yalamayız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya’dan S-400 alınması kararından geri dönülmeyeceği yönündeki mesajını “Burası kasaba devleti değil” diyerek verdi.
2. Asker İdlib’de ilk ateşi açtı: Gözlem üssüne saldırıya, TSK’dan ağır silahlarla karşılık
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun İdlib’de kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden TSK’nın kontrolündeki 9 numaralı gözlem noktasına yönelik yapılan havan topu atışına ağır silahlarla karşılık verildiğini açıkladı.
3. İBB oy için para mı dağıtıyor? ‘Kart limitiniz 400 lira olacak, Binali Bey’in selamı var’
Tarafsız olması gereken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yönetimindeki büyükşehir belediyesinin 23 Haziran seçimi öncesinde AKP’nin adayı Binali Yıldırım adına para dağıttığı öne sürüldü.
4. Tecavüz davasının savcısı: O saatte bara giderse başına her şey gelir
Ankara’da içkisine ilaç katıldıktan sonra tecavüze uğradığını söyleyen üniversite öğrencisinin şikayeti üzerine açılan davada, savcının “O saatte bara gidip içki içenin başına her şey gelir” dediği öne sürüldü.
5. AKP’li meclis üyesi, CHP’li Kadıköy belediye başkanının konuşmasını engelledi
İstanbul’un Pendik ilçesinde Patnos Spor Kulübü’nün dayanışma gecesine davet edilen Kadıköy Belediye Başkanı CHP’li Şerdil Dara Odabaşı, AKP’li Meclis üyesi İdris Bilici tarafından konuşturulmadı.
6. Erdoğan’dan ihracatçıya ‘müjde’: Bir ay önce getirdiği döviz vergisini kaldırdı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanayi sicil belgesi sahipleri ve ihracatçı birliklerine yapılan döviz satımlarında kambiyo vergisinin alınmayacağını duyurdu. Binde 1’lik bu vergi dolar talebinin azaltılması hedefiyle 14 Mayıs’ta getirilmişti.
7. TEMA’dan uyarı: Türkiye topraklarının yüzde 47’si çölleşme riski altında
TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hikmet Öztürk, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü öncesinde, Türkiye’deki arazilerin yüzde 47’sinin çölleşme riski altında olduğuna, yılda 640 milyon ton toprağın kaybolduğuna dikkat çekti.
8. ‘Pes’ dedirtecek sahil düzleştirme çalışması: 50 caretta caretta yuvası kayboldu
Dünyanın dört bir yanında ve Türkiye’deki hayvanseverlerin ‘gözü gibi’ baktığı, nesilleri tehlike altında olan caretta carettalara ait 50 yuva, Antalya’da, iş makinelerinin sahil düzleştirme çalışmasına kurban gitti.