Akşam Postası / 16 Haziran 2018

1. HDP’nin Suruç raporundaki tanık: Yıldız’ın yakınları ‘Öldürdük’ diye bağırıyordu

HDP’nin, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilerle esnaf arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin raporu açıklandı.

2. Öldürülen yavru köpekle ilgili gözaltına alınan kepçe operatörü serbest bırakıldı

Sakarya’da bir yavru köpeğin dört ayağı ve kuyruğu kopmuş halde bulunması sonrası ölmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan kepçe operatörü serbest bırakıldı.

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3. İnce İstanbul mitingi için hedefi 5 milyona yükseltti: Herkes üçer kişi ikna etsin

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Bu kadar borç yaptın. Alacaklılar kapıda bekliyor. Şimdi bu alacaklılar Türkiye’yi iflas ettirmek ister mi? Bence istemez. Niye istesin? Adamın alacağı var” dedi.

4. Akşener’e göre Türkiye’nin en büyük derdi genç işsizlik: 500 lira maaş bağlayacağız

Türkiye’nin en önemli derdinin genç işsizlik olduğunu belirten İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçilmesi durumunda işsizlere iş bulana kadar 500 lira vatandaşlık maaşı vereceklerini söyledi.

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5. Bahçeli’den MHP için ‘yüzde 5-6’ tahmini yapanlara: Şerefsiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin oy oranının yüzde 5-6’ya düştüğünü ‘şerefsizce‘ iddia edenler olduğunu söyledi.

6. Bakanlık ‘sanal devriye’de: 15 Temmuz’a ‘kurgu’ diyen kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ‘sanal devriye’ çalışması kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminin ‘kurgu’ olduğu yönünde sosyal medya paylaşımı yaptığı öne sürülen İzzet A. (27) gözaltına alındı.

7. AGİT’ten seçim raporu: Erdoğan adayları terörizmle suçluyor; medya sınırlanıyor

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) heyeti, Türkiye’deki seçim sürecine ilişkin bir ara rapor hazırladı. Raporda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın diğer adaylar ve partileri sıklıkla terörizm destekçisi olarak suçladığı belirtilirken, terörle mücadele kanununa dikkat çekilerek “Çok sayıda medya kuruluşu kapatıldı, gazeteciyse tutuklandı” dendi.

8. Demokrasiye inanmıyorlar ama: 14 selefi derneğin oyu AKP ve Erdoğan’a

Selefi İslam inancını benimseyen 14 dernek ortak bir açıklama yaparak 24 Haziran seçimlerinde AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek ilan etti.