Akşam Postası / 16 Haziran 2017

1- ‘Adalet Yürüyüşü’nün ikinci günü
CHP’nin genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ ikinci gününde devam etti.
Askeri öğrenciyken tutuklanan oğlu için yürüyor: Bu çocukların suçu neydi?
Yıldırım’a göre ‘Bu yol, yol değil’: Kılıçdaroğlu yürüyüşe umarım son verir
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HDP’li Önder’e göre Berberoğlu’na ceza ‘çıkmak zorundaydı’
Bozdağ da topa girdi: Mahkeme kararı halkı sokağa davet ederek denetlenemez
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Berberoğlu’ndan mesaj: Adalet, demokrasi gelene kadar burada yatmaya hazırım
Silahla ‘Reis, emrin yeter’ diyen AKP’linin istifası istendi: Partimizi bağlamaz
Kılıçdaroğlu’ndan ‘karşılaşma’yı merak eden Bahçeli’ye: Katılırsa kendisi görür
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Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’nin ‘gözdağı’na kısa yanıt: Onun da adalate ihtiyacı olacak
2- Darbe girişimi
Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’ün bir dönem danışmanlığını yapan Ayşe Yılmaz ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı.
3- Mutlu ve Çapkın’a üçer kez ağır müebbet istenen iddianame kabul edildi
İstanbul’un eski valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30’ar yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
4- Topbaş’ın damadı için tutuklama kararı
‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanıp sağlık sorunları gerekçesiyle salıverilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
5- Öksüz’le cezaevinde görüşen Cübbeli ifadeye çağrıldı: Kamera kayıtları silinmiş
Darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz’ün 2012 yılında ziyaret ettiği İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden isimli ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü’nün ifadesi alınacak.
6- HDP’den AYM önünde oturma eylemi: Tutuklu vekilleri gündeminize alın
HDP, tutuklu milletvekillerinin durumunu görüşmeyen Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde oturma eylemi yaptı.
HDP’li vekil Altan Tan’a ‘kin ve düşmanlığa tahrik’ten iki yıl hapis cezası
7- Dört yıl önce bugün vurulmuştu: Berkin Elvan’ı anma töreninde ‘adalet’ çağrısı
İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerinde Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan 4’üncü yılında vurulduğu yerde ve mezarı başında anıldı.
8- Nuriye Gülmen hücresini çizdi: Çok tatlı oldu bence
İhraç edildikleri işlerine dönmek için öğretmen Semih Özakça’yla başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen, cezaevinde kaldığı hücrenin resmini çizdi.
9- ABD’den Erdoğan’ın korumalarına: İfade özgürlüğünü bastıranlara hoşgörü yok
ABD yönetimi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyaretindeki kavgaya karışan 12 koruması hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını, ‘ifade özgürlüğünü bastırmak için gözdağı ve şiddete başvuran kişilere hoşgörü gösterilmediğine ilişkin net bir mesaj’ olarak değerlendirdi.
10- Üç gazeteci tam beş aydır iddianamesiz cezaevinde!
Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın maillerinin sızdırılmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan üç gazeteci, tam beş aydır iddianamesiz tutuklu bulunuyor.