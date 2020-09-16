Akşam Postası / 16 Eylül 2020

1- Kılıçdaroğlu: MEB kampanya başlatmayacaksa CHP’li belediyeler talip

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 754 bin 429 öğrencinin evinde televizyon olmadığı için uzaktan eğitimden faydalanamadığını belirterek Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) seslendi: “‘Senin de televizyonun olsun’ kampanyası başlatılmalıdır. MEB bu kampanyayı başlatmayacaksa CHP’li belediyeler taliptir.”

2- Moody’s 13 Türk bankasının notunu indirdi, görünüm ‘negatif’

Kredi dereceledirme kuruluşu Moody’s, geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu indirmesinin ardından dün de 13 Türk bankasının kredi ve diğer notlarını indirdi.

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3- Hazine’ye ait tarım arazileri 10 yıl süreyle kiraya verilecek

Hazine’ye ait tarım arazilerinin ilk yıl kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1.5’i olarak belirlendi. Bu araziler 10 yıl süreyle kiraya verilebilecek.

4- Doktor: Oğlunu soran hastama, ölmesine rağmen her gün ‘Toparlanacak’ dedim

Sivas’ta pandemi hastanesinde görevli Dr. Zeynep Banu Ramazanoğlu, tedavi gören bir anneye oğlu ölmesine rağmen, “Durumu nasıl” diye her sorduğunda, “Toparlanacak” diyerek yalan söylemiş olmaktan üzüntü duyuyor.

5- Çin’in ‘corona’ aşısında faz 3 denemeleri Türkiye’de de başladı

Çin’de geliştirilen ve Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya’da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sağlık çalışanlarına yapıldı.

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6- Savcı, Kadir Şeker’in 12 yıldan 18 yıla kadar hapsini istedi

Konya’da, sevgilisini dövdüğüne tanık olduğu kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker’in 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.

7- Döner ve sucukta at eti, lahmacunda sakatat: Bakanlık 91 firmaya ait tağşişli ürünleri açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 91 firmaya ait 113 taklit ve tağşişli ürünü açıkladı. Döner ve sucukta at eti, pişmiş lahmacunda kalp, böbrek, karaciğer, taşlık gibi sakatat, bazı çikolatalarda da ilaç etken maddesine rastlandı.

8- Japonya’nın yeni başbakanı Yoşihide Suga

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Yoşihide Suga, Temsilciler Meclisi’nde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.