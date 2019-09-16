Akşam Postası / 16 Eylül 2019

1- Parti önü eylemleri yayılıyor: İBB’nin çıkarttığı işçiler oturma eyleminde

İstanbul belediyesinin torpil gerekçesiyle işten çıkardığı bir grup, CHP İstanbul il binası önünde oturma eylemine başladı.

2- Deprem mühendisi Özmen: Silivri-Tuzla hattında deprem tehlikesi yükseldi

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen, yeni ‘Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre İstanbul’da tehlikeli alanların Marmara denizine kıyısı olan ilçeler olduğunu söyledi.

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3- Şule Çet’in telefonu ikinci kez incelenecek; olay gecesi kayıtları çıkabilir

Fotoğraf: DHA

Ankara’daki bir plazanın 20’nci katından düşerek yaşamını yitiren Şule Çet’in (23) avukatı Umur Yıldırım, Çet’in telefonunun ikinci kez incelenmek üzere Jandarma Kriminal’e gönderildiğini söyledi. Yıldırım, “Olay gecesi kayıtlarının ortaya çıkma ihtimali var. Beklentimiz de umudumuz da bu yönde” dedi.

4- Diken, küresel iklim haber ağına katıldı

Fotoğraf: Columbia Journalism Review

Gelecek hafta New York’ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesinde Diken, aralarında Guardian, Bloomberg, Agence France-Presse ve Al Jazeera gibi 250’den fazla basın kuruluşunun yer aldığı ‘iklim haberlerine öncelik verecek’ Covering Climate Now inisiyatifine katıldı.

5- Balıkesir Sanayi Odası’nın eski başkanı Ahmet Kula konkordato istedi

Balıkesir Sanayi Odası’nın eski başkanı Ahmet Kula’nın şirketi Kula Gıda için konkordato istediği ortaya çıktı. Üç aylık geçici mühlet kararı verilen şirket için iki ay daha ek süre verilmesi kararlaştırıldı.

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6- BDP’li hasta tutuklu hayatını kaybetti

Hakkında ‘Cezaevinde kalamaz’ raporu için başvuruda bulunulan eski BDP Ağrı il başkanı Mustafa Akyol vefat etti.

7- Esad asker kaçaklarına af çıkardı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bazı suçların cezasını hafifleten ve üç ile altı ay arasında teslim olmaları şartıyla asker kaçaklarını bağışlayan bir af çıkardı.

8- Husiler: Aramco tesislerine ‘her an’ tekrar saldırabiliriz

Fotoğraf: Reuters

Yemen’deki iç savaşta İran’a yakın Husiler, Suudi petrol şirketi Aramco’nun tesislerinin hâlâ hedefte olduğunu ve ‘her an’ tekrar saldırılabileceğini duyurdu.

9- Kansere karşı mücadelesiyle tanınan Neslican Tay yoğun bakımda

Kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı.

10- Yeni Şafak’tan ayrılan yazarın İBB’den maaş alması iktidar medyasını ‘köpürttü’

Kaplan, Öztürk, Albayrak ve Dede…

Yeni Şafak’ın eski yazarı Özlem Albayrak’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) maaş aldığının ortaya çıkması, iktidara yakın medyada polemiğe neden oldu.

11- Kayseri’de yeğenine tecavüz suçlamasıyla yargılanan adama 30 yıl hapis

Kayseri’de 13 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği suçlamasıyla yargılanan 37 yaşındaki amcaya 30 yıl hapis cezası verildi.

12- Taksiciler bir kez daha zam istiyor

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 2020 yılı için bir kez daha zam talebinde bulunacaklarını açıkladı.

13- Kuzey Kore lideri Trump’ı ülkesine davet etti

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, ABD Başkanı Trump ile bir kez daha buluşmak istediği ve onu ülkesinin başkenti Pyongyang’a davet ettiği belirtildi.

14- Bütçe ağustos ayında 576 milyon lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 2018 yılı ağustos ayında 5.8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı ağustos ayında 576 milyon TL fazla verdi.

15- Bir önceki yıla göre yüzde 2.8’lik artış: İşsiz sayısı 4 milyon 253 bine yükseldi

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı 2.8 puanlık artışla yüzde 13.0 seviyesinde gerçekleşti.

16- TÜİK: Temmuzda perakende satış hacmi yüzde 1.5 azaldı, satışlar düştü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ayına ilişkin açıkladığı verilere göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, bir önceki aya göre yüzde 1.5 geriledi.

17- ‘Merkez’in faiz indiriminin ardından Halkbank da kredi faizlerini düşürdü

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası’nın geçen hafta politika faizinde 325 baz puan indirime gitmesinin ardından Halkbank da kredi faizlerini düşürdü.