Akşam Postası / 16 Eylül 2019

1- Parti önü eylemleri yayılıyor: İBB’nin çıkarttığı işçiler oturma eyleminde
İstanbul belediyesinin torpil gerekçesiyle işten çıkardığı bir grup, CHP İstanbul il binası önünde oturma eylemine başladı.
Tutuklu askeri öğrenci anneleri de AKP İstanbul binası önünde oturma eyleminde
AKP il binasına oturma eylemi yapmaya giden KHK’lı memur gözaltına alındı
2- Deprem mühendisi Özmen: Silivri-Tuzla hattında deprem tehlikesi yükseldi
Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen, yeni ‘Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre İstanbul’da tehlikeli alanların Marmara denizine kıyısı olan ilçeler olduğunu söyledi.
3- Şule Çet’in telefonu ikinci kez incelenecek; olay gecesi kayıtları çıkabilir
Ankara’daki bir plazanın 20’nci katından düşerek yaşamını yitiren Şule Çet’in (23) avukatı Umur Yıldırım, Çet’in telefonunun ikinci kez incelenmek üzere Jandarma Kriminal’e gönderildiğini söyledi. Yıldırım, “Olay gecesi kayıtlarının ortaya çıkma ihtimali var. Beklentimiz de umudumuz da bu yönde” dedi.
4- Diken, küresel iklim haber ağına katıldı
Gelecek hafta New York’ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesinde Diken, aralarında Guardian, Bloomberg, Agence France-Presse ve Al Jazeera gibi 250’den fazla basın kuruluşunun yer aldığı ‘iklim haberlerine öncelik verecek’ Covering Climate Now inisiyatifine katıldı.
Dünyanın gündemi iki haftalığına iklim değişikliği ve iklim eylemleri
5- Balıkesir Sanayi Odası’nın eski başkanı Ahmet Kula konkordato istedi
Balıkesir Sanayi Odası’nın eski başkanı Ahmet Kula’nın şirketi Kula Gıda için konkordato istediği ortaya çıktı. Üç aylık geçici mühlet kararı verilen şirket için iki ay daha ek süre verilmesi kararlaştırıldı.
6- BDP’li hasta tutuklu hayatını kaybetti
Hakkında ‘Cezaevinde kalamaz’ raporu için başvuruda bulunulan eski BDP Ağrı il başkanı Mustafa Akyol vefat etti.
7- Esad asker kaçaklarına af çıkardı
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bazı suçların cezasını hafifleten ve üç ile altı ay arasında teslim olmaları şartıyla asker kaçaklarını bağışlayan bir af çıkardı.
8- Husiler: Aramco tesislerine ‘her an’ tekrar saldırabiliriz
Yemen’deki iç savaşta İran’a yakın Husiler, Suudi petrol şirketi Aramco’nun tesislerinin hâlâ hedefte olduğunu ve ‘her an’ tekrar saldırılabileceğini duyurdu.
Suudi tesislerine saldırının ardından Brent yüzde 19, Batı Teksas yüzde 15 yükseldi
Suudilere saldırıda ABD İran’ı suçladı, İran ‘Savaşa hazırız’ dedi
İran, Basra Körfezi’nde bir tankere el koydu
9- Kansere karşı mücadelesiyle tanınan Neslican Tay yoğun bakımda
Kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı.
10- Yeni Şafak’tan ayrılan yazarın İBB’den maaş alması iktidar medyasını ‘köpürttü’
Yeni Şafak’ın eski yazarı Özlem Albayrak’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) maaş aldığının ortaya çıkması, iktidara yakın medyada polemiğe neden oldu.
11- Kayseri’de yeğenine tecavüz suçlamasıyla yargılanan adama 30 yıl hapis
Kayseri’de 13 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği suçlamasıyla yargılanan 37 yaşındaki amcaya 30 yıl hapis cezası verildi.
12- Taksiciler bir kez daha zam istiyor
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 2020 yılı için bir kez daha zam talebinde bulunacaklarını açıkladı.
13- Kuzey Kore lideri Trump’ı ülkesine davet etti
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, ABD Başkanı Trump ile bir kez daha buluşmak istediği ve onu ülkesinin başkenti Pyongyang’a davet ettiği belirtildi.
14- Bütçe ağustos ayında 576 milyon lira fazla verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 2018 yılı ağustos ayında 5.8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı ağustos ayında 576 milyon TL fazla verdi.
15- Bir önceki yıla göre yüzde 2.8’lik artış: İşsiz sayısı 4 milyon 253 bine yükseldi
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı 2.8 puanlık artışla yüzde 13.0 seviyesinde gerçekleşti.
16- TÜİK: Temmuzda perakende satış hacmi yüzde 1.5 azaldı, satışlar düştü
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ayına ilişkin açıkladığı verilere göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, bir önceki aya göre yüzde 1.5 geriledi.
17- ‘Merkez’in faiz indiriminin ardından Halkbank da kredi faizlerini düşürdü
Merkez Bankası’nın geçen hafta politika faizinde 325 baz puan indirime gitmesinin ardından Halkbank da kredi faizlerini düşürdü.