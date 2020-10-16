Akşam Postası / 16 Ekim 2020

1. Koca: Başta İstanbul ve Bursa olmak üzere vakalarda artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birkaç haftadır ülke genelinde vakalarda düşüş görülse de son bir haftada artışın yeniden başladığını vurgulayarak başta İstanbul ve Bursa’ya işaret etti.

2. Savcılık Kadir Şeker’e verilen hapis cezasına itiraz etti

Fotoğraf: DHA

Konya başsavcılığı, sevgilisini dövdüğüne tanık olduğu adamı engellerken öldüren 20 yaşındaki Kadir Şeker’e indirimin ‘üst sınır’dan uygulanmasını istedi.

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3. Barış Atay’a saldırı: Üç saldırgana örgüt suçlamasından takipsizlik

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay’a 31 Ağustos’ta İstanbul’un Kadıköy ilçesinde gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

4. Avrupa’da ‘ikinci dalga’: Hangi ülkede neler oluyor?

Avrupa ‘corona’da ikinci bir dalga ile savaşırken, hükümetler milyonlarca insana yeni katı önlemler altında yaşamaları gerektiği söyledi.

5. Ankara’da sağlıkçılara saldırı: Beş kişiye sekiz buçuk yıl istemi

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 21 Eylül’de sağlıkçılara saldırıya ilişkin soruşturmada beş kişiye sekiz yıl altı aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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6. ‘Kozmik Oda’ davasında karar: 28 sanığa iki ila 10 yıl hapis cezası

‘Kozmik Oda’ soruşturmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline ‘FETÖ’ mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle açılan davada, 28 sanık iki yıl bir ay ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

7. Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, AB’den Türkiye’ye daha sert tepki istedi

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmalarına daha sert tepki göstermesini talep etti.

8. AKP’li vekil: Şirketlerden e-scooter başına günlük 16 lira değil 16 kuruş alınacak

AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı, yeni yasa teklifiyle paylaşımlı elektrikli scooter’lar için kiralama yapan şirketlerden, araç başına belediye işgal harcı olarak 16 lira değil 16 kuruş alınacağını söyledi.

9. Kavala iddianamesini hazırlayan savcı, bakan yardımcılığına atandı

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı, yerine İstanbul Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz atandı.

10. Eski AYM başkan vekili: Alt mahkeme milletin kararına saygı göstermedi

Eski Anayasa Mahkemesi (AYM) başkan vekili Osman Paksüt, AYM’nin yıpratılmaması gerektiğini belirterek, “Devlete güven sarsılıyor” dedi.

11. Meslek örgütlerine ‘çoklu baro’ benzeri uygulama: ‘Çatı düzenleme’ gündemde

AKP’nin ‘çoklu baro’ düzenlemesinden sonra diğer meslek örgütleriyle ilgili bir yasa hazırlığına başladığı bildirildi.

12. Halil Sezai hakkındaki iddianame kabul edildi

66 yaşındaki komşusunu dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai hakkında hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.