Akşam Postası / 16 Ekim 2019

1- Erdoğan: Harekatı durdurmayacağız; arabulucu falan aramıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın durmayacağını söylerken, Batılı devletlere de sert çıktı.

2- Barış Pınarı Harekatı | Rusya: Suriye ordusu ABD’nin terkettiği üsleri ele geçirdi

Rusya Devlet Televizyonu Suriye ordusunun ABD ordusunun terkettiği askeri üslerin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.

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3- Halkbank dosyası yeniden gündemde: ABD savcılığı iddianameyi açıkladı

ABD’de savcılık makamı Halkbank’ı ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçladı ve banka aleyhine hazırlanan iddianameyi açıkladı. Kamuya dün gece saatlerinde açıklanan iddianame, geçen yıl Halkbank’ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın hüküm giydiği suçlamaların benzerini içeriyor.

4- Schalke 04 kulübü, milli futbolcu Ozan Kabak’la ‘asker selamı’nı görüşecek

Alman Schalke 04 kulübünün, milli futbolcu Ozan Kabak’la Türkiye-Fransa maçındaki ‘asker selamı’ hakkında görüşme yapacağı belirtildi.

5- İYİ Parti’den CHP’ye çağrı: Tanrıkulu hakkında gereği yapılsın

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, CHP’ye çağrıda bulunarak partinin İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıku’yla ilgili ‘gereğinin yapılmasını’ istedi.

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6- Türkiye kararını erteleyen Volkswagen, Romanya’yla yeniden müzakereye başladı

Romanya Ticaret Bakanı Stefan Radu Oprea, Türkiye’de araç fabrikası kurmayı değerlendiren ancak kararı ertelediğini bildiren Volkswagen ile tekrardan görüşme başlatma girişiminde bulunduğunu söyledi.

7- Diyarbakır Barosu’nun çağrısıyla TBB’de olağanüstü genel kurul yolu açıldı

Türkiye genelinde 10 baronun çağrısıyla birlikte Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) olağanüstü genel kurul yolu açıldı.

8- İmamoğlu da katılmıştı: Kuzu’nun düğün sahiplerine ‘terör’ sözü ‘eleştiri’ sayıldı

Fotoğraf: Twitter/@ekrem_imamoglu

Batman’daki bir düğünün sahipleri için “Terör örgütüne yakınlığıyla biliniyor” diyen AKP’nin kurucularından Burhan Kuzu hakkında takipsizlik kararı verildi.

9- Kampüse girip kız öğrencileri taciz ettiği iddia edilen adam serbest

İzmir’de, öğrenci olmadığı halde Ege Üniversitesi kampüsüne girip kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Aykut Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10- Şule Çet davasında bilirkişi: Atlamış olma ihtimali yok

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in şüpheli ölümüyle ilgili davada tanık olarak dinlenen Erciyes Üniversitesi’nden adli tıp uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir, olay yerinde yapılan incelemeden çıkan sonuçlara göre, Çet’in atlamış olma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

11- İmamoğlu duyurdu: Taksim Meydanı halka sorulacak, inşaat yaza

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Meydanı’nda yapılacak çalışmanın halka sorulacağını söyledi.

12- Samsun’da AKP’nin toplantısı belediye bütçesinden karşılanmış

Samsun büyükşehir belediyesinin, AKP’nin Karadeniz bölge toplantısı için 357 bin 500 lira harcadığı öne sürüldü.

13- Uber’e erişim engellendi

Mahkeme, telefon uygulaması aracılığıyla taksi hizmeti veren Uber’e erişimi engelledi.

14- Türk Hava Kurumu’na kayyım atandı

Türk Hava Kurumu’na (THK) eski gümrük ve ticaret bakanı Cenap Aşçı kayyım olarak atandı.

15- Rapor: Dört kişiden birinin sağlıklı gıdaya erişimi yok

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre 2 milyar kişi gıda güvenliği sorunu ile karşı karşıya. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 26.4’ü olan bu rakam ‘tedirgin edici’ olarak nitelendiriliyor.

16- Faizlerin inmesiyle kredili konut satışları dört kat arttı

Türkiye genelinde konut satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.4 artarken, Merkez Bankası’nın temmuzdaki faiz indirimi sonrası konut kredi faizlerindeki düşüşün etkisiyle yükselişini sürdüren ipotekli konut satışları ise yüzde 410 arttı.