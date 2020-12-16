Akşam Postası / 16 Aralık 2020

1. Erdoğan’dan S-400 yaptırımı yorumu: Amaç savunma sanayimizin önünü kesmek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin, Rus yapımı S-400 alımıyla ilgili yaptırım kararına ilişkin, bunun amacının savunma Türkiye’nin sanayisinin önünü keserek kendilerine muhtaç hale getirmek olduğunu söyledi.

2. Covid-19’u yenen öğretim üyesi: Toplantıda maskeleri çıkarınca virüse yakalandım

Edirne’de yaşayan, Covid-19’u yenen 42 yaşındaki Deniz Mertkan Gezgin’in deneyimi, hastalığın bulaşmasında sosyal mesafe kuralını ihlal etmenin, kapalı ortamda buluşmanın ne kadar büyük bir risk oluşturduğunun somut bir göstergesi.

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3. CHP’nin iki kitabına toplatma kararının yürütmesi durduruldu

Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliği, CHP’nin yayınladığı iki kitap hakkındaki toplatma kararının yürütmesini durdurdu.

4. Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası (MB) Başkanı Naci Ağbal, “Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. MB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız” dedi.

5. Yargıtay savcılığı, Ceren Özdemir’in katilinin cezasına onama istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldüren Özgür Arduç’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsin onanmasını istedi.

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6. Youtube, Türkiye’de temsilci atayacak

Dijital video platformu YouTube, Türkiye’ye yerel bir tüzel temsilci atama sürecinin başlatılacağını duyurdu.

7. Sahte içki nedeniyle 69 günde 92 kişi hayatını kaybetti

Ülke genelinde metil alkol zehirlenmesi kaynaklı ölümlerin artışa geçtiği 9 Ekim’den beri hastanelere başvuran 92 kişi yaşamını yitirdi.

8. Hamile eşini pompalı tüfekle vurdu: Üç çocuk annesi olay yerinde hayatını kaybetti

Konya’nın Çumra ilçesinde, altı aylık hamile eşini pompalı tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı.

9. ‘Görevimiz Tehlike değil’: Tom Cruise’dan sette ‘corona’ tedbirlerini ihlal edenlere küfürlü azar

Fotoğraf: Reuters

Tom Cruise ‘Görevimiz Tehlike‘ serisinin çekimleri süren yedinci filminin setinde Covid-19 tebdirlerine uymayan ekibi küfürler eşliğinde azarladı.

10. Aynı numaraları 160 kez oynadı; tutturdu: Her bir kupon için 5 bin, toplam 800 bin dolar kazandı

Fotoğraf: Virgia Lottery

ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan bir kişi, aynı numaraları yazdığı 160 kupon doldurdu. Numaralar tuttu! Virginia Lotosu’nun büyük ikramiyesi 5 bin dolar olan (38 bin 919 lira) ‘Pick 4’ adlı oyunundan bu sayede 800 bin dolar (6 milyon 227 bin lira) kazandı.