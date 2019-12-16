Akşam Postası / 16 Aralık 2019

1- Tam 17 yıl sonra: Hablemitoğlu suikastının zanlılarından biri Ukrayna’da yakalandı

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesinin 17’inci yıldönümünde, katil zanlılarından 45 yaşındaki N.G.B.’nin Ukrayna’da yakalandığı ortaya çıktı.

2- İstanbul’da Alevi vatandaşların kapısına işaret: ‘Gebereceksin’ yazıldı

İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki Gazi Mahallesi’nde bulunan 10 daireli apartmanda oturan üç Alevi ailenin evinin girişine çarpı işareti konularak ‘Gebereceksin’ yazıldı.

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3- Kırıkkale’deki IŞİD cinayeti: Şii milislere bilgi sızdırmış, ‘ölüm emri’ verilmiş

Kırıkkale’de toprağa gömülü halde bulunan Iraklı IŞİD’linin, Irak’ta faaliyet gösteren Şii milis gücü Haşdi Şabi’ye istihbarat sızdırdığı gerekçesiyle IŞİD militanları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

4- CHP, ‘Libya’ya asker yollama’ya karşı: Mehmetçiğin görevi sınırı korumak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesine karşı olduklarını açıkladı. Kanal İstanbul projesine de değinen Öztrak “Bir de baktık, ‘Kanal İstanbul’ aslında Katar İstanbul’muş” ifadelerini kullandı.

5- ‘Las Tesis’ eyleminde gözaltına alınan kadınların açıklamasına polis engeli

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki eylemde gözaltına alınan kadınlar, haklarında verilen adli kontrol kararına itiraz etti. İtirazdan sonra basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis izin vermedi.

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6- Doğa Koleji öğretmenleri okul yönetimine dilekçe verip iş bıraktı

Doğa Koleji’nde maaş ödenmediği gerekçesiyle derslere girmeme kararı alan pek çok öğretmen, okulun İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki genel merkez binası önünde bir açıklama yapıp dilekçe vererek iş bıraktı.

7- Bu da patronun zam önerisi: Asgari ücret en fazla 2 bin 262 lira olsun

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 2020’de asgari ücretin 2 bin 262 lira olmasını önerdi.

8- İşsiz sayısı geçen yıla göre 817 bin kişi arttı: Yedi kişiden biri işsiz

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin artarak 4 milyon 566 bine çıktı. İşsizlik oranı 2.4 puanlık artışla yüzde 13.8’e yükseldi.

9- Barolar: Çocuğa cinsel istismarın yasalarla meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz

63 baro, Yargıtay’ın son kararlarını ‘erken yaşta evliliklerin yasal dayanağını hazırladığı’ gerekçesiyle eleştirerek “Çocuklar cinsel obje değildir, evlilik kurumunun tarafı olmamalıdır” dedi.

10- Türkiye’deki yeni cep telefonu modelleri Google yazılımlarıyla satılamayacak

Dünyada satılan cep telefonlarının çoğunda kullanılan Android işletim sistemini geliştiren Google, Rekabet Kurumu’nun kasım ayında verdiği karar nedeniyle bundan sonra Türkiye’de piyasaya sürülecek yeni cep telefonu modellerinde yazılımlarının yüklenemeyeceğini açıkladı.

11- Boşanmak isteyen eşini öldüren adama ömür boyu hapis verildi, indirim uygulanmadı

Kayseri’de, kendisinden boşanmak isteyen eşi Cevahir Çay’ı otobüs durağında bıçaklayarak öldüren Mustafa Çay, tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

12- Doğa Koleji öğretmenleri okul yönetimine dilekçe verip iş bıraktı

Doğa Koleji’nde maaş ödenmediği gerekçesiyle derslere girmeme kararı alan pek çok öğretmen, okulun İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki genel merkez binası önünde bir açıklama yapıp dilekçe vererek iş bıraktı.

13- Esad: ABD Suriye’nin doğusundaki petrolü çalıp Türkiye’ye satıyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Fırat’ın doğusundaki petrolün ABD tarafından çalınarak Türkiye’ye satıldığını öne sürdü: “Türk rejimi, önce Nusra, sonra IŞİD ve bugün de ABD ile bölgenin petrolünün satışı konusunda doğrudan bir rol oynuyor.”

14- Trump, ABD tarihinde aleyhinde azledilme oylaması yapılacak üçüncü başkan olacak

ABD Temsilciler Meclisi’nde çarşamba günü başkan Donald Trump’ın görevden alınmasıyla sonuçlanabilecek resmi suçlamalar belirlenecek.

15- Çin’den Özil’e ‘Uygur’ yanıtı: Gidip kendi görürse memnun oluruz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, İngiliz futbol kulübü Arsenal’in oyuncusu Mesut Özil’in ‘Doğu Türkistan’ paylaşımına tepki göstererek ‘Sincan’a gidip bir göz atmasından memnun olacağını’ söyledi.

16- Faiz indirimi ve ABD ile gerginlik: Dolar 5.85 ile son üç haftanın zirvesinde

Merkez Bankası’nın (MB) geçen haftaki faiz indirimi ve indirimlerin devam edeceği beklentisinin yanısıra, ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle dolar/TL 22 Ekim’den bu yana en yüksek seviye olan 5.85’i gördü.