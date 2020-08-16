Akşam Postası / 16 Ağustos 2020

1- Son 24 saat: 1192 yeni vaka, 19 can kaybı; 997 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1192 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 19 kişi hayatını kaybetti, 997 kişi iyileşti.

2- Erdoğan Ayder Yaylası’nda: 2022’ye kadar çalışmanın bitirilmesini hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası’ndaki çalışmaların 2022’ye kadar bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

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Davutoğlu: Hukuk devleti yok edildi, iktidardan nasiplenenler refah içinde

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Ülkemizde hukuk devleti yok edilmiş, sadece bir zümre için adalet işlemektedir” dedi.

3- Bakan Selçuk’tan çağrı: Yüz yüze eğitime 21 Eylül’de başlayabilmemiz sizin elinizde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin 21 Eylül’de başlayabilmesi için önlemlere uyulması çağrısında bulundu.

4- ’45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık’ diyen bakan: Bu sonucu bekliyorduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 45 günün en yüksek vaka sayısının açıklandığını bildirdi.

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5- ‘Güvenli Alan’ özelliğiyle belirli yerlerde anlık risk görülüyor: Pilot il Kırıkkale

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının yeni özelliği ‘Güvenli Alan’ sayesinde AVM, restoran, hatta taksilerin bile corona virüsü bakımından güvenli olup olmadığının anlık olarak görülmesi mümkün olacak.

6- AB: Türkiye Doğu Akdeniz’de faaliyetleri durdurup diyaloğa girmeli

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yeni duyuru (Navtex) ilan etmesinin gerilimi artırdığını savunarak, geniş kapsamlı diyalog çağrısında bulundu.

7- Cezaevlerindeki atölyelerde yaklaşık 25 milyon maske üretildi

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu’na bağlı atölyelerde hükümlülerce Covid-19’la mücadele kapsamında, bugüne kadar 24 milyon 650 bin 918 maske üretildi.