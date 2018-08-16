Akşam Postası / 16 Ağustos 2018

1. Albayrak yatırımcılarla telekonferansta: Yapısal reformlar önceliğimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yatırımcılarla yaptığı telekonferansta, “Mali sıkılaşmayı sağlayacağız, yapısal reformlar önceliğimiz” dedi.

2. Brunson’ın avukatı: Ev hapsini gerektirecek sağlık sorunu yoktu, karar siyasi

Türkiye’de ev hapsinde bulunan Amerikan vatandaşı pastör Andrew Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkilinin ev hapsine alınmasını gerektirecek bir sağlık probleminin olmadığını ve kararın ‘siyasi’ olduğunu savundu.

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3. Bahçeli bu defa tek deneyecek: Yerel seçimlerde ittifak ve ortak aday yok

Mart 2019’da yapılması öngörülen yerel seçimlere odaklanan MHP’nin, seçimlerde herhangi bir ittifak içerisinde olmayacağı ve ortak aday çıkarmayacağı belirtildi.

4. MHP’den kanun teklifi: Aşı karşıtlarına iki yıla kadar hapis

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, aşı karşıtlığının iki yıl hapisle cezalandırılması için kanun teklifi sundu.

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5. Temelli ‘yanlış anlaşılmış’: Özeleştiriyi basın veya sosyal medyadan vermeyiz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, selefi Selahattin Demirtaş’ın eleştirilerine yönelik “Özeleştiri düşünmüyoruz” sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, “Bizler özeleştiriyi basın veya sosyal medya üzerinden değil, halkımıza, yoldaşlarımıza ve yetkili kurullarımıza veririz” dedi.

6. Üniversite öğrencilerine bedelli askerlik kolaylığı: YÖK 21 gün idari izin verecek

Yüksek Öğrenim Kurumu, bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin 21 günlük temel askerlik eğitimi alacağı sürede idari izinli sayılmasına karar verdi.

7. Erdoğan’ın uçağına eskortluk yapan F-16’nın pilotu ‘FETÖ’den tutuklandı

NATO bünyesindeki Tiger filoda görevli F-16 pilotu ikizler ‘FETÖ’ üyeliği iddiasıyla tutuklandı. Kardeşlerden biri 15 Temmuz’dan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uçağına eskortluk yapan F-16’nın pilotuymuş.

8. Gerekçe ayrımcılık: İsveç’te el sıkışmadığı için iş görüşmesi yarıda kesilen Müslüman kadına tazminat

İsveç’te dini inancını gerekçe göstererek bir erkekle el sıkışmayı reddedince iş görüşmesi yarıda kesilen Müslüman kadına tazminat ödenecek.

9. İYİ Parti’den bir istifa daha: Düzelen hiçbir şey yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanlığını da yapan kurucu isimlerden Orhan Erzurum, tüm görevlerinden ve üyelikten istifa ettiğini duyurdu.

10. Ezidi kadın, kendisini alıkoyan IŞİD’liyle Almanya sokaklarında karşılaştı

Ezidi bir kadın, 2014’te kendisini esir alan IŞİD’liyle Almanya sokaklarında karşılaştı. “Bir daha Almanya’ya dönmeyeceğim” diyen kadın, durumu yetkililere bildirip Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (KBY) gitti.

11. TMO ‘yerli fındığa dönüş’ istedi: İlk altı ayda ABD’den badem ithalatı 72 milyon dolar

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ‘kriz’in odağındaki ABD’den ilk altı ayda 72 milyon dolarlık badem ithalatı yapıldığını belirterek, yerli fındığın tüketilmesi çağrısı yaptı.

12. Soylu uyuştucucuyla mücadeleyi övdü: Biz olmasak Avrupa’da ayık gezen genç kalmaz

Dünyada eroin ele geçirilen operasyonların yüzde 16’sının Türkiye’de ele yapıldığı bilgisini veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz olmasak Avrupa’da neredeyse ayık gezebilen genç kalmayacak” dedi.

13. Olağanüstü kurultay istemişlerdi: CHP’li yedi yöneticiye ihraç talebi

CHP, olağanüstü kurultay için basın açıklaması yapan eski il başkanı dahil yedi kişiyi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

14. Durex’ten Türkiye’de ‘sınırlı toplatma’: ‘Gerçek Dokunuş Ultra Kaygan’ ürününün tek serisi

İngiltere ve İrlanda’da satılan bazı prezervatiflerini ‘patlama riski’ nedeniyle toplama kararı alan Durex, Türkiye’de de ‘sınırlı toplatma’ yapacak. Şirket yetkilileri, ‘Gerçek Dokunuş Ultra Kaygan’ ürününün sınırlı sayıdaki tek üretim serisi için toplatma kararı alındığını açıkladı.

15. Gerekçe ‘terör propagandası’: Türkiye’de bir Alman vatandaşı tutuklandı

Türkiye’de bir Almanya vatandaşı tutuklandı.

16. En üst gelir diliminde: Türkiye’deki hanelerde ortalama kitap sayısı 179

Türkiye’de en üst sosyoekonomik dilimde yer alan hanelerde ortalama 179 kitabın yer aldığı belirlendi.