Akşam Postası / 16 Ağustos 2017

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1- Merkel’den rest: Türkiye’yle gümrük birliğini uzatmaya çabalamayacağız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’yle gümrük birliğini uzatmaya çabalamayacaklarını söyledi.

2- AKP’den CHP’nin ‘kumpas’ suçlamasına yanıt: Suçüstünün panik halini yaşıyorlar

AKP, CHP’nin “Genel başkanımıza kumpas kuruluyor” söylemine yanıt verdi: “Kimsenin haksız tutuklanması ya da gözaltına alınmasından yana olamayız. Kılıçdaroğlu’nun CHP’si suçüstü yakalanmanın paniğini yaşamaktadır.”

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3- Şırnak’ta PKK’lılarla çatışma: Bir asker hayatını kaybetti

Şırnak’ta güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti.

4- Çavuşoğlu’ndan Barzani’ye: Bağımsızlık referandumu iç savaş çıkartabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (KBY) 25 Eylül’de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun Irak’ı iç savaşa götürebileceğini söyledi.

5- AKP araştırması: Referandumdaki ‘Hayır’ın başlıca nedeni ‘tek adam korkusu’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) paylaşılan araştırma sonucuna göre, 16 Nisan’daki ‘Hayır’ın başlıca nedeni ‘tek adam korkusu’.

6- Darbe sanığı havacı yarbay Özcan Karacan yakalandı

15 Temmuz 2016 gecesi Ankara’da Kara Havacılık Alayı Komutanlığı’ndan havalanarak gece boyunca pilotları yönlendiren firari eski yarbay Özcan Karacan Antalya’da yakalandı.

7- ‘Hero’ tişörtlü ‘FETÖ’ sanığının avukatı ‘MİT TIR’larından tutuklandı

‘Erdoğan’a suikast’ davasında giydiği ‘Hero’ yazılı tişörtle ‘FETÖ’ sanıklarına tek tip kıyafete kadar uzanan tartışmaları başlatan astsubay Gökhan Güçlü’nün avukatı Deniz Akbulut, MİT TIR’ları soruşturması kapsamında tutuklandı.

8- ‘ByLock’ soruşturmasında 11 gazeteciye ‘terör örgütü üyeliği’nden tutuklama talebi

‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınan 35 gazeteciden 11’i hakkında ‘terör örgütü üyeliği’nden tutuklama talep edildi.

9- Türkiye’nin ‘Öksüz notası’na Almanya’dan yanıt: Bizde bilgi yok

Türkiye ‘FETÖ’ sanığı firari Adil Öksüz’ün araştırılması için Almanya’ya nota verdi. Almanya’nın yanıtı gecikmedi: “Bizde bilgi yok.”

10- Futbolda ‘Yenikapı ruhu’na ‘El Fatiha’: Deplasman yasağı yeniden

Darbe girişiminin ardından Kulüpler Birliği’nin tavsiye kararıyla kaldırılan deplasman yasağı geri geldi.

11- Bakan müfredatı savundu: Atatürk’e dair öğretilmesi gerekip çıkarılan konu yok

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, tartışmalara neden olan yeni müfredata dair, “Atatürk’e ilişkin öğretilmesi gereken ancak çıkarılan hiçbir konu yoktur” dedi.

12- Kesilen ağaçlar ‘yetmedi’: Cerattepe’deki nöbetin sembolü tahta kulübeye dava açıldı

Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkisi’nde Yeşil Yol’a karşı yurttaşlarla nöbet başlatan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan’a, tahta kulübe nedeniyle dava açıldı.

13- HDP’den ‘kurucu değerlere dönüş’ çağrısı yapan Abdullah Gül’e: Sesinizi yükseltin

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, İzmir’deki ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’nden, AKP’ye ‘kurucu değerlere dönülmesi’ çağrısı yapan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e “Sesinizi yükseltin” diye seslendi.

14- ‘Türkiye cumhurbaşkanı’na izahat: ‘Cumhuriyet’ fazlalılıktı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan’ın Twitter hesabındaki ‘Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’ ifadesinin ‘Türkiye Cumhurbaşkanı’ olarak değiştirilmesinde yadırganacak bir yan bulunmadığını savundu.

15- ‘Haberim yok’ dedi: Eski sevgilisini kamyonetle ezen adam serbest bırakıldı

Adana’da eski sevgilisi Ece Çelik’i kamyonetle ezip bitkisel hayata girmesine sebep olan İbrahim D., gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

16- Türkiye’de ‘futbolun geleceği’ Kafkas’a emanet

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol gelişim direktörlüğü ve genç milli takımlar sorumluluğuna teknik direktör Tolunay Kafkas’ın getirildiğini resmen duyurdu.

17- Obama ırkçılık karşıtı mesajıyla Twitter tarihine geçti

Eski ABD başkanı Barack Obama’nın, ABD’nin Virginia eyaletinde ırkçı ve ırkçılık karşıtı grupların karşıya geldiği çatışmalar sonrası attığı tweet gelmiş geçmiş en çok beğeni alan tweet oldu.

18- Hıncal Uluç, Demirören’e ‘sert girdi’: Hayatta hiçbir iş becerememiş adam

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’i yerden yere vurdu: “Hayatta hiçbir iş becerememiş adam…”