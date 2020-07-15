Akşam Postası / 15 Temmuz 2020

1- Darbe girişiminin dördüncü yılı: Rakamlarla 15 Temmuz…
TSK’daki ‘FETÖ’ yapılanmasının 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti.
Akşener’in korumasının testi pozitif çıktı; TBMM’deki anma programına katılmayacak
2- İBB’den ‘haczedilen metro parası için’ Vakıfbank’a suç duyurusu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, proje paralarını, haciz kararı aldıran şirketin hesabına aktardığı gerekçesiyle Vakıfbank hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
Yavaş: Bedavaya alınabilecek 1 milyon fidanın tanesine 14 lira 90 kuruş verilmiş
3- Yeni kanun resmileşti: 2 bin avukat baro kurabilecek
Bir kentte birden fazla baro bulunmasına olanak sağlayan yasa, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
4- Bilim Kurulu üyesi, Covid-19’un ‘bilinmeyenleri’ni anlattı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19 tedavisi görüp iyileşenlerde yeniden hastalanma riskinin olduğuna işaret etti.
Araştırma: Dünya nüfusu 80 yıl sonra çarpıcı şekilde azalacak ve yaşlanacak
5- Ayasofya’nın tabelası söküldü
Müze statüsü iptal edilerek ibadete açılan Ayasofya’da, ilk namazın kılınacağı tarih olarak belirlenen 24 Temmuz öncesinde hazırlıklar sürüyor. Bugün, müze tabelası söküldü; İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş inceleme yaptı.
6- BDDK’dan ‘corona tedbirlerini ihlal eden’ Akbank’a 155 milyon lira ceza
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere uymadığı gerekçesiyle Akbank’a 155 milyon 500 bin lira idari para cezası kesti.
7- HDP’li Mızraklı’ya istinaftan ret: Yargıtay’a başvuru yapılacak
İstinaf mahkemesi, eski Diyarbakır büyükşehir belediyesi eş başkanı Selçuk Mızraklı’ya verilen dokuz yıl dört ay 15 günlük hapis cezasını hukuka uygun buldu.
Diyadin Belediyesi’nin HDP’li eş başkanı tutuklandı
8- Türkiye ile Rusya arasında uçuşlar başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya ile uçuşların başlaması konusunda mutabık kalındığını duyurdu.