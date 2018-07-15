Akşam Postası / 15 Temmuz 2018

1- Erdoğan: ‘FETÖ’nün arkasından gelenler bitmez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin ikinci yıldönümündeki konuşmasında “Şunu unutmayın; bu FETÖ’nün arkasından gelenler bitmez” dedi.

2- ‘Allah’ın lütfu’nda ikinci perde: Erdoğan’a göre 15 Temmuz hayırlara vesile oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümü nedeniyle bir yazı kaleme aldı.

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3- Bu defa Bağcılar: 51’i 15 yaş altı, 392 hamile çocuğun kaydı bildirilmemiş

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 392 çocuk gebeliği vakasının adli makamlara bildirilmediği ortaya çıktı.

4- Yedi yeni kararname: Genelkurmay, savunma bakanına bağlandı

Resmi Gazete’de yedi cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı.

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5- Polis operasyonu sonrası: Adnan Oktar hakkında 45 kişi daha şikayetçi

Adnan Oktar ve grubuna yapılan polis operasyonundan sonra 45 kişinin daha şikayetçi olduğu öğrenildi.

6- Emsal olabilir: Evine hırsız girdi, site yönetimi ve güvenliğe dava açıp kazandı

Mahkeme, İstanbul’da özel güvenlikli sitedeki hırsızlıktan doğan zararı site yönetimi ile güvenlik şirketinin ortak karşılamasına hükmetti.

7- Yurt gazetesi eski müdürünü suçladı, Kaftancıoğlu tazminat davası açacak

Yurt gazetesi, sorumlu yazıişleri müdürüyken hakkında açılan davalarda ödemeye mahkum edildiği 90 bin lirayı gazete yönetiminin ödemediğini söyleyen Hakan Gülseven’i suçladı.

8- ‘Sosyal medya paylaşımı’ndan gözaltına alınan Volkan Kesanbilici serbest

Gezi Parkı eylemleri sırasında polis saldırısıyla bir gözünü kaybeden Gezi Şehitleri ve Gazileri Platformu Sözcüsü Volkan Kesanbilici, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Kesanbilici daha sonra serbest bırakıldı.

9- Bankada unutuldu: 838 bin hesaptaki 98 milyon lira TMSF’ye devredildi

Bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayarak zaman aşımına uğrayan 838 bin hesapta yaklaşık 98 milyon lira unutularak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) aktarıldı.

10- Yüksek kur esnafı vurdu: Maliyet artıyor, dövizle ödenen kira mağdur ediyor

Dövizdeki yükselişin hem esnaf maliyetini hem de işyeri kiralarını artırdığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çok sayıda kişi mağdur oldu. Dövizle yapılan tüm kira sözleşmeleri TL’ye çevrilip güncellenmeli” dedi.