Akşam Postası / 15 Temmuz 2017

1- Meclis’te 15 Temmuz oturumu: Hem darbe girişimi hem OHAL konuşuldu

Darbe girişiminin birinci yıldönümünde Meclis’te özel oturum düzenlendi.

2- HDP’li vekilden ‘tutsak’ sözüne sinirlenen Meclis başkanına ‘ifade özgürlüğü’ yanıtı

Darbe girişiminin birinci yıldönümünde Meclis’te düzenlenen özel oturumda Meclis başkanıyla HDP’li vekil arasında tartışma çıktı.

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3- Erdoğan: Darbenin püskürtülmesi, diktatörlükte yaşayanlara umut olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin birinci yıldönümünde Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Guardian’a yazdı.

4- Gülen 15 Temmuz’da konuştu: Erdoğan’ın bu denli kötüleşebileceğini düşünmezdim

‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen, darbe girişiminin yıldönümünde ABD’nin etkili gazetelerinden Wall Street Journal’a konuştu.

5- Kılıçdaroğlu, Guardian’a yazdı: Türk demokrasisi diktatörlüğe dönüştü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin birinci yıldönümünde Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Guardian’a yazdı.

6- Rakamlarla 15 Temmuz’un bir yılı

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam bir yıl geçti.

7- Ankara başsavcısı: 15 Temmuz gecesi her şey yüzde 100 aydınlandı diyemeyiz

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, 15 Temmuz gecesine ilişkin “Yüzde 100 her şey aydınlatıldı diyemeyiz” diye konuştu.

8- Türkiye uzmanı Barkey’e göre yaşananlar çelişkili: Darbe girişimi gizemini koruyor

ABD’deki Lehigh Üniversitesi akademisyenlerinden Türkiye uzmanı Henri Barkey, üzerinden bir yıl geçmesine karşın darbe girişiminin gizemini koruduğunu yazdı.

9- Kılıçdaroğlu, Meclis’teki 15 Temmuz törenine katılmayacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis’te gece düzenlenecek 15 Temmuz törenine katılmayacağı belirtildi.

10- ABD’den 15 Temmuz mesajı: Temel özgürlüklerin korunması gerekiyor

Darbe girişiminin yıldönümü için bir açıklama yayınlayan ABD, temel hak ve özgürlüklerin korunması mesajı verdi.

11- 15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle metrobüs Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanacak

Darbe girişiminin birinci yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki etkinlikler nedeniyle metrobüs güzergahı değiştirildi.

12- Hakkari’de PKK’lıların döşediği mayına basan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Hakkari’de mayına basan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

13- Eski AKP’li vekil: Gül, Gülen’i ziyarete gitti; Akif Beki organize etti

Eski AKP’li vekil Emin Şirin, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen’i ziyaret ettiğini öne sürdü.

14- Pülümür Çayı’nda bulunan erkek cesedi öğretmen Yılmaz’a ait

Pülümür Çayı’nda bulunan erkek cesedinin PKK tarafından kaçırıldığı öne sürülen öğretmen Necmettin Yılmaz’a ait olduğu ortaya çıktı.

15- Bingöl’de PKK’yla çıkan çatışmada yaralanan asker hayatını kaybetti

Bingöl’de 13 Haziran’da PKK’yla çıkan çatışmada yaralanan asker dün hayatını kaybetti.

16- Sarraf, ABD’de 21 gün tecritte tutulduktan sonra başka cezaevine nakledilmiş

ABD’de tutuklu bulunan 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi işadamı Rıza Sarraf, 21 gün tecritte tutulduktan sonra başka bir cezaevine nakledildi.

17- Karaman’da 18 işçinin can verdiği madenin müdürüne tutuklama kararı

Karaman’da 18 işçinin can verdiği maden faciasında 11 yıl ceza alan madenin müdürü ve hissedarı hakkında ailelerin itirazı sonrası tutuklama kararı çıktı.

18- Kuraklık sebebiyle su verilmiyor: Antalya’da 23 bin zeytin ağacı tehdit altında

Antalya’da yaşanan kuraklık sebebiyle Devlet Su İşleri’nin (DSİ) suyu kesmesi sonucu 23 bin zeytin ağacı kuruma tehdidi altında.

19- Adres yine İDO: Görevlilerin suya düşürdüğü üç aylık köpek öldü

İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) görevlisinin elinden denize düşürdüğü köpek öldü.