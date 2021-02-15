Akşam Postası / 15 Şubat 2021

1. HDP il ve ilçe başkanları dahil 718 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, 40 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

2. CHP liderinden ‘yeni anayasa’ çıkışı: AKP ve MHP önce kendi arasında anlaşsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘yeni anayasa’ teklifiyle gelen AKP ve ‘cumhur ittifakı’ndaki ortağı MHP’nin bu konuda ‘önce kendi aralarında anlaşması gerektiğini, söylemleri arasında 180 derece farklılık olduğunu’ söyledi.

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3. İkranur’un ölümüyle ilgili soruşturmada amcası cinayeti itiraf etti

Fotoğraf: DHA

Giresun’un Bulancak ilçesinde kaybolduktan üç gün sonra cansız bedeni bulunan yedi yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan amcası S.T. (14) cinayeti itiraf etti. S.T. ve küçük kızın halası A.T. tutuklandı.

4. Pınar Gültekin davası: Cemal Metin Avcı’nın kardeşine tahliye

Fotoğraf: DHA

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Cemal Metin Avcı’nın tutukluluk halinin devamına, kardeşi Mertcan Avcı’nın ise yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar verdi.

5. Tutuklu Boğaziçililer konuştu: AK Partili ailem iktidarın bu yüzü karşısında korktu

CHP heyeti, Boğaziçi Üniversitesi protestolarında tutuklanan öğrencilerle görüştü.

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6. ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Eski istihbaratçı Sabri Uzun’a 11 ay 20 gün hapis

Eski istihbaratçı Sabri Uzun, sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

7. Profesör: Vakalardaki yatay seyirde yarıyıl tatilindeki sosyal hareketlilik de etken

Ankara Şehir Hastanesi’nde görevli Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Covid-19 vaka sayılarının 5 bin-7 bin arasında yatay seyir izlemesinde önemli bir etkenin yarıyıl tatiliyle birlikte sosyal hareketliliğin artması olduğunu söyledi.

8. Enflasyon ve işsizlik verileriyle eleştirilen TÜİK’te başkanlığa yeni atama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanlığına, başkan yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı.

9. ‘Merkez’den kar payı aktarılmayınca bütçe 24 milyar lira açık verdi

Bütçe, son iki yıl yapılan Merkez Bankası (MB) kar aktarımının 2021’de uygulanmamasının etkisiyle ocak ayında 24.15 milyar lira açık verdi.

10. Öğretmenlere ilk doz aşılar haftaya yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin Covid-19 aşısının ilk dozunu gelecek hafta vurulmaya başlayacağını söyledi.

11. DSÖ ekibi: Virüs Aralık 2019’da Wuhan’da yaygın şekilde dolaşımdaydı

Corona virüsünün kaynağını araştırmak üzere Çin’e giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, 2019’un aralık ayında Wuhan kentinde salgının sanılandan çok daha yaygın olduğuna dair bulgulara rastladı.

12. Prof. Şen: Kar yağışının çarşamba akşamı Türkiye’yi terk etmesi bekleniyor

Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının çarşamba akşamı Türkiye’yi terk edeceğini söyledi.

13. AB, vatandaşlarını yaz sonuna kadar aşılamayı hedefliyor

Avrupa Komisyonu’nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, yaz sonuna kadar aşı olmak isteyen herkesi aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

14. Bill Gates: Salgını bitirmek iklim krizini çözmekten çok daha kolay

Covid-19’dan önce küresel bir salgın olabileceği konusunda öngörülerde bulunan ABD’li iş insanı ve filantropist Bill Gates, bu kez de iklim krizi hakkındaki uyarılarını yineledi: Salgını bitirmek iklim değişikliği sorununu çözmekten çok çok daha kolay.