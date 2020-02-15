Akşam Postası / 15 Şubat 2020

1- Demirtaş: İsmi konmuş bir demokrasi ittifakının zamanı geldi

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, AKP’nin yaklaşık 18 yıldır süren iktidarının ülkede ‘büyük enkaz’ yarattığını, bunun üstesinden gelmek için farklı grupların asgari demokratik ilkelerde birleşerek ortak davranması gerektiğini söyledi.

2- ‘Corona’dan Avrupa’da ilk ölüm

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-2019 (corona virüsü) sebebiyle Avrupa’da ilk ölüm görüldü. 80 yaşındaki Çin vatandaşı Fransa’da hayatını kaybetti.

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3- ‘MİT krizi’ iddianamesi: Yayınlanmayan haberden bir buçuk yıldır tutuklu

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın 7 Şubat 2012’de ifadeye çağrılmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul başsavcılığının iddianamesine göre bu olay ‘FETÖ’nün Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı ilk kumpas girişimiydi.

4- Cumhuriyet muhabirine Kanal İstanbul soruşturması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın babasının 2003 yılında, kendisinin de 2012 yılında Kanal İstanbul güzergahında arsa satın aldığına dair haber yapan Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak’a soruşturma başlatıldı.

5- Ahmet Hakan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Uymayın şu Tuncay’a, boykotu bitirin

Demirören Holding bünyesindeki Hürriyet’in genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, partisinin Demirören bünyesindeki bir diğer yayın kuruluşu CNN Türk’e uyguladığı boykotu kaldırmaya çağırdı.

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6- BM: Suriye’de 1 Aralık’tan beri 800 binden fazla sivil yerinden oldu

Suriye’nin kuzeydoğusunda çatışmalar nedeniyle yerlerinden olan sivil sayısının 800 bini aştığı bildirildi.

7- Adnan Oktar soruşturmasında iki tutuklama

Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

8- Kadir Şeker soruşturması: Kıyafette ‘boğuşma incelemesi’ yapılacak

Konya’da cinayetten tutuklanan Kadir Şeker’e ilişkin soruşturmada, kavganın şiddeti belirlenmeye çalışılacak.

9- Bahçelievler’de çöken binanın enkazı kaldırıldı

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde çöken boş binanın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

10- Urfa’da CHP kongresinde yumruklu kavga

Şanlıurfa’da CHP il başkanlığı kongresinde çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga büyümeden sonlandırılırken, kongrenin yapıldığı salonda çevik kuvvet polisi önlem aldı.

11- ‘Atatürk büstüne kar topu atan öğrenciye zorla nakil’ iddiasına soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, Bayburt’ta 12 yaşındaki öğrencinin Atatürk büstüne kartopu attığı gerekçesiyle zorla başka okula nakil yaptırıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

12- 12 yaşındaki çocuk dokuz yılda 304 kez ameliyat masasına yattı

Bursa’da, üç yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gören 12 yaşındaki Kayra Karakaş, dokuz yılda 304 kez ameliyat masasına yattı.

13- Bodrum’da yeni dönem: ‘Sessiz’ ve ‘eğlence’ bölgelerine farklı saatlere kadar müzik izni

Muğla’nın Bodrum ilçesinde belediye, ilçeyi ‘sessiz’ ve ‘eğlence’ olarak ikiye ayırdı. Artık buna göre müzik yayını yapılacak.