Akşam Postası / 15 Şubat 2019

1. Az tüketip çok ödedik: Perakende satışta hacim yüzde 9.2 düştü, ciro 9.6 arttı

Fotoğraf: DHA

Perakende satış hacmi Aralık 2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.2 düştü.

2. İşsiz sayısı bir yılda 700 bin artarak 4 milyona dayandı: Oran yüzde 12.3

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklamasına göre kasımda işsizlik yüzde 12.3’e, tarım dışı işsizlik yüzde 14.3’e yükseldi.



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3. Gerilimin sonucu: Almanya Türkiye’ye silah satışını iki yılda yüzde 85 azalttı

Almanya’dan Türkiye’ye yapılan silah ve askeri malzeme ihracatı son iki yılda yüzde 85 oranında azaldı.

4. Diyanet İşleri başkanı, bütçesini yetersiz buldu

Dev bütçesi ve ek ödenekleriyle gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a göre kurumun bütçesi yetersiz.

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5. Müdahale sırasında ayağı kayan polis HDP’li vekille birlikte yere düştü

Diyarbakır’da HDP’li vekilleri engelleyen gruptaki bir polis ayağı kayıp yere düştü. Polisin çarptığı HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz de yere düştü.



6. CENTCOM komutanı: IŞİD daha yenilmedi, ABD çekilmemeli

ABD’nin tüm küresel operasyonlarından sorumlu Merkezi Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Jospeph Votel IŞİD’in alt edilmeye yakın bile olmadığını ve Beyaz Saray’ın birlikleri geri çekme kararını doğru bulmadığını söyledi.

7. Çocuk istismarına jet ceza: 42 yıl

İzmir’de dokuz yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ekim sonunda tutuklanan 65 yaşındaki sanık Abdulbaki Kayapınar 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

8. Soylu’dan tuhaf çağrı: Ankara büyükşehire Kılıçdaroğlu’nun adımını attırmayın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’nin 31 Mart’taki yerel seçimlerde Ankara’yı kazanması durumunda milletten intikam alacağını ileri sürerek, “Ankara büyükşehir belediyesine (CHP Genel Başkanı Kemal) Kılıçdaroğlu’nun adımını attırmayın” dedi.

