Akşam Postası / 15 Şubat 2017

1- Şık’tan tarihi savunma: İktidar, darbecileri kıskandıran bir cunta rejimini hayata geçirdi

Gazetecilerin, ‘Rezalet’ sloganları arasında başlayan duruşmada savunmasını veren Şık, “İktidar, engellenen darbecileri kıskandıran bir cunta rejimini hayata geçirdi” diye konuştu.

2- Dava kaşla göz arasında başladı: Cemaatin ipliğini pazara çıkaran Ahmet Şık nerede?

Gazeteci Ahmet Şık’ın OdaTV davasının karar duruşması öncesinde Çağlayan Adliyesi’nde bir araya gelen gazeteciler basın açıklaması yaptı. Duruşma, davayı takip etmek için gelen gazeteci ve izleyiciler salona alınmadan, ‘kaşla göz arasında’ başlatıldı.

3- Oda TV sanığından Cumhuriyet’in tutuklu gazetecilerine: Bizim gibi çıkacaklar

Ahmet Şık, Nedim Şener, Soner Yalçın, Yalçın Küçük ve eski emniyet müdürü Hanefi Avcı dahil 13 sanıklı Oda TV davasının karar duruşmasına devam edildi.

4- KHK ihraçları protestosunda polisten akademisyene: Senden hoca olmaz

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen akademisyenler için akademisyenler ve öğrencilerin yaptığı eylemde polis amiri, bir öğretim üyesine “Senden hoca olmaz” dedi.

5- Marmara İletişim, hocalarını uğurladı: İçeride kalan, hür zihinli dostlarımızla dayanışmalı

686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle ihraç edilen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden akademisyenler Dr. Utku Uraz Aydın, Burcu Yılmaz ve Emre Tansu Keten eşyalarını toplayarak üniversiteden ayrıldı.

6- ODTÜ ‘akademik kıyım’a ses yükseltti: Köklü üniversiteler yerle bir edildi

Kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) son halkasında 330 akademisyenin ihraç edilmesiyle üniversitelerin ‘çölleştirilmesi’ne karşı bir araya gelen ODTÜ’lü akademisyen ve öğrenciler, Türkiye’nin gördüğü en büyük ‘akademik kıyım’ın sonlandırılması çağrısı yaptı.

7- KHK bilançosu: Şimdiye kadar 312 imzacı akademisyen ihraç edildi

Üniversiteler kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ‘çölleştirilirken,’ şimdiye kadar ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlerden 312’si meslekten ihraç edildi.

8- Kulis: YÖK başkanı ‘imzacı’ akademisyenlere karşı ‘görev’ini yapmış

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç’ın, KHK’yla ihraç edilen 312 akademisyen için “Görevimizi yaptık” dediği ileri sürüldü.

9- YÖK’ten ‘terörle mücadele’de ve 15 Temmuz’da hayatını kaybedenlerin yakınlarına ‘özel öğrenci’ statüsü

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), ‘terörle mücadele’ sırasında hayatını kaybeden polis ve askerlerin yanısıra darbe girişiminde hayatını kaybeden yurttaşların yakınlarına ‘özel öğrenci’ statüsü hakkı verdi.

10- MHP’den ihracı istenen Oğan’dan iddia: AKP esnafa kamplarda silah eğitimi veriyor

MHP’de başkanlığa soyunan eski milletvekillerinden Sinan Oğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AKP’nin esnafa kamplarda silah eğitimi verdiğini öne sürdü.

11- Gerçek mi, blöf mü?: Soma’da karar duruşması öncesi hakimlere soruşturma

Soma katliamı davasında Can Gürkan’ın avukatları hakimler hakkında soruşturma açıldığını iddia etti. Soruşturma açıldığına dair hakimlere herhangi bir bilgi ulaşmazken, Adalet Bakanlığı konuyla ilgili bilgi vermeyi reddetti. Somalı ailelerin avukatları karar duruşmaları yaklaşırken, bunun yargıyı etkileme hamlesi olduğu görüşünde.

12- IŞİD’in infaz ettiğini öne sürdüğü askerin babası: Gücüm kalmadı, usandım

IŞİD’in yakarak infaz ettiğini ileri sürdüğü askerlerden Sefter Taş’ın babası, “Artık yalvarıyorum, devlet yetkilileri bir açıklama yapsın, biz hala bekliyoruz. Devlet sanki olayı şu an derin dondurucuya attı, bekletiyor” dedi.

13- Reina saldırısıyla ilgili gözaltına alınan beş kişi daha tutuklandı

İstanbul’un Ortaköy semtindeki ünlü eğlence kulübü Reina’ya düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen beş kişi tutuklandı.

14- 590 bin kişi daha: İşsizlik yüzde 12.1’e, genç işsizlik yüzde 22.6’ya yükseldi

2016’nın kasım ayında işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.6 puan artarak yüzde 12.1’e yükseldi.

15- Demirtaş tutukluluğuna itiraz etti: Referandumun meşruiyeti tartışılır

Edirne F Tipi Cezaevi’nde kalan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tutukluluğuna itiraz etti.

16- HDP: Demirtaş’ın İşkenceyi Önleme Komitesi’ne yazdığı mektup ‘kayıp’

Üç buçuk aydır tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın İşkenceyi Önleme Komitesi’ne (CPT) yazdığı mektubun kayıp olduğu bildirildi.

17- Türkiye’de 3 milyon 551 bin 78 mülteci var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de 3 milyon 551 bin 78 mülteci bulunduğunu açıkladı.

18- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sendika.org editörü Demirhan beraat etti

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkan sendika.org editörü Ali Ergin Demirhan beraat etti.

19- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün (2): HDP’li Öztürk ve Botan’a beş yıla kadar hapis istemi

HDP Van milletvekilleri Tuğba Hezer Öztürk ve Lezgin Botan hakkında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri iddiasıyla beş yıla kadar hapis cezası istendi.

20- MHP’den ‘MHP seçmeni kendini aldatılmış hissediyor’ diyen Yılmaz’a: Çapsızlık

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, “MHP seçmeni kendini aldatılmış hissediyor” diyen eski MHP milletvekili Durmuş Yılmaz’a “Sevdanın kutsallığını anlamayıp kendi çapsızlıklarının faturasını MHP’ye kesiyor” diye yanıt verdi.

21- Amerikalı ruh sağlığı uzmanları endişeli: Trump ‘güvenli’ biçimde başkanlık yapamaz

Amerikalı bazı psikolog ve psikiyatrlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘güvenli’ bir biçimde başkanlık yapamayacağını savundu.

22- Almanya’da casuslukla suçlanan dört imamın evine baskın

Almanya’da dört imamın evine, casusluk suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında baskın yapıldı.

23- VİDEO | Barış İçin Sinemacılar, Türkiye’deki atmosferi Berlinale’e taşıdı

Barış için Akademisyenler’e destek amacıyla bir araya gelen Barış için Sinemacılar, 67’inci Berlin Film Festivali Berlinale’ye Türkiye’de devam eden olağanüstü hal, akademisyenlerin ihracı ve gazetecilere yoğun baskıları taşıdı.

24- Artış var: Türkiye’de 2016’da 105.5 milyar adet sigara tüketildi

Türkiye’de 2016 yılında 105.5 milyar adet sigara tüketildi.

25- Süt izni sırasında ‘performans yetersizliği’ gerekçesiyle işten çıkarılan bankacı davayı kazandı

İzmir’de süt izni kullandığı sırada ‘performans yetersizliği’ gerekçesiyle işten çıkarılan bankacı, işe iade davasını kazandı.

26- Beykoz’da sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, 10 gün sonra kurtarıldı

Beykoz’da 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen ‘Kuyu’ adlı yavru köpek 10 gün sonra yılan yakalama aparatıyla kurtarıldı.

27- Referandum bebeği: Yeni doğan çocuğa ‘Evet’ ismi verildi

Diyarbakır’da 20 gün önce doğan kız çocuğuna anayasa değişiklik referandumuna atıfla ‘Evet’ adı verildi.

28- ‘Artık dayanamıyoruz’: İsveç’te çocuk sığınmacılar ‘toplu intihar’ çağrısı yaptı

İsveç’e yalnız gelen sığınmacı çocuklar, sınırdışı edileceklerine dair söylentiler üzerine ‘toplu intihar’ çağrıları yaptı.

29- Anket: Almanların yüzde 64’ü Merkel’in yeniden başbakan olmasını istemiyor

Almanya’da yıl sonuna doğru gerçekleştirilecek seçimler öncesi yapılan son anket halkın yüzde 64’ünün 12 yıldır koltuğunu koruyan Angela Merkel’i artık başbakan olarak görmek istemediğini ortaya koydu.