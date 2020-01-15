Akşam Postası / 15 Ocak 2020

1- Mısır polisi Anadolu Ajansı’nın Kahire ofisini basıp dört çalışanı gözaltına aldı

Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, biri Türk vatandaşı, dört çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü.

2- İmamoğlu Erdoğan’a projeleri anlatan mektup verdi; CHP’liler kongreden çekildi

Türkiye Belediyeler Birliği’nin Ankara’da düzenlendiği ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi’ne katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li diğer büyükşehir belediye başkanları, davette belirtildiği programla ilerlenmediği için kongreye devam etmeme kararı aldı.

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3- Sözcü’nün sahibi Burak Akbay’ın yakalama kararı kaldırıldı

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.

4- Araştırma: İmamoğlu’nu en başarılı bulan İYİ Partililer, CHP’liler üçüncü sırada

Kadir Has Üniversitesi’nin son 10 yıldır her yıl yürüttüğü ‘Türkiye Eğilimleri’ araştırmasına göre halkın en önemli gördüğü sorun yüzde 19.8’le ‘terör’. Yüzde 41.6’lık kesimin ortak dertleri ise ‘ekonomik durgunluk’, ‘işsizlik’ ve ‘hayat pahalılığı.’

5- Tunceli belediyesine SGK borçlarından ötürü haciz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tunceli İl Müdürlüğü tarafından belediyenin maaş, vergi, resim, harç hesaplarına haciz konuldu.

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6- Ateşkes masasından kalkan Hafter, Trablus’a saldırı düzenledi

Libya’da Halife Hafter’e bağlı güçler başkent Trablus’un güneyine füze saldırısı düzenledi.

8- CEO’nun kaçışı sonrası Yamaha uyardı: Enstrüman kutusuna girmeyin

Nissan’ın eski CEO’sunun Japonya’dan Beyrut’a kaçarken bir müzik ekipmanı kutusu içinde saklandığı iddiası üzerine sosyal medyada insanlar bu kutuların içinde fotoğraf paylaşmaya başladı.

9- Voleybol takımına ‘teşhirci’ diyen MHP’li başkanın istifası istendi

Almanya’yı yenerek Japonya’daki olimpiyata katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın formasını ‘teşhir’ diye yorumlayan MHP’li Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’in istifası istendi.

10- HDP’li Önder: Davutoğlu’na ‘Görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim

Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kısa Dalga’da yayınlanan podcast dizisinin ikincisinde eski başbakan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’na kesinlikle güvenmediğini, başbakanlık koltuğuna oturmadan önce yaptıkları görüşmede bölge ve Kürt sorununa ilişkin görüşleri nedeniyle “Bunlar ergen imam hatipli kafası, bunlarla bir yere gidilmez” dediğini söyledi.

11- Erdoğan, ‘asker selamı’ cezası için UEFA üyesine çıkıştı: Kafa göz girmeniz lazımdı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, UEFA’nın ‘asker selamı’ nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ceza verip Türk futbolcuları kınamasıyla ilgili UEFA yönetim kurulu üyesi Servet Yardımcı’ya çıkışarak, “Kafa göz girmeniz lazımdı” dedi.

12- İBB’den, ‘Kredi talebi yok’ diyen Hazine’ye: Projelerimiz programdan çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, belediyeye ait projelerin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca ‘Kamu Yatırım Programı’ndan çıkarıldığını öne sürdü. Ongun, bu sebeple, İBB kredi bulsa da bunun Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayına gelmediğini ifade etti.

13- Bakan ‘Açılacak’ demişti: AYM’nin ‘Wikipedia açılmalı’ dediği kararın gerekçesi yayınlandı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Wikipedia’nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi Resmi Gazete’de yayınlandı.

14- Otizmli öğrenciler ‘gölge öğretmen’le derse girebilecek; masrafları aile karşılayacak

Kaynaştırma yoluyla devlet okullarında eğitim alan otizmli çocuklar artık derslere ‘gölge öğretmen’ ile girebilecek. Aileler memnun ancak ‘gölge öğretmen’ masrafının bakanlık tarafından karşılanmasını istiyor.

15- Nazım Hikmet 118’inci doğum gününde karanfillerle anıldı

15 Ocak 1902’de Selanik’te doğan şair Nazım Hikmet Ran, 118’inci doğum gününde Türkiye’den ayrıldığı son yer İstanbul’un Tarabya semtinde denize atılan karanfillerle anıldı.

16- Memurun yemek ücreti belli oldu: En azı 1.48, en fazlası 7.10 lira

Bu yıl devlet memurlarının ödeyeceği yemek bedelli belli oldu.

17- Şule İdil davasında annenin isyanı: Her duruşmada aynı günü yeniden yaşıyorum

İstanbul’da hafriyat kamyonunun çarparak öldürdüğü üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’ye ilişkin davada yedinci kez bilirkişi raporu hazırlandı. Sanık avukatı, kendilerine yanlış raporun gönderildiğini söyledi.

18- ‘Saadet zinciri’yle suçlanan Mumcu: ‘İç çamaşırını kendisi mi yıkıyor’ diye sordular

Kurduğu ‘saadet zinciri’yle çok sayıda kişiden yüklü miktarda para toplamakla suçlanan Mine Mumcu, hükümlü bulunduğu cezaevinde kendisine mobbing uygulandığını belirterek şikayetçi oldu.

19- İçinde yaşlı kadın bulunan aracı çekiciyle kaldırıp düşmesine neden olan görevlilere soruşturma

85 yaşındaki bir kadının çekicinin kaldırdığı araçtan düşmesiyle ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı.

20- ‘İhtiyat akçesi’ de yetmedi: Bütçe 2019’da 123 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, bütçe aralıkta 30.8 milyar, 2019 yılında ise 123.7 milyar lira açık verdi. 2018 yılında bu rakam 72.8 milyar lira olarak kayda geçmişti.