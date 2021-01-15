Akşam Postası / 15 Ocak 2021

1. Erdoğan: Yüksek faizle bir yere varamayız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüksek faizle bir yere varılamayacağını söyledi.
Aşının yan etkisinin olmadığını söyleyen Erdoğan: Evelallah sapasağlamım
2. Gelecek Partisi yöneticisi Selçuk Özdağ’a saldırı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara’da aracına binerken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.
3. Yeniçağ gazetesi Ankara temsilcisi Uğuroğlu’na saldırı
Yeniçağ gazetesi, Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu’na saldırı düzenlendiğini duyurdu.
4. CHP lideri: Aşı olmak için vatandaş Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aşı olmak için ‘vatandaş Kılıçdaroğlu olarak sırasını bekleyeceğini’ açıkladı.
5. HDP’nin eş başkanları: Sıramız gelince aşı olacağız
HDP’nin eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, sıra geldiğinde Covid-19 aşısı yaptıracaklarını bildirdi.
6. Bahçeli ve Akşener aşı oldu: MHP liderine ilk doz ‘makamında’ yapıldı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Covid-19 aşısı yaptırdı.
7. Bilim Kurulu üyesi etkinlik oranları farkını yorumladı: Biz belirti gösterenden test aldık
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye’de acil kullanım onayı ile uygulamaya giren Çinli Sinovac’ın geliştirdiği aşının çeşitli ülkelerde çıkan farklı oranlardaki etkinlik sonuçlarını yorumladı.
Bilim Kurulu üyesi Covid-19 geçirenlerin aşılanmasıyla ilgili altı ay sonrayı işaret etti
8. Boğaziçili öğrencilerden Melih Bulu’ya Metallica’lı çağrı: Vazgeçmiyoruz, istifa!
Metallica’nın ‘For Whom The Bell Tolls’ şarkısının sözlerini değiştiren Boğaziçili öğrenciler, cumhurbaşkanı kararnamesiyle atanan rektör Melih Bulu’ya çağrıda bulundu: “Hazırlan, bu söz sana, şimdi bak dinle. Boyun eğmeyiz biz kayyuma. Vazgeçmiyoruz, istifa!”
9. Dink Davası sanığı jandarma: Ali Öz’ün baskısıyla doğru ifade vermedim
Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle yargılanan kamu görevlilerin davasında sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaya devam etti.
10. Şişli belediye başkan yardımcısına ‘örgüt üyeliği’nden 10 yıla kadar hapis istemi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında ‘PKK terör örgütü üyeliği’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
11. Ankara Barosu’nun ‘Diyanet açıklaması’ için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma hutbesini eleştiren Ankara Barosu yönetimi hakkında soruşturma izni verdi.
12. Memurlar 400 lira zam istedi
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), tüm memurlara seyyanen 400 lira zam yapılmasını istedi.
13. Covid-19’u atlatan doktor: Kalp hastalığı olanlar virüse karşı çok daha dikkatli olmalı
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Yahya Kemal İçen, kalp hastalığı olanların corona virüsüne karşı çok daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.
14. Dakar Rallisi’nde kaza yapan Fransız motosiklet sürücüsü Cherpin hayatını kaybetti
Suudi Arabistan’da düzenlenen 2021 Dakar Rallisi’nde kaza geçiren Fransız motosiklet sürücüsü Pierre Cherpin yaşamını yitirdi.
15. Yıllarca çekmecede katlı duran Tenten çizimi 3.2 milyon avroya satıldı
Çizgi roman kahramanı Tenten çizimi çekmecede geçirdiği yıllardan sonra açık artırmayla 3.2 milyon avroya (yaklaşık 29 milyon lira) satıldı.