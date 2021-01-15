Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 15 Ocak 2021

1. Erdoğan: Yüksek faizle bir yere varamayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüksek faizle bir yere varılamayacağını söyledi.

Aşının yan etkisinin olmadığını söyleyen Erdoğan: Evelallah sapasağlamım

2. Gelecek Partisi yöneticisi Selçuk Özdağ’a saldırı

Fotoğraf: Karar gazetesi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara’da aracına binerken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

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3. Yeniçağ gazetesi Ankara temsilcisi Uğuroğlu’na saldırı

Yeniçağ gazetesi, Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu’na saldırı düzenlendiğini duyurdu.

4. CHP lideri: Aşı olmak için vatandaş Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aşı olmak için ‘vatandaş Kılıçdaroğlu olarak sırasını bekleyeceğini’ açıkladı.

5. HDP’nin eş başkanları: Sıramız gelince aşı olacağız

HDP’nin eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, sıra geldiğinde Covid-19 aşısı yaptıracaklarını bildirdi.

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6. Bahçeli ve Akşener aşı oldu: MHP liderine ilk doz ‘makamında’ yapıldı

Fotoğraf: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Covid-19 aşısı yaptırdı.

7. Bilim Kurulu üyesi etkinlik oranları farkını yorumladı: Biz belirti gösterenden test aldık

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye’de acil kullanım onayı ile uygulamaya giren Çinli Sinovac’ın geliştirdiği aşının çeşitli ülkelerde çıkan farklı oranlardaki etkinlik sonuçlarını yorumladı.

Bilim Kurulu üyesi Covid-19 geçirenlerin aşılanmasıyla ilgili altı ay sonrayı işaret etti

8. Boğaziçili öğrencilerden Melih Bulu’ya Metallica’lı çağrı: Vazgeçmiyoruz, istifa!

Metallica’nın ‘For Whom The Bell Tolls’ şarkısının sözlerini değiştiren Boğaziçili öğrenciler, cumhurbaşkanı kararnamesiyle atanan rektör Melih Bulu’ya çağrıda bulundu: “Hazırlan, bu söz sana, şimdi bak dinle. Boyun eğmeyiz biz kayyuma. Vazgeçmiyoruz, istifa!”

9. Dink Davası sanığı jandarma: Ali Öz’ün baskısıyla doğru ifade vermedim

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle yargılanan kamu görevlilerin davasında sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaya devam etti.

10. Şişli belediye başkan yardımcısına ‘örgüt üyeliği’nden 10 yıla kadar hapis istemi

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında ‘PKK terör örgütü üyeliği’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

11. Ankara Barosu’nun ‘Diyanet açıklaması’ için soruşturma izni

Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma hutbesini eleştiren Ankara Barosu yönetimi hakkında soruşturma izni verdi.

12. Memurlar 400 lira zam istedi

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), tüm memurlara seyyanen 400 lira zam yapılmasını istedi.

13. Covid-19’u atlatan doktor: Kalp hastalığı olanlar virüse karşı çok daha dikkatli olmalı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Yahya Kemal İçen, kalp hastalığı olanların corona virüsüne karşı çok daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

14. Dakar Rallisi’nde kaza yapan Fransız motosiklet sürücüsü Cherpin hayatını kaybetti

Fotoğraf: Reuters

Suudi Arabistan’da düzenlenen 2021 Dakar Rallisi’nde kaza geçiren Fransız motosiklet sürücüsü Pierre Cherpin yaşamını yitirdi.

15. Yıllarca çekmecede katlı duran Tenten çizimi 3.2 milyon avroya satıldı

Fotoğraf: Reuters

Çizgi roman kahramanı Tenten çizimi çekmecede geçirdiği yıllardan sonra açık artırmayla 3.2 milyon avroya (yaklaşık 29 milyon lira) satıldı.

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Türk mutfağı dünyada başarı yakalayabilir mi?

Başarılmış olanı yeniden keşfetmek yerine, bu örneklerin tecrübelerinden faydalanarak etkili uygulamalar konusunda devletin de takip ettiği ve önünü açtığı stratejik bir master-plan ortaya koymak, profesyonel olarak know-how ve eğitim almak, doğru oyuncularla yola çıkmak ve yol üzerinde kendi tarzımızı da oluşturarak ısrarlı bir şekilde hedefe ilerlemek gerekiyor bence.