Akşam Postası / 15 Ocak 2018

1. Erdoğan: Kıçı kirli bazıları bize tehdit sallıyor, harekat her an başlayabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde ordu kurma girişimi nedeniyle hem YPG’ye bir kez daha gözdağı verirken ABD’ye karşı da bugüne kadarki en sert çıkışını yaptı ve Amerikan askerlerini kastederek, “Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım” dedi.

2. Durmuyor: Benzinin litre fiyatına 7-9 kuruş aralığında zam bekleniyor

Petrol Ürünleri ve İşverenler Sendikası (PÜİS), benzinin litre fiyatına 7-9 kuruş aralığında zam beklendiğini açıkladı.

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3. SONAR’ın 2018 anketi çıktı: AKP yüzde 40, Erdoğan yüzde 46

Ankete göre kararsız seçmenler partilere dağıtıldığında ise AKP’ye yüzde 40,10, CHP’ye yüzde 25,31, İYİ Parti’ye yüzde 14,22, HDP’ye yüzde 10,79, MHP’ye yüzde 7.09 oy çıkıyor.

4. İşsizlik 0.3 puan azaldı: Ekim döneminde yüzde 10.3, işsiz sayısı 3.29 milyon

İşsizlik oranı eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.5 puan, eylül dönemine göreyse 0.3 puan azalarak yüzde 10.3 seviyesinde belirlendi.

5. Sayı 39’a yükseldi: GDO’lu üç yemin daha ithalatına onay çıktı

Biyogüvenlik Kurulu, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) hakkında aldığı yeni kararda, iki mısır ve bir soya geninin yem amaçlı ithalatına ilişkin ithalat başvurusunu kabul etti.

6. ‘Çılgın proje’ Kanal İstanbul’un rotası: Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru

AKP’nin 2011’den bu yana her seçim döneminde vaatleri arasında sıraladığı ‘Kanal İstanbul’ projesinin güzergahını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan açıkladı: “Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru.”

7. Sistemin çöküşü: Çapa ve Cerrahpaşa 600 milyonluk borç batağında

İstanbul’daki Çapa ve Cerrahpaşa tıp fakültelerinin medikal firmalara toplamda 600 milyon TL’ye yakın borcu olduğu ve borçların da dört yıl gecikmeli ödendiği bildirildi.

8. Suriyeli hamile kadın ve çocuğunun katillerine ağırlaştırılmış müebbet

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 10 aylık bebeğiyle öldürülen Suriyeli kadının katilleri Birol Karacal ve Celal Bay’a ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 72’şer yıl hapis cezası verildi.

9. Ankara Üniversitesi’ndeki ‘başörtüsü tartışması’na inceleme

Ankara Üniversitesi rektörlüğü, bir eğitmenin öğrenciye “Sınava bu başörtülerinizle girmeyeceksiniz değil mi?” dediği iddiası üzerine inceleme başlattı.

10. ‘FETÖ itirafçısı’ Uğur Boral isim verdi: Bir kısmı halen üç büyüklerde oynuyor

‘FETÖ’ itirafçısı olduğu belirtilen eski milli futbolcu Uğur Boral’ın kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını savcılığa tek tek verdiği öne sürüldü.

11. PGS uçağındaki mürettebat korku dolu anları anlattı: Sağ motor aniden hızlandı

Trabzon’da cumartesi gecesi pistten çıkarak facianın eşiğinden dönen yolcu uçağının pilotları pist başında manevra yaparken sağ motorun aniden hızlanması üzerine kontrolü kaybettiklerini anlattı.

12. Öğrencisini döven öğretmeni okul müdürü savundu: Çok yaramaz, siz ne yapardınız?

Diyarbakır’da arkadaşına tükürdüğü gerekçesiyle 7’nci sınıf öğrencisini yerlerde sürükleyip döven öğretmeni okul müdürü savundu: “Çocuk çok yaramaz, siz ne yapardınız? Empati yapın.”