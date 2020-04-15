Akşam Postası / 15 Nisan 2020

1- ‘Corona’ günlüğü | ABD’de can kaybı 2 bin 410 artarak 26 bin 59’a yükseldi

Son 24 saatte can kaybı 2 bin 410 artışla 16 bin 59’a yükseldi.

2- ‘Corona’ önlemleri | 58 kentteki 227 yerleşim biriminde karantina sürüyor

İçişleri Bakanlığı: “14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır. Saat 15.00 itibarıyla 58 ilimizdeki toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır.”

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3- ‘Corona’ paketi komisyondan geçti

‘Corona’ salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

4- Apple: Türkiye’de sokağa çıkma yasağının ardından hareketlilik arttı

Önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, ‘corona’ günlerinde dünyada araç kullanım ve yürüme ‘hareketlilik verilerini’ açıkladı. Rapordaki Türkiye bölümünde, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından, hareketliliğin önceki günlerin üzerine çıktığı, yasağın bitmesiyle hareketliliğin yeniden artış gösterdiği görüldü.

5- Kadın liderler: ‘Corona’ mücadelesinde öne çıkan ülkelerin ortak noktası

Dünyada corona virüsüyle mücadelede başarılı örnekler olarak öne çıkan ülkelerin ortak bir özelliği var: Kadın liderleri. Almanya, Tayvan, Yeni Zelanda, Finlandiya, Norveç ve Danimarka’nın virüsle mücadele politikalarından çıkarılacak dersler var.

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6- Gazeteciler Terkoğlu ve Pehlivan için infaz yasası sonrası tahliye başvurusu

Yeni infaz yasasının yayınlanmasının ardından, gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın tahliyesi talep edildi.

7- AKP’li yetkililer: Partideki güç mücadelesi pazar günü itibariyle değişti

AKP’li yetkililer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa kararında son dönemde partide yaşanan bazı olayların birikiminin etkili olduğunu belirtiyor.