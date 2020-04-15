Akşam Postası / 15 Nisan 2020

1- ‘Corona’ günlüğü | ABD’de can kaybı 2 bin 410 artarak 26 bin 59’a yükseldi
Son 24 saatte can kaybı 2 bin 410 artışla 16 bin 59’a yükseldi.
2- ‘Corona’ önlemleri | 58 kentteki 227 yerleşim biriminde karantina sürüyor
İçişleri Bakanlığı: “14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır. Saat 15.00 itibarıyla 58 ilimizdeki toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır.”
Kaçak ‘corona’ testi operasyonu: 5 binden fazla kite el konuldu
‘Bende corona varsa size de bulaşsın’ deyip acil serviste öksürdü, güvenliğe saldırdı
81 kentte 36 bin markete denetim, 1900 müşteri ve işletmeciye ceza
3- ‘Corona’ paketi komisyondan geçti
‘Corona’ salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Araştırma: ‘Corona’ bir sene sürerse milli gelir yüzde 40 azalır
Albayrak özel bankalara sert çıktı: Dertlerinin millet olmadığını gösterdiler
Martta bütçeden 91 milyar lira harcandı; açık geçen seneye göre yüzde 79 arttı
Martta 109 bin konut satıldı, yüzde 40’ı ipotekli
Migros CEO’sunun düşen fiyatlardan çıkarımı: Meyve-sebzede kritik dönemdeyiz
‘Corona’ etkisi: Bank of America’nın net kârı ilk çeyrekte yüzde 48.5 düştü
4- Apple: Türkiye’de sokağa çıkma yasağının ardından hareketlilik arttı
Önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, ‘corona’ günlerinde dünyada araç kullanım ve yürüme ‘hareketlilik verilerini’ açıkladı. Rapordaki Türkiye bölümünde, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından, hareketliliğin önceki günlerin üzerine çıktığı, yasağın bitmesiyle hareketliliğin yeniden artış gösterdiği görüldü.
Halk sağlığı profesörü: Çok sayıda vaka kayıtlara geçmiyor, DSÖ kodu kullanılmalı
‘Corona’ etkisi: THY’den sonra Pegasus’un da yolcu sayısı yarı yarıya düştü
5- Kadın liderler: ‘Corona’ mücadelesinde öne çıkan ülkelerin ortak noktası
Dünyada corona virüsüyle mücadelede başarılı örnekler olarak öne çıkan ülkelerin ortak bir özelliği var: Kadın liderleri. Almanya, Tayvan, Yeni Zelanda, Finlandiya, Norveç ve Danimarka’nın virüsle mücadele politikalarından çıkarılacak dersler var.
6- Gazeteciler Terkoğlu ve Pehlivan için infaz yasası sonrası tahliye başvurusu
Yeni infaz yasasının yayınlanmasının ardından, gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın tahliyesi talep edildi.
7- AKP’li yetkililer: Partideki güç mücadelesi pazar günü itibariyle değişti
AKP’li yetkililer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa kararında son dönemde partide yaşanan bazı olayların birikiminin etkili olduğunu belirtiyor.