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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 15 Nisan 2019

1. YSK kararını verdi: Maltepe’de sandıklar yeniden sayılmayacak

Fotoğraf: Reuters

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul’da Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kalan sandıkların sayımı devam edecek.

İmamoğlu’ndan Yıldırım’a: Akıl yürütmeyi hukuk sanıyor

Yıldırım: Sahtekarlığın son kullanma tarihi olmaz

Özhaseki İstanbul’a özendi: Yeniden saysalar sonuç çok daha değişir

CHP Maltepe’deki sayım iptaline itiraz etti

2. Soylu’nun şikayetine karşılık ‘basın özgürlüğü dersi’ gibi karar

Ankara başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir yazısından ötürü ağır ifadeler kullanarak savcılığa şikayet ettiği Prof. Dr. Baskın Oran hakkında takipsizlik kararı verdi. Başsavcılığın ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ ilişkin kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Anayasa’daki basın özgürlüğüne ilişkin hükümlerin yanısıra Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları hatırlatılarak Oran’ın yazısının basın özgürlüğü sınırları içinde kaldığı belirtildi.

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3. YSK başvurusunda ortaya çıktı: Gizli bilgiler AKP il başkanlığının dosyasına girmiş

AKP’nin istanbul seçimlerinin iptali talebiyle YSK’ya yaptığı başvuruda kanuni olarak soruşturma aşamasında savcılıkta saklı kalması gereken belgelerin yer aldığı ortaya çıktı.

4. ODTÜ Rektörlüğü Bahar Şenliği’nin yapılacağını duyurdu

Fotoğraf: Kaos GL

ODTÜ Rektörlüğü, maddi nedenlerle iptal edildiğini duyurdukları 33’üncü Bahar Şenliği’nin yapılacağını duyurdu.

5. S&P’ye göre ‘Albayrak reformları’ liraya güven inşa etmeye yetmedi

Fotoğraf: @BeratAlbayrak

Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ‘reform paketi’nin liraya güveni yeniden inşa etmek için yeterli olmadığını savundu.

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Kesenin ağzı yırtıldı: Merkezi bütçe ilk üç ayda 2018’in yarısı kadar açık verdi

Ünlü ekonomist: Türkiye’de gerçek enflasyon yüzde 43, TÜİK güvenilir değil

Geçen yıla göre 3.9 puan artış: İşsizlik yüzde 14.7

6. Lisede cinsiyetçi ‘adap kuralı’: Malzemeleri kız öğrenciler toplayacak

Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi beden eğitimi bölümünde ‘Sporun Adabı’ başlıklı kurallara göre, malzemelerin kaldırılması konusunda sıkıntı yaşanması halinde, ortalığı toplamak için kız öğrencilerin çağrılacağı duyuruldu.

7. Şule Çet’in avukatına sanık avukatlarından suç duyurusu

Fotoğraf: DHA

Ankara’da, cinsel saldırıya uğrayıp, plazanın 20’nci katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet’in davasında sanık Çağatay Aksu’nun avukatı ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği’ gerekçesiyle Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

8. Ankara’daki köpek katliamı: Üç şüphelinin tutuklanması talebine ret

Fotoğraf: Twitter/@hakim_komite

Ankara’da 16 köpeğin öldürüldüğü katliama ilişkin üç kişinin tutuksuz yargılanmasına itiraz reddedildi.

9. Avustralyalı turist, yeni havalimanından Aksaray’a 1200 lira ödedi!

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Avustralya’nın Sidney şehrinden uçakla İstanbul’a gelen Lübnan asıllı turist iş insanı, kendisini Yeni Havalimanı’ndan Aksaray’a götüren turizm firmasına 310 Avustralya doları (1200 lira) ulaşım ücreti ödedi.

10. Sudan’da eski hükümet üyeleri tutuklandı; başbakanı muhalefet seçecek

Geçen hafta devlet başkanı Ömer el Beşir’in devrilip ordunun yönetime el koyduğu Sudan’da, geçici askeri konsey eski hükümetin üyelerini tutukladı.



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Soylu’nun şikayetine karşılık ‘basın özgürlüğü dersi’ gibi karar

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