Akşam Postası / 15 Nisan 2018

1- Trump: Suriye baskını mükemmel yürütüldü

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye savaşı ile ilgili yaptığı son değerlendirmede “Görev mükemmel bir şekilde yürütüldü” dedi.

2- Öldürülen general Semih Terzi’nin eşi, 15 Temmuz’dan önce darbeden haberdarmış

Darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen general Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi’ye verilen 18 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Reklam

3- Esad, Rus silahlarına övgüler düzdü: 1970’lerin füzeleriyle püskürttük

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye ordu tesislerine yönelik saldırısının ardından kendisini ziyaret eden Rus milletvekillerine“Saldırıyı 1970’li yıllarda üretilen füzelerle püskürttük. Kimin silahının geri kaldığını görüyoruz” dedi.

4- AB kulisi: ‘FETÖ’ ilk kez rapora girerken, ‘Türkiye üyelikten uzaklaştı’ tespiti yapıldı

Avrupa Komisyonu’nun 17 Nisan’da açıklayacağı Türkiye raporunun taslağına ilişkin ayrıntılar belli olmaya başladı. Taslaktan sızan haberlere göre bir yandan Türkiye’nin OHAL uygulanma şekli gibi kriterler nedeniyle AB üyelik perspektifinden uzaklaştığı belirtilirken diğer yandan FETÖ’nün bir terör örgütü olarak ilk kez kayda geçtiği de öne sürüldü.

Reklam

5- Kılıçdaroğlu: ‘Esad’a iyi ki bomba attılar’ diyenin yüreğinde insanlık yoktur

Önceki gün Suriye’ye düzenlenen saldırıları eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Esad’a iyi ki bomba attılar diyorlar. Bunu söyleyenin yüreğinde insanlık yoktur. İnsanın öldürülmesinden zevk alınmaz” diye konuştu.

6- Beş üniversiteli trafik kazasında hayatını kaybetti

Nevşehir’de beş Kapadokya Üniversitesi öğrencisi trafik kazasında yaşamını yitirdi.

7- Erdoğan, Kanal İstanbul’u ‘gemi kazası’ndan savundu: Önemini çok net ortaya koyuyor

Cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı Tayyip Erdoğan, güzergahı ve detayları belli Kanal İstanbul projesiyle ilgili İstanbul’da tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın kısmen yıkılmasına neden olan kazayı örnek verdi: “Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık, net ortaya koyuyor.”

8- Gazanız mübarek olsun Bakan Albayrak: Teşkilatımız seçim savaşına hazırlanıyor

Türkiye’nin Afrin’de kurtuluş savaşı mücadelesi yürüttüğünü söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Yüzyıl sonra Mehmetçiğimiz cephede. Teşkilatımız da seçim savaşına hazırlanıyor. Allah gazamızı mübarek eylesin” diye konuştu.

9- Boğaziçi davası: ‘Savcı değişikliği’ni yazan Evrensel muhabiri Pişkin’e soruşturma

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto eylemi sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘terörist’ ve ‘vatan haini’ diyerek hedef gösterdiği öğrencilerin tutuklanması öncesi soruşturmayı yürüten savcının öğrencilerin adliyeye çıkarıldığı gün değiştirildiğini haberleştiren Evrensel muhabiri Cansu Pişkin’e soruşturma açıldı.

10- BM’de önergeler çarpışması: Tasarısı reddedilen Rusya’ya karşı yeni hamle

ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye ordusuna ait tesisleri füzelerle vurmasının ardından Birleşmiş Milletler’de (BM) karşılıklı önergelerle diplomatik taktik savaşı başladı.

11- ABD vurunca Davutoğlu’nun aklına yine Emevi Camii düştü: Sesi yankılanacaktır…

Eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Suriye’de ABD ve koalisyon ortaklarının Suriye’de yaptıkları son operasyonu değerlendirirken Şam’ın ve Şam’daki Emevi Camii’nin Beşar Esad yönetiminden alınma hedefine altı yıl sonra tekrar atıfta bulundu.

12- Fosil yakıtları protesto için intihar: Şöhretli avukat New York’ta kendini yaktı

ABD’nin tanınmış avukatlarından David Buckel, iklim değişikliğine neden olan fosil yakıt kullanımını protesto etmek amacıyla New York’un Brooklyn semtinde bulunan Prospect Park’ta üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Davit Buckel olay yerinde öldü.