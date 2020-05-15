Akşam Postası / 15 Mayıs 2020

1- ‘Corona’ Türkiye’de 48 can daha aldı: 1708 yeni vaka var, 2 bin 103 kişi iyileşti
Türkiye’de, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 4 bin 55’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1708 yeni vakayla 146 bin 457’ye çıktı.
2- ‘Corona’ önlemleri | Gökçeada’da maske takma zorunluluğu
Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ilçesinde, açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.
Sağlık Bakanlığı’ndan ‘normalleşme’ rehberi
Akar: Terhisler 31 Mayıs’tan itibaren başlayacak
Diyanet İşleri başkanı: 12 Haziran’da camilerin avlularında namaz kılınabilecek
Sendika: Merinos ‘corona’ kapan işçilerin cezalandırılacağını duyurdu
3- Bütçe nisanda 43 milyar lira açık verdi: Giderler yüzde 43, gelirler yüzde 13 arttı
Merkezi yönetim bütçesi nisan ayında 43.2 milyar lira açık verdi. Geçen senenin nisan ayındaki açık 18.3 milyar liraydı.
BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin lira ceza kesti
Konut satışları nisan ayında geçen yıla göre yüzde 55.5 azaldı
Dolar/TL ‘swap’ beklentisiyle 6.9’a kadar geriledi
Dış finansman arayışındaki Ankara, Tokyo, Londra, Pekin ve Doha ile görüşüyor
4- HDP’li beş belediye başkanı gözaltına alındı, yerlerine kayyım atandı
HDP’li Muş Altınova ilçe belediyesi, Iğdır ve Siirt il belediyeleri ile Kurtalan ve Baykan ilçe belediyelerinde başkanlar İçişler Bakanlığı’nca görevden alındı.
Grup Yorum üyesi Gökçek’le ilgili paylaşım yapan hakim görevden uzaklaştırıldı
5- ‘Corona’ günlüğü | Britanya’da can kaybı 33 bin 998’e yükseldi
Hayatını kaybedenlerin sayısı 384 artarak 33 bin 998 oldu. Vaka sayısı ise 236 bin 711’e yükseldi.