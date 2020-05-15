Akşam Postası / 15 Mayıs 2020

1- ‘Corona’ Türkiye’de 48 can daha aldı: 1708 yeni vaka var, 2 bin 103 kişi iyileşti

Türkiye’de, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 4 bin 55’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1708 yeni vakayla 146 bin 457’ye çıktı.

2- ‘Corona’ önlemleri | Gökçeada’da maske takma zorunluluğu

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ilçesinde, açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

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3- Bütçe nisanda 43 milyar lira açık verdi: Giderler yüzde 43, gelirler yüzde 13 arttı

Merkezi yönetim bütçesi nisan ayında 43.2 milyar lira açık verdi. Geçen senenin nisan ayındaki açık 18.3 milyar liraydı.

4- HDP’li beş belediye başkanı gözaltına alındı, yerlerine kayyım atandı

HDP’li Muş Altınova ilçe belediyesi, Iğdır ve Siirt il belediyeleri ile Kurtalan ve Baykan ilçe belediyelerinde başkanlar İçişler Bakanlığı’nca görevden alındı.

5- ‘Corona’ günlüğü | Britanya’da can kaybı 33 bin 998’e yükseldi

Hayatını kaybedenlerin sayısı 384 artarak 33 bin 998 oldu. Vaka sayısı ise 236 bin 711’e yükseldi.